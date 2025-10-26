Intel cắt giảm 35.500 nhân sự dưới thời CEO mới Dưới thời CEO mới, Intel tái cấu trúc mạnh mẽ, cắt giảm R&D và chỉ đầu tư vào các dự án có lợi nhuận rõ ràng như AI để cạnh tranh với Nvidia và AMD.

Tập đoàn Intel đã cắt giảm khoảng 35.500 nhân sự trong vòng chưa đầy hai năm, trong đó có 20.500 vị trí bị tinh giản dưới thời CEO mới Lip-Bu Tan. Động thái này là một phần trong chiến lược tái cấu trúc toàn diện nhằm giúp công ty lấy lại vị thế cạnh tranh trên thị trường chip toàn cầu.

Theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), tính đến ngày 27/9/2025, Intel có 88.400 nhân viên. Con số này giảm đáng kể so với 108.900 nhân viên vào ngày 28/12/2024. Nếu tính cả 15.000 vị trí đã bị cắt giảm trước đó, tổng số nhân sự bị sụt giảm lên tới 35.500 người.

Bên ngoài trụ sở Intel ở California. Ảnh: Intel

Chiến lược tái cấu trúc tập trung vào lợi nhuận

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 3, CEO Lip-Bu Tan đã nhấn mạnh mục tiêu xây dựng một Intel "tinh gọn hơn, sắc bén hơn và tập trung hơn". Chiến lược này bao gồm việc thắt chặt chi phí, tập trung nguồn lực vào những mảng kinh doanh có lợi nhuận cao nhất như máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, AI và xưởng đúc chip.

David Zinsner, Giám đốc tài chính Intel, cho biết công ty sẽ duy trì chi phí hoạt động ở mức khoảng 16 tỷ USD đến năm 2026. Các khoản đầu tư mới sẽ được xem xét cẩn trọng, chỉ rót vốn cho những chương trình có hiệu quả chiến lược hoặc tài chính rõ ràng, đặc biệt là các sản phẩm AI và công nghệ đóng gói tiên tiến.

Một dấu hiệu rõ ràng của việc thắt chặt chi tiêu là ngân sách cho nghiên cứu và phát triển (R&D) đã giảm hơn 800 triệu USD trong quý III so với cùng kỳ năm trước, dù doanh thu tăng. Điều này cho thấy nhiều dự án ở giai đoạn đầu đã bị loại bỏ.

Những con số cụ thể và tác động

Việc sa thải dường như diễn ra mạnh mẽ nhất trong quý II, khi chi phí cho việc tái cấu trúc lên tới hơn một tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức 175 triệu USD trong quý III. Mặc dù ban đầu CEO Lip-Bu Tan tuyên bố muốn giảm bớt quản lý cấp trung, thực tế cho thấy phần lớn nhân sự bị cắt giảm là kỹ sư và kỹ thuật viên. Tại các cơ sở ở Oregon, chỉ 8% số người bị sa thải là quản lý.

Ban lãnh đạo Intel khẳng định công ty sẽ hạn chế tăng nhân sự và kiểm soát chặt chẽ các dự án cần đầu tư lớn, trừ khi đã dự báo được sự quan tâm hoặc xác nhận được nhu cầu từ khách hàng. Họ mô tả "Intel mới" sẽ tập trung vào việc kiểm soát chi phí một cách có kỷ luật thay vì chỉ cắt giảm đơn thuần.

Bối cảnh cạnh tranh khốc liệt

Đợt tái cấu trúc lớn này diễn ra trong bối cảnh Intel đang đối mặt với nhiều thách thức. Công ty đã hoạt động kém hiệu quả trong nhiều năm và gần như vắng mặt trong cuộc bùng nổ chip AI, lĩnh vực hiện do Nvidia thống trị. Cùng lúc đó, đối thủ lâu năm AMD đang liên tục gia tăng thị phần trong các mảng kinh doanh cốt lõi của Intel là chip cho máy tính cá nhân và máy chủ.

CEO Lip-Bu Tan cho biết ông đang nỗ lực để đưa Intel thoát khỏi những sai lầm trong quá khứ và xây dựng một công ty nhỏ gọn, mạnh mẽ và hoạt động hiệu quả hơn.