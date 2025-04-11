iCAR V27: SUV tầm trung mở bán 3/3, ra mắt 20/3 iCAR V27 thuộc thương hiệu iCAR của Chery sẽ mở bán ngày 3/3 và ra mắt ngày 20/3, theo truyền thông Trung Quốc. Kích thước 4909 x 1976 x 1855/1894 mm, trục cơ sở 2910 mm; máy phát điện SQRH4J15 105 kW, WLTC 1,33 lít/100 km, tối đa 180 km/h.

Theo truyền thông Trung Quốc, iCAR V27 – mẫu SUV tầm trung của thương hiệu iCAR thuộc Chery – sẽ chính thức mở bán vào ngày 3/3 năm sau, với lễ ra mắt vào ngày 20/3. Mẫu xe đã có màn trình diễn đầu tiên tại một sự kiện quốc tế vào tháng 8 và được công bố thông tin đăng ký vào tháng 9.

Những điểm đã được hé lộ tập trung vào kích thước thuộc nhóm lớn trong dải sản phẩm iCAR, tùy chọn cấu hình ngoại hình sau đuôi dạng "cái ba lô nhỏ", cùng các trang bị tùy chọn về kính trời và tiện ích. Về hệ động lực, V27 được trang bị một máy phát điện mở rộng mã SQRH4J15 (1499 ml), công suất tối đa 105 kW; mức tiêu thụ nhiên liệu theo WLTC là 1,33 lít/100 km và tốc độ tối đa 180 km/h.

1762241180650.png

Kích thước tiệm cận nhóm SUV lớn trong dải iCAR

V27 có các thông số cơ bản: dài 4909 mm, rộng 1976 mm, cao 1855 mm (hoặc 1894 mm), chiều dài cơ sở 2910 mm. Kích thước này tiếp nối ngôn ngữ thiết kế mạnh mẽ của model trước đó là V23 và cho thấy định vị tầm trung với tỷ lệ thân xe vững chãi.

Tùy biến sau đuôi với "cái ba lô nhỏ"

Một chi tiết đáng chú ý là V27 dự kiến mang đến hai tùy chọn kiểu dáng sau đuôi dạng "cái ba lô nhỏ". Theo đó, người dùng có thể lựa chọn cấu hình gắn lốp dự phòng ngoài trời hoặc khoang chứa đồ gắn ngoài, tạo khác biệt về công năng và diện mạo.

Cửa sổ trời hai mảng và các trang bị tùy chọn

V27 có tùy chọn mái kính trời thiết kế chia làm hai phần: hai tấm kính kéo dài từ trên đầu hàng ghế trước đến hàng ghế sau. Bên cạnh đó, xe cho phép tùy chỉnh nhiều trang bị khác như mâm với kiểu dáng đa dạng, cảm biến trước và sau, kính riêng tư…

Hệ động lực và hiệu suất đã công bố

Thông tin kỹ thuật trọng tâm hiện tại gồm: máy phát điện mở rộng mã SQRH4J15, dung tích 1499 ml, công suất tối đa 105 kW. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo chuẩn WLTC đạt 1,33 lít/100 km. Tốc độ tối đa 180 km/h. Các thông số khác chưa được đề cập.

Mốc thời gian sản phẩm

Tháng 8: Trình diễn lần đầu tại một sự kiện quốc tế.

Tháng 9: Công bố thông tin đăng ký.

Ngày 3/3 năm sau: Mở bán (theo truyền thông Trung Quốc).

Ngày 20/3 năm sau: Lễ ra mắt.

Bảng thông số chính đã công bố

Hạng mục Thông tin Phân khúc/kiểu xe SUV tầm trung Kích thước (D x R x C) 4909 x 1976 x 1855/1894 mm Chiều dài cơ sở 2910 mm Kiểu dáng sau đuôi Hai tùy chọn "cái ba lô nhỏ": lốp dự phòng ngoài trời hoặc khoang chứa đồ Mái kính Cửa sổ trời chia hai phần, hai tấm kính kéo dài từ hàng ghế trước đến sau Máy phát điện mở rộng Mã SQRH4J15 Dung tích 1499 ml Công suất tối đa 105 kW Tiêu thụ nhiên liệu (WLTC) 1,33 lít/100 km Tốc độ tối đa 180 km/h Mốc mở bán 3/3 năm sau Lễ ra mắt 20/3 năm sau

Nhận định nhanh

Với các thông tin hiện có, iCAR V27 nổi bật ở kích thước lớn trong dải sản phẩm, tùy chọn ngoại hình sau đuôi linh hoạt và cửa sổ trời hai mảng, cùng các con số hiệu quả vận hành đã công bố. Thông tin chi tiết hơn về trang bị và cấu hình sẽ làm rõ thêm vị thế của V27 khi đến gần thời điểm ra mắt và mở bán.