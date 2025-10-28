Infiniti Q50 thế hệ mới: Sedan RWD số sàn trở lại Infiniti cân nhắc Q50 thế hệ hai: V6 3,0L twin-turbo từ Nissan Z, công suất có thể vượt 450 mã lực, dẫn động cầu sau, tùy chọn số sàn; dự kiến bán nửa cuối 2027.

Đối mặt doanh số sụt giảm so với một thập kỷ trước và sự chững lại của nhu cầu xe điện, Infiniti đang cân nhắc một bước ngoặt chiến lược: phát triển Q50 thế hệ thứ hai theo hướng sedan thể thao dẫn động cầu sau, có tùy chọn hộp số sàn, thay vì ưu tiên kế hoạch xe điện. Theo Automotive News, mẫu xe mới dự kiến dùng động cơ V6 3,0L twin-turbo VR30DDTT chia sẻ từ Nissan Z, với khả năng tinh chỉnh để vượt mốc 450 mã lực. Thời điểm bán hàng được kỳ vọng vào nửa cuối năm 2027. Nguồn: Motor1.

Quay về dẫn động cầu sau và số sàn: quyết định "không thực dụng" có chủ ý

Trong phân khúc sedan hạng sang hiện đại, hộp số sàn gần như đã biến mất. Bởi vậy, việc Infiniti cân nhắc mang cấu hình số sàn trở lại Q50 mới là tín hiệu khác biệt, nhắm tới những người lái đề cao cảm giác kết nối cơ học với chiếc xe. Cấu hình dẫn động cầu sau (RWD) được kỳ vọng là tiêu chuẩn, phù hợp DNA thể thao truyền thống của thương hiệu.

Tiago Castro, Phó Chủ tịch Infiniti Americas, mô tả thế hệ Q50 được thiết kế lại là "không hối lỗi và không thể lường trước được"; tính cách "bản năng" và "không thực dụng". Tuyên bố này cho thấy Infiniti có chủ ý đặt trải nghiệm lái lên hàng đầu, thay vì ưu tiên tính công năng thuần túy.

VR30 twin‑turbo: nền tảng hiệu năng và con số "450+" mã lực

Q50 mới được cho là sử dụng động cơ V6 3,0L twin-turbo (VR30DDTT) đang có trên Nissan Z với mức 400 mã lực. Theo nguồn tin, Infiniti có thể tinh chỉnh để công suất vượt 450 mã lực cho Q50 thế hệ hai. Dù các thông số chi tiết khác chưa được công bố, lựa chọn VR30DDTT gợi mở tiềm năng hiệu năng cao nhờ cấu trúc tăng áp kép và khả năng đáp ứng tua máy tốt.

Sự kết hợp giữa RWD và công suất dự kiến mạnh hơn phiên bản trên Nissan Z hứa hẹn mang lại chất thể thao rõ rệt. Dù vậy, các con số về mô-men xoắn, thời gian tăng tốc hay hiệu quả tiêu hao sẽ phụ thuộc tinh chỉnh cuối cùng của Infiniti và chưa được tiết lộ.

Thiết kế gợi nhớ Skyline, bản sắc được chắt lọc

Một hình ảnh teaser Q50S đã được hé lộ, cho thấy đèn pha sắc nét và đèn hậu tròn – chi tiết gợi nhớ phong cách Skyline kinh điển tại Nhật Bản. Đây là động thái quay về cội nguồn, khai thác di sản tạo nên sức hút của Infiniti trên những mẫu sedan thể thao dẫn động cầu sau.

1761640249445.png

Tạm gác EV, chuẩn bị Q50 mới: lộ trình và bối cảnh

Infiniti đã ngừng sản xuất Q50 sau đời 2024 và khai tử coupe Q60 từ năm 2022. Danh mục hiện tại chỉ còn bốn mẫu gầm cao. Ban đầu, Infiniti dự định thay thế Q50 bằng một mẫu thuần điện, nhưng trước thay đổi của thị trường – bao gồm nhu cầu EV chậm lại và sự lên ngôi trở lại của các mẫu xe hiệu suất cao truyền thống – kế hoạch này được tạm gác để ưu tiên Q50 thế hệ 2 chạy xăng.

Chiếc sedan thể thao mới dự kiến bán ra nửa cuối năm 2027, đồng nghĩa người dùng sẽ cần chờ thêm vài năm để thấy sản phẩm hoàn thiện. Việc này đồng thời cho Infiniti thời gian tinh chỉnh kỹ thuật, xác lập vị thế sản phẩm và hoàn thiện chuỗi cung ứng, nền tảng chia sẻ với Skyline tại Nhật Bản như nguồn tin đề cập.

Bảng tổng hợp nhanh: những gì đã biết và dự kiến

Hạng mục Thông tin Mẫu xe Infiniti Q50 thế hệ thứ hai (thị trường Mỹ) Nền tảng Được cho là chia sẻ với sedan Skyline (Nhật Bản) Động cơ V6 3,0L twin-turbo VR30DDTT (nguồn từ Nissan Z) Công suất 400 mã lực trên Nissan Z; Q50 có thể vượt 450 mã lực (theo nguồn) Dẫn động Cầu sau (RWD) – dự kiến Hộp số Có tùy chọn số sàn – dự kiến Thiết kế Đèn pha sắc nét, đèn hậu tròn gợi nhớ Skyline (teaser) Kế hoạch EV Tạm gác để ưu tiên Q50 thế hệ mới dùng động cơ xăng Lộ trình bán Dự kiến nửa cuối năm 2027

Những câu hỏi còn bỏ ngỏ

Thông số hiệu năng chi tiết (mô-men xoắn, tăng tốc, vận tốc tối đa) chưa được công bố.

Các cấu hình hộp số (số sàn và số tự động), chênh lệch trang bị giữa các phiên bản chưa rõ.

Trang bị nội thất, tiện nghi và công nghệ an toàn cụ thể chưa được nêu.

Giá bán, cấu hình cho từng thị trường và thời điểm nhận đặt hàng chưa được xác nhận.

Bối cảnh: vì sao Q50 "truyền thống" lúc này?

Động thái tái tập trung vào sedan hiệu năng xăng được định vị là phản ứng trước sự đổi chiều của thị trường. Theo nguồn tin, nhu cầu EV chậm lại trong khi các mẫu xe hiệu suất cao truyền thống ghi nhận sự quan tâm trở lại. Trong bối cảnh đó, một mẫu sedan RWD, có số sàn, động cơ V6 twin-turbo được giới mộ điệu đánh giá là "vô cùng đáng hoan nghênh", đồng thời phù hợp với mục tiêu làm mới hình ảnh thương hiệu Infiniti.

Kết luận

Q50 thế hệ mới, nếu được đưa vào sản xuất như định hướng hiện tại, sẽ là bước trở lại bản sắc sedan thể thao của Infiniti: RWD, số sàn tùy chọn và động cơ VR30 twin-turbo tiềm năng trên 450 mã lực. Lộ trình dự kiến nửa cuối 2027 cho phép hãng tinh chỉnh sản phẩm để đạt kỳ vọng của những người yêu xe – nhóm khách hàng mà Infiniti rõ ràng muốn đối thoại trực tiếp ở lần trở lại này.