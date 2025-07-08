Công nghệ Instagram tung bản đồ tương tác mới: Đối đầu Snap Map Instagram ra mắt tính năng bản đồ chia sẻ vị trí, cho phép khám phá nội dung theo địa điểm, đồng thời giới thiệu thêm Reposts và tab Friends toàn cầu.

Instagram tung bản đồ tương tác mới: Đối thủ trực diện của Snap Map?

Tính năng bản đồ mới Instagram Map chính thức được Meta triển khai tại Mỹ từ thứ Tư, cho phép người dùng chia sẻ vị trí gần nhất và khám phá nội dung theo địa điểm. Đây được xem là bước đi nhằm cạnh tranh trực tiếp với Snap Map, tính năng hiện có hơn 400 triệu người dùng mỗi tháng.

Instagram Map được tắt mặc định và chỉ cập nhật vị trí mỗi khi người dùng mở ứng dụng. Tuy không hỗ trợ cập nhật vị trí theo thời gian thực như Snap Map hay Find My của Apple, nhưng vẫn cho phép chia sẻ vị trí trong tối đa 1 giờ thông qua tin nhắn trực tiếp.

Khám phá nội dung theo vị trí và gắn “Notes” trên bản đồ

Với Instagram Map, người dùng có thể:

Xem các story, reel hoặc bài viết bạn bè và creator đã đăng tại một địa điểm cụ thể.

Khám phá các hoạt động như lễ hội, nhà hàng, sự kiện trong khu vực theo thời gian thực.

Gắn “Notes” – dạng tin nhắn ngắn (tương tự status) – trực tiếp trên bản đồ để bạn bè thấy.

Tính năng mới này hứa hẹn thu hút nhóm người dùng từng yêu thích Zenly, ứng dụng bản đồ xã hội được Snap mua lại rồi đóng cửa năm 2023.

Tính năng “Reposts”: Instagram học theo TikTok và X

Bên cạnh bản đồ, Instagram cũng giới thiệu Reposts, tính năng cho phép người dùng chia sẻ lại bài viết và reels công khai.

Các nội dung repost sẽ hiển thị trong feed bạn bè và nằm trong tab Reposts trên hồ sơ cá nhân.

Người dùng có thể thêm ghi chú ngắn khi repost để thể hiện cảm xúc hoặc suy nghĩ.

Tính năng này được xem là bản kết hợp giữa retweet của Twitter (X) và chia sẻ nội dung trên TikTok.

Tab “Friends” trong Reels được triển khai toàn cầu

Sau khi thử nghiệm tại Mỹ, Instagram chính thức mở rộng tab “Friends” trên Reels ra toàn cầu. Tab này hiển thị:

Reels mà bạn bè đã thích, bình luận, chia sẻ hoặc tự tạo.

Giúp người dùng dễ dàng theo dõi hoạt động và gu thưởng thức nội dung của bạn bè.

Người dùng có thể ẩn hoạt động tương tác của mình, bao gồm cả lượt thích, bình luận, và chia sẻ, nếu muốn duy trì quyền riêng tư. Ngoài ra, Instagram cũng cung cấp tùy chọn tắt hiện hoạt động của từng người cụ thể.