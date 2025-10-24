iPhone gập và iPhone không viền: kỹ thuật Apple theo đuổi Apple được cho là chuẩn bị ba iPhone mới: bản gập kiểu Fold với OLED LTPO+, mẫu 2027 màn hình không viền và Face ID ẩn, cùng bản vỏ sò 2028 giảm nếp gấp.

Theo thông tin từ tài khoản yeux1122 trên Naver dựa trên dữ liệu các công ty nghiên cứu linh kiện, Apple đang lên lộ trình ba mẫu iPhone hoàn toàn mới trong giai đoạn 2026-2028. Ba hướng thiết kế gồm: iPhone gập kiểu Fold dùng màn hình LTPO+ OLED dẻo, một mẫu kỷ niệm năm 2027 với màn hình OLED không viền cùng hệ thống nhận dạng ẩn dưới màn hình, và iPhone gập vỏ sò vào năm 2028 nhấn mạnh sự gọn nhẹ cùng giải pháp giảm nếp gấp quanh bản lề.

Bản gập kiểu Fold 2026: LTPO+ OLED dẻo và khung kính cấu trúc

Mẫu gập đầu tiên của Apple được cho là ra mắt cuối 2026, theo định dạng tương tự Galaxy Z Fold. Tâm điểm là màn hình LTPO+ OLED dẻo có thể mở ra đạt kích thước xấp xỉ một chiếc iPad mini, hướng tới trải nghiệm hiển thị rộng hơn khi cần và gọn gàng khi gập.

Để xử lý điểm yếu thường gặp của màn hình gập là nếp gấp ở vùng bản lề, Apple được cho sẽ dùng khung giữa bằng kính cấu trúc. Mục tiêu của kết cấu này là gia cường độ cứng khu vực trung tâm, giúp bề mặt màn hình ổn định tốt hơn và hạn chế hiện tượng hằn nếp theo thời gian sử dụng.

Đáng chú ý, đây có thể là iPhone đầu tiên tích hợp hệ thống Face ID và camera trước ẩn dưới màn hình. Việc ẩn hoàn toàn cảm biến và camera phía trước cho phép mặt trước thiết bị trở nên liền lạc, đồng nhất hơn khi mở ở chế độ màn hình lớn.

Phiên bản kỷ niệm 2027: OLED không viền và lớp khuếch tán “miệng núi lửa”

Năm 2027, Apple được cho sẽ giới thiệu một mẫu iPhone dạng thanh đặc biệt kỷ niệm 20 năm ra đời iPhone. Mẫu này hướng tới triệt tiêu viền hiển thị, tạo hiệu ứng toàn màn hình (all-screen) với OLED không viền.

Để đảm bảo độ sáng đồng đều trên toàn bộ bề mặt, Apple dự kiến sử dụng lớp khuếch tán ánh sáng có cấu trúc hình “miệng núi lửa” bên trong màn hình. Cách tiếp cận này hướng đến cân bằng phân bố ánh sáng, hạn chế các vùng sáng tối không đồng đều – một bài toán quan trọng khi thu hẹp viền và che giấu linh kiện phía dưới.

Song song, hệ thống nhận dạng tích hợp dưới màn hình tiếp tục được áp dụng: Face ID, camera trước và các cảm biến được ẩn dưới bề mặt, duy trì thiết kế liền lạc mà vẫn bảo toàn tính năng nhận diện và chụp ảnh phía trước.

Một ý tưởng về iPhone màn hình tràn viền ra mắt năm 2027. Ảnh: Macrumors

Vỏ sò 2028: đường cong quanh bản lề để “giấu” nếp gấp

Đến năm 2028, định dạng gập vỏ sò xuất hiện, nhấn mạnh giảm kích thước và khối lượng. Giải pháp kỹ thuật đáng chú ý là thiết kế đường cong xung quanh khu vực bản lề, nhằm giúp phần gập hòa tự nhiên vào thân máy. Nhờ đó, nếp gấp bớt gây chú ý với mắt và cảm nhận của tay khi vuốt qua.

Màn hình ngoài của bản vỏ sò dự kiến hiển thị thông báo, Shortcuts hỗ trợ AI và các thông tin đơn giản khác. Điều này hướng tới cân bằng giữa tính gọn nhẹ khi gập và khả năng tương tác nhanh mà không cần mở toàn bộ thiết bị.

Tóm tắt đặc điểm kỹ thuật dự kiến

Mẫu Thời điểm dự kiến Kiểu dáng Màn hình chính Cảm biến/nhận dạng ẩn Giải pháp nếp gấp Màn hình ngoài iPhone gập kiểu Fold Cuối 2026 Mở ngang (book-style) LTPO+ OLED dẻo, mở ra gần iPad mini Face ID và camera trước dưới màn hình Khung giữa bằng kính cấu trúc Không nêu iPhone không viền (kỷ niệm) 2027 Dạng thanh OLED không viền, lớp khuếch tán “miệng núi lửa” Face ID, camera trước và cảm biến dưới màn hình Không áp dụng Không nêu iPhone gập vỏ sò 2028 Gập dọc (clamshell) OLED dẻo Không nêu Đường cong quanh bản lề giảm cảm nhận nếp gấp Hiển thị thông báo, Shortcuts hỗ trợ AI

Lợi ích kỹ thuật và trải nghiệm: ba hướng, ba mục tiêu

Các thông tin rò rỉ cho thấy Apple tập trung vào ba mục tiêu kỹ thuật cốt lõi: tối đa hóa không gian hiển thị (màn hình không viền, cảm biến ẩn), giảm nếp gấp trên màn hình gập (khung kính cấu trúc, đường cong quanh bản lề), và cân bằng tiện dụng – gọn nhẹ (định dạng vỏ sò kèm màn hình ngoài cho tác vụ nhanh).

Với mẫu gập kiểu Fold, lợi ích rõ ràng là diện tích hiển thị lớn khi mở, hữu ích cho đa nhiệm và tiêu thụ nội dung, trong khi vẫn gập lại để mang theo. Mẫu kỷ niệm 2027 hướng tới trải nghiệm “toàn màn hình” nhất có thể, xử lý bài toán đồng đều sáng bằng lớp khuếch tán đặc thù. Bản vỏ sò 2028 đổi lấy sự gọn gàng, thao tác nhanh qua màn hình ngoài – phù hợp nhu cầu di động cao.

Những thách thức kỹ thuật cần vượt qua

Trên màn hình gập, nếp gấp và cảm nhận khi chạm qua vùng bản lề luôn là bài toán trọng tâm. Cách dùng khung kính cấu trúc (trên bản Fold) và đường cong quanh bản lề (trên bản vỏ sò) đều nhằm giảm hiện tượng này. Ở màn hình không viền, duy trì độ sáng đồng đều trong khi che giấu linh kiện dưới bề mặt là thách thức khác; lớp khuếch tán “miệng núi lửa” được kỳ vọng góp phần cân bằng ánh sáng.

Việc ẩn Face ID, camera trước và các cảm biến dưới màn hình đòi hỏi sự đồng bộ giữa mô-đun hiển thị và hệ thống nhận dạng. Bài toán đặt ra là vừa giữ mặt kính liền lạc, vừa đảm bảo các cảm biến hoạt động ổn định qua lớp màn hình.

So sánh các lựa chọn thiết kế và định hướng lộ trình

Giữa ba tiếp cận, bản gập kiểu Fold ưu tiên không gian hiển thị khi mở; bản vỏ sò ưu tiên tính nhỏ gọn và tương tác nhanh; còn mẫu không viền 2027 tập trung vào thẩm mỹ tối giản và tính liền lạc hiển thị. Theo nguồn tin, thiết kế bản gập đầu tiên tương tự Galaxy Z Fold của Samsung, cho thấy Apple chọn hướng mở ngang cho trải nghiệm màn hình lớn. Sự bổ sung mẫu vỏ sò 2028 giúp phủ kín hai trục ưu tiên khác nhau của thiết bị gập: màn hình rộng và tính cơ động.

Cùng với iPhone Air ra mắt năm nay, các nguồn như Instant Digital cho biết Apple đang tiến tới nhịp độ “mỗi năm một mẫu iPhone có thiết kế mới”. Điều này cho thấy chiến lược đa dạng hóa sản phẩm sau 18 năm, kết hợp ba trụ cột: gập mở ngang, gập vỏ sò và dạng thanh không viền, mỗi trụ cột nhắm đến một tập người dùng và tình huống sử dụng khác nhau.

Lưu ý: Các thông tin trong bài dựa trên dữ liệu do yeux1122 (Naver) tổng hợp từ các công ty nghiên cứu linh kiện, cùng nội dung được đề cập bởi Macrumors và Instant Digital.