Quốc tế Israel bắt đầu thực hiện kế hoạch Gaza của ông Trump Israel bắt đầu thực hiện ngay giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất - thả tất cả các con tin.

Hamas thả con tin. Ảnh: Reuters

Theo RIA Novosti ngày 4/10, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa tin, trong bối cảnh phản ứng của phong trào Hamas, Israel bắt đầu thực hiện ngay giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch thả tất cả các con tin của Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

"Trước phản ứng của Hamas, Israel đang bắt đầu thực hiện ngay giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch của Tổng thống Trump để thả ngay tất cả các con tin" - Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết.

Cơ quan này cho biết thêm, chính quyền Israel sẽ tiếp tục làm việc với ông chủ Nhà Trắng và chính quyền Mỹ để chấm dứt chiến tranh theo các nguyên tắc do Israel thiết lập tương ứng với tầm nhìn của họ.

Trước đó, ngày 3/10, Hamas tuyên bố sẵn sàng thả tất cả các con tin Israel còn sống và bàn giao thi thể của những người thiệt mạng theo kế hoạch của nhà lãnh đạo Mỹ. Bình luận về tuyên bố này, chính Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi Tel Aviv ngay lập tức ngừng ném bom Gaza.

Đồng thời, phó thủ lĩnh chính trị phong trào Hamas Musa Abu Marzouk nhấn mạnh rằng việc thả con tin và chuyển thi thể trong 72 giờ là không thực tế trong điều kiện hiện tại. Hamas cũng đồng ý chuyển giao quyền kiểm soát Dải Gaza.

Hamas tuyên bố rằng các vấn đề khác bao gồm trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ liên quan đến tương lai của vùng đất và các quyền bất khả xâm phạm của người Palestine, chúng liên quan đến một vị trí quốc gia toàn diện và dựa trên luật pháp quốc tế. Họ nhấn mạnh rằng những chủ đề này được lên kế hoạch thảo luận trong khuôn khổ cấu trúc toàn Palestine, bao gồm cả Hamas.

Ngày 29/9, Nhà Trắng đã công bố một kế hoạch 20 điểm "đầy đủ" của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Dải Gaza. Nó quy định ngừng bắn ngay lập tức và thả con tin trong vòng 72 giờ.