[Infographics] Chân dung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa

(Baonghean.vn) - Sáng ​4/7, tại TP. Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026​ tổ chức kỳ họp thứ nhất.

(Baonghean.vn) - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An được thành lập trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 15/4/2021 của HĐND tỉnh.