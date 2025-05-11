Indonesia U17 thua ngược 1-3 trước Zambia U17 ngày ra quân Indonesia U17 dẫn trước phút 11 nhờ Gholy nhưng Abel Nyirongo lập cú đúp trong 3 phút (35-37) rồi Lukonde Mwale nâng 3-1 phút 41. VAR từ chối penalty phút 61. Cơ hội đi tiếp vẫn còn với 2 trận còn lại.

Indonesia U17 khởi đầu như mơ với bàn mở tỷ số phút 11 của Gholy, nhưng một cơn lốc ngắn ngủi từ Zambia U17 đã cuốn trôi tất cả. Chỉ trong 3 phút, Abel Nyirongo ghi hai bàn (35, 37) để lật ngược thế trận trước khi Lukonde Mwale trừng phạt sai lầm giữa sân phút 41, ấn định thắng lợi 3-1 cho đại diện châu Phi. Hiệp hai chứng kiến nỗ lực dồn ép của đội bóng xứ vạn đảo và một tình huống VAR từ chối penalty ở phút 61, song tỷ số không đổi đến 90'+6.

Ảnh: Timnas Indonesia

Khoảnh khắc bước ngoặt: cú đúp trong 180 giây

Zambia U17 áp đảo từ sớm và thậm chí đưa bóng vào lưới ngay phút 3, nhưng VAR xác định việt vị. Indonesia U17 vẫn mở khóa trận đấu ở phút 11: Gholy di chuyển đúng điểm rơi để đệm bóng cận thành sau đường căng ngang từ cánh phải.

Đà hưng phấn không kéo dài. Từ phút 35 đến 37, Abel Nyirongo hai lần xuất hiện đúng thời điểm: trước là pha băng cắt đệm bóng nhanh quân bình 1-1, sau là cú sút xa quyết đoán nâng tỷ số 2-1. Phút 41, một tình huống mất bóng ở trung tuyến của Indonesia bị Zambia trừng phạt ngay lập tức bằng đường chọc khe xuyên tuyến để Lukonde Mwale đệm cận thành, 3-1.

Hiệp hai và VAR: áp lực lớn, độ sắc bén còn thiếu

Sau giờ nghỉ, Zambia U17 liên tục chịu tổn thất nhân sự và buộc phải thay người (52'). Indonesia U17 đẩy cao đội hình, gia tăng áp lực và tưởng như có thời cơ trở lại khi phút 61, Evandra Florasta ngã trong vòng cấm sau tình huống tranh chấp với Andrew Mwape. Trọng tài ban đầu chỉ tay vào chấm 11m, nhưng sau khi tham khảo VAR đã hủy quyết định và rút thẻ vàng cho cầu thủ Indonesia.

Những phút còn lại, đội bóng xứ vạn đảo tạo ra thêm cơ hội – đáng chú ý là các pha dứt điểm ở phút 78, 80 và 82 – song thiếu độ chính xác ở nhát chạm cuối cùng. Tỷ số 1-3 được giữ nguyên đến khi trọng tài nổi còi mãn cuộc ở phút 90'+6.

Góc chiến thuật: kỷ luật không đủ trước chuyển trạng thái mạnh mẽ

Indonesia U17 nhập cuộc với sự kỷ luật và tốc độ – những nét đã thể hiện ở các trận giao hữu gần đây – nhưng khoảng trống sau lưng tuyến tiền vệ bị Zambia khai thác triệt để trong giai đoạn cuối hiệp một. Hai bàn thắng liên tiếp của Abel Nyirongo đến từ nhịp chuyển trạng thái gọn, dứt khoát và quyết định sút ở cự ly trung bình. Bàn thứ ba phản chiếu điểm yếu lớn nhất trong trận của Indonesia: xử lý áp lực khi triển khai bóng trung tuyến.

Hiệp hai chứng kiến điều chỉnh hợp lý: tăng cường pressing, đưa bóng sớm vào khu vực cấm địa và khai thác các quả căng ngang. Tuy nhiên, khi Zambia lùi sâu và bảo toàn khối đội hình, Indonesia thiếu một khoảnh khắc quyết định để mở lại trận đấu – dù cơ hội đã có.

U17 Indonesia được đặt kì vọng lớn ở World Cup

Diễn biến chính theo mốc thời gian

3': Bàn thắng của Zambia U17 không được công nhận sau VAR vì việt vị.

11': Gholy đệm cận thành, Indonesia U17 dẫn 1-0.

35': Abel Nyirongo gỡ hòa 1-1 cho Zambia U17.

37': Abel Nyirongo sút xa, nâng tỷ số 2-1.

41': Lukonde Mwale đệm bóng cận thành, 3-1 cho Zambia U17.

52': Zambia U17 liên tiếp thay người do chấn thương.

61': VAR từ chối penalty cho Indonesia U17; cầu thủ Indonesia nhận thẻ vàng.

78'-82': Indonesia U17 có cơ hội rõ ràng nhưng dứt điểm thiếu quyết đoán.

90'+6: Trận đấu khép lại, Indonesia U17 1-3 Zambia U17.

Tác động và chặng đường còn lại

Thất bại trong trận mở màn khiến Indonesia U17 chưa có điểm, nhưng cánh cửa đi tiếp vẫn rộng mở với 2 trận ở vòng bảng phía trước. Đây là lần đầu hai đội chạm trán ở giải đấu này. Zambia U17 cho thấy sự sung mãn thể lực và tốc độ trong chuyển trạng thái, còn Indonesia U17 có nền tảng tổ chức đủ tốt để trở lại nếu cải thiện độ chính xác ở pha xử lý cuối cùng.

Địa điểm thi đấu: Aspire Zone - Pitch 7, Qatar. Giải đấu: Bảng H, U17 World Cup 2025.