Infiniti QX80 R-Spec: Sức mạnh 1.000 mã lực từ GT-R Infiniti QX80 R-Spec lắp máy V6 twin-turbo 3,8L VR38DETT của Nissan GT-R, tinh chỉnh trên 1.000 mã lực. Trưng bày tại SEMA Show 2025, chưa thương mại hóa.

Infiniti giới thiệu QX80 R-Spec – bản độ độc bản của SUV cỡ lớn đầu bảng, hoán đổi động cơ V6 twin-turbo 3,8L VR38DETT từ Nissan GT-R và tinh chỉnh để vượt 1.000 mã lực. Dự án mang tính trình diễn kỹ thuật sẽ trưng bày tại SEMA Show 2025 ở Trung tâm hội nghị Las Vegas, Mỹ và không có kế hoạch sản xuất đại trà.

QX80 vốn chia sẻ nền tảng với Nissan Patrol và nằm cùng sân với Mercedes-Benz GLS-Class, BMW X7, Cadillac Escalade và Lexus LX. Ở bản R-Spec, Infiniti tập trung vào hiệu năng và khí động học, đồng thời gợi lại di sản GT-R qua ngôn ngữ thiết kế và các chi tiết kỹ thuật chủ đạo.

Tinh thần GT-R trong thân hình SUV cỡ lớn

QX80 R-Spec nhận gói khí động học hầm hố với bộ chia gió cản trước ARP, phối cùng đèn sương mù lục giác gợi nhớ Nissan GT-R. Lớp wrap đổi màu tím Midnight Purple – màu biểu tượng trên GT-R R34/R35 – tạo nhận diện tức thì dưới nhiều điều kiện ánh sáng.

Bộ mâm đa chấu màu đồng 24 inch mô phỏng phong cách Nissan GT-R T-Spec Takumi Edition, đi kèm lốp Yokohama PARADA Spec-X có bề rộng lên đến 315 mm, hướng tới độ bám và độ ổn định tương xứng với sức mạnh mới. Phía sau, khuếch tán gió tái thiết kế kết hợp hệ thống ống xả kép với cửa xả viền xanh titanium – chi tiết đặc trưng thường thấy trên GT-R hiệu năng cao.

VR38DETT hơn 1.000 mã lực: khối lõi của bản độ

Thay vì động cơ V6 twin-turbo 3,5L VR35DDTT trên QX80 thương mại, bản R-Spec được hoán đổi sang V6 twin-turbo 3,8L VR38DETT lắp ráp thủ công theo chuẩn Takumi của Nissan GT-R. Trên nền tảng này, Infiniti nâng cấp sâu ở hệ tăng áp, nhiên liệu và điều khiển để đạt ngưỡng công suất vượt 1.000 mã lực.

Danh mục nâng cấp gồm bộ tăng áp Garrett G-series, bộ làm mát khí nạp, hệ thống ống dẫn khí thải của ETS, bơm nhiên liệu Fuel Lab, piston JE, tay dên Boostline và ốc kết nối ARP. Bộ điều khiển động cơ của MOTEC đảm nhiệm quản lý hiệu năng, giúp đồng bộ các phần cứng mới nhằm khai thác bền bỉ sức mạnh lớn.

Việc lựa chọn VR38DETT có ý nghĩa kỹ thuật lẫn biểu tượng: đây là động cơ đã làm nên danh tiếng của GT-R trong nhiều thập kỷ, nổi bật ở chất lượng lắp ráp thủ công và tiềm năng nâng cấp lớn. Trên QX80 R-Spec, nó chuyển hóa chiếc SUV hơn 2 tấn thành một “phòng thí nghiệm hiệu năng” trên khung gầm cỡ lớn.

Khung gầm, phanh và lốp: nền tảng cho hiệu năng

Để phù hợp công suất tăng mạnh, hệ thống phanh trên QX80 R-Spec sử dụng đĩa carbon ceramic thừa hưởng từ Nissan GT-R – giải pháp nổi tiếng về khả năng tản nhiệt và độ ổn định khi phanh cường độ cao. Hệ treo coilover MCS điều khiển 3 chiều kết hợp lò xo ERS cho phép tinh chỉnh độ nén, hồi và tải trước, giúp kiểm soát thân xe khi tăng tốc, vào cua và phanh gấp.

Bộ mâm 24 inch và lốp Yokohama PARADA Spec-X 315 mm không chỉ tăng diện tích tiếp xúc mà còn cải thiện phản hồi lái ở tốc độ cao, hỗ trợ ổn định thân xe. Toàn bộ chỉnh sửa tập trung vào việc tạo sự cân bằng giữa sức mạnh động cơ và khả năng chịu tải của cấu phần khung gầm.

Thông số chính Infiniti QX80 R-Spec

Hạng mục Thông tin Dự án Infiniti QX80 R-Spec (độc bản, trình diễn kỹ thuật) Nền tảng Infiniti QX80 (chia sẻ với Nissan Patrol) Động cơ nguyên bản V6 twin-turbo 3,5L VR35DDTT Động cơ hoán đổi V6 twin-turbo 3,8L VR38DETT (lắp ráp thủ công) Công suất mục tiêu Hơn 1.000 mã lực Hệ tăng áp Garrett G-series, bộ làm mát khí nạp Nhiên liệu & nội bộ máy Bơm nhiên liệu Fuel Lab, piston JE, tay dên Boostline, ốc ARP Điều khiển động cơ MOTEC Ống xả/khí thải Hệ thống ống dẫn khí thải của ETS; ống xả kép viền xanh titanium Phanh Đĩa carbon ceramic thừa hưởng từ Nissan GT-R Hệ treo Coilover MCS điều khiển 3 chiều, lò xo ERS Mâm & lốp Mâm đa chấu 24 inch; lốp Yokohama PARADA Spec-X 315 mm Màu ngoại thất Wrap đổi màu Midnight Purple

Định hướng sản phẩm và thông điệp thương hiệu

Theo ông Tiago Castro, Phó chủ tịch Infiniti Americas, QX80 R-Spec thể hiện không gian sáng tạo của thương hiệu, gợi mở hướng phát triển SUV hiệu năng cao kết hợp sức mạnh và sự tinh tế. Đây là dự án trình diễn nhằm khẳng định năng lực kỹ thuật và hình ảnh, thay vì một phiên bản thương mại.

Triển lãm SEMA Show 2025 và bối cảnh thị trường

Infiniti QX80 R-Spec sẽ xuất hiện tại SEMA Show 2025 ở Las Vegas. Trong bối cảnh các SUV hạng sang ngày càng chú trọng hiệu năng, dự án này giúp Infiniti mở rộng cuộc đối thoại với nhóm khách hàng yêu công nghệ và tốc độ, đồng thời nhấn mạnh mối liên hệ kỹ thuật – cảm xúc giữa QX80 và di sản GT-R.

Kết luận

QX80 R-Spec không chỉ là sự ghép nối giữa thân xe SUV cỡ lớn và trái tim GT-R, mà còn là bài thử nghiệm toàn diện về khí động học, truyền động và khung gầm khi công suất vượt mốc 1.000 mã lực. Với lớp áo Midnight Purple, mâm 24 inch, phanh carbon ceramic và hệ treo MCS tinh chỉnh 3 chiều, dự án tái hiện tinh thần hiệu năng của GT-R trong một cấu hình SUV sang trọng.

Đây là sản phẩm trưng bày mang tính biểu tượng cho năng lực kỹ thuật của Infiniti. Nếu hướng nghiên cứu này tiếp tục được phát triển, nó có thể đặt nền móng cho những biến thể hiệu năng cao trên các dòng SUV của hãng trong tương lai, khi phù hợp chiến lược và nhu cầu thị trường.