Chuyển đổi số iPhone 17 Pro Max: 3 nâng cấp khiến bạn khó cưỡng trước ‘cám dỗ’ của Apple Apple lại một lần nữa khuấy động thế giới công nghệ với iPhone 17 Pro Max. 3 nâng cấp đáng giá trên mẫu flagship này hứa hẹn đủ sức khiến bạn phải cân nhắc nâng cấp ngay khi vừa ra mắt.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, Apple sẽ chính thức trình làng toàn bộ dòng iPhone 17. Ban đầu, tâm điểm có lẽ sẽ hướng về phiên bản iPhone 17 Air hoàn toàn mới, mỏng hơn, nhẹ hơn và mang hơi hướng thử nghiệm táo bạo. Với những ai đã mệt mỏi vì cầm trên tay một thiết bị nặng nề, iPhone 17 Air rõ ràng là làn gió mới đáng mong đợi.

Nhiều “tín đồ” của Apple đang bị thu hút bởi iPhone 17 Air ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sự gọn nhẹ và tính di động khiến nó trở thành lựa chọn hoàn hảo cho những ai thường xuyên di chuyển. Thế nhưng, khi tìm hiểu kỹ hơn, iPhone 17 Pro Max lại bất ngờ chiếm trọn sự chú ý của nhiều người. Không ồn ào hay hào nhoáng như iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro Max dường như âm thầm chuẩn bị để trở thành “ngôi sao” thật sự của sự kiện ra mắt.

Ảnh minh họa.

Lý do nằm ở 3 nâng cấp quan trọng mà Apple trang bị cho iPhone 17 Pro Max. Đây không chỉ là những điểm nhấn bắt mắt trên các slide giới thiệu, mà còn là những cải tiến có khả năng thay đổi trải nghiệm sử dụng hằng ngày, từ cách bạn chụp ảnh, xử lý công việc cho tới tận hưởng nội dung giải trí.

1. Màn hình chống chói

Tin đồn về việc iPhone 17 Pro Max được trang bị màn hình chống chói khiến nhiều người bất ngờ. Đây không phải là tính năng “gây choáng” như màn hình gập, nhưng lại mang ý nghĩa thực tiễn rất lớn. Nếu bạn từng nheo mắt để nhìn điện thoại trên bãi biển, hay loay hoay căn khung ảnh giữa trưa nắng, bạn sẽ hiểu giá trị của nó.

Dù thông tin hiện vẫn chưa rõ ràng nhưng nếu công nghệ mới của Apple thực sự giảm độ chói tới mức mà giới thạo tin dự đoán, thì đây có thể trở thành nâng cấp “âm thầm” nhưng khiến người dùng thích mê. Đặc biệt, nó sẽ phát huy tối đa hiệu quả khi kết hợp với một thay đổi quan trọng khác mà Apple chuẩn bị tung ra.

2. Dung lượng pin lớn nhất trong lịch sử iPhone

Thời lượng pin từng là “nỗi ám ảnh” thường trực của nhiều người dùng smartphone. Phải đến khi dùng iPhone 16 Pro, người dùng mới phần nào thoát khỏi áp lực ấy. Ngay cả trong những ngày sử dụng nhiều nhất như quay video liên tục, dẫn đường suốt nhiều giờ thì pin vẫn đủ cho người dùng.

Thế nhưng, iPhone 17 Pro Max được đồn đoán sẽ nâng trải nghiệm này lên một tầm cao mới. Theo thông tin rò rỉ, máy sẽ dày hơn và nặng hơn một chút, tất cả chỉ để chứa viên pin lớn nhất mà Apple từng đưa vào một chiếc iPhone. Theo đó, mẫu flagship này dự kiến sẽ có viên pin dung lượng khoảng 5.000 mAh.

Để so sánh với các thế hệ trước, iPhone 14 Pro Max sở hữu viên pin 4.323mAh, iPhone 15 Pro Max dùng pin 4.422mAh và iPhone 16 Pro Max được trang bị pin 4.676mAh.

Nếu con số cuối cùng thực sự tiệm cận 5.000 mAh, đây sẽ là mức tăng gần 10% so với iPhone 16 Pro Max.

3. Nâng cấp camera

Chuyện iPhone sở hữu phần cứng camera đạt chuẩn Hollywood từ lâu đã không còn xa lạ. Chúng ta từng thấy chúng ghi hình phim truyền hình, quảng cáo và cả video ca nhạc. Thế nhưng, Apple dường như chưa bao giờ hài lòng với hiện tại, luôn miệt mài tinh chỉnh để mang đến những khoảnh khắc sống động và chân thực hơn.

Với iPhone 17 Pro Max, giới công nghệ đang kỳ vọng một cú nhảy vọt về cảm biến. Camera trước TrueDepth được đồn sẽ nâng lên 24MP, gấp đôi so với độ phân giải 12MP hiện tại, hứa hẹn cải thiện rõ rệt độ chi tiết khi chụp selfie hoặc gọi FaceTime. Trong khi đó, ống kính tele có thể đạt 48MP, mang lại hình ảnh sắc nét hơn và hiệu suất chụp thiếu sáng vượt trội.

Ngoài các nâng cấp phần cứng này, tin đồn còn nhắc đến một loạt tính năng thú vị như nút điều khiển camera phụ để chụp nhanh, chế độ quay nhiều camera cùng lúc, zoom quang học 8x, hay thậm chí một ứng dụng camera “Pro” hoàn toàn mới. Dù không phải tất cả đều được xác nhận, chỉ cần một vài trong số này thành hiện thực, iPhone 17 Pro Max cũng đủ sức trở thành chiếc iPhone có hệ thống camera đa năng và mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.

Vậy liệu iPhone 17 Pro Max có đủ sức thuyết phục người dùng?

Xét về nhu cầu sử dụng hàng ngày, iPhone 17 Air vẫn là lựa chọn hợp lý hơn cho nhiều người. Tuy nhiên, viễn cảnh về một màn hình rực rỡ dưới ánh nắng gay gắt, viên pin bền bỉ và hệ thống camera vượt trội hơn hầu hết thiết bị chuyên dụng lại khiến không ít người chần chừ.

Điểm làm nên sự khác biệt của dòng Pro Max không chỉ nằm ở kích thước màn hình lớn hơn, mà còn ở việc nó được xem như “tuyên ngôn công nghệ” táo bạo nhất của Apple trong mảng di động.

Ở mỗi thế hệ, Apple đều dồn vào Pro Max những gì tinh túy nhất, từ màn hình với độ sáng và độ chính xác màu vượt trội, chip xử lý mạnh mẽ hàng đầu, cho tới hệ thống camera được nâng cấp ở mức tối đa so với các mẫu còn lại.

Năm nay, iPhone 17 Pro Max tiếp tục củng cố vị thế này với những cải tiến khiến ngay cả những người dùng khó tính nhất cũng phải cân nhắc, không chỉ vì hiệu năng hay tính năng, mà còn bởi cảm giác đang sở hữu đỉnh cao công nghệ di động của thời điểm hiện tại.