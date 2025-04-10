Thứ Bảy, 4/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Quốc tế

Israel bắt đầu thực hiện kế hoạch Gaza của ông Trump

Mỹ Nga 04/10/2025 10:28

Israel bắt đầu thực hiện ngay giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất - thả tất cả các con tin.

Ảnh màn hình 2025-10-04 lúc 08.11.03
Hamas thả con tin. Ảnh: Reuters

Theo RIA Novosti ngày 4/10, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa tin, trong bối cảnh phản ứng của phong trào Hamas, Israel bắt đầu thực hiện ngay giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch thả tất cả các con tin của Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

"Trước phản ứng của Hamas, Israel đang bắt đầu thực hiện ngay giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch của Tổng thống Trump để thả ngay tất cả các con tin" - Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết.

Cơ quan này cho biết thêm, chính quyền Israel sẽ tiếp tục làm việc với ông chủ Nhà Trắng và chính quyền Mỹ để chấm dứt chiến tranh theo các nguyên tắc do Israel thiết lập tương ứng với tầm nhìn của họ.

Trước đó, ngày 3/10, Hamas tuyên bố sẵn sàng thả tất cả các con tin Israel còn sống và bàn giao thi thể của những người thiệt mạng theo kế hoạch của nhà lãnh đạo Mỹ. Bình luận về tuyên bố này, chính Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi Tel Aviv ngay lập tức ngừng ném bom Gaza.

Đồng thời, phó thủ lĩnh chính trị phong trào Hamas Musa Abu Marzouk nhấn mạnh rằng việc thả con tin và chuyển thi thể trong 72 giờ là không thực tế trong điều kiện hiện tại. Hamas cũng đồng ý chuyển giao quyền kiểm soát Dải Gaza.

Hamas tuyên bố rằng các vấn đề khác bao gồm trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ liên quan đến tương lai của vùng đất và các quyền bất khả xâm phạm của người Palestine, chúng liên quan đến một vị trí quốc gia toàn diện và dựa trên luật pháp quốc tế. Họ nhấn mạnh rằng những chủ đề này được lên kế hoạch thảo luận trong khuôn khổ cấu trúc toàn Palestine, bao gồm cả Hamas.

Ngày 29/9, Nhà Trắng đã công bố một kế hoạch 20 điểm "đầy đủ" của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Dải Gaza. Nó quy định ngừng bắn ngay lập tức và thả con tin trong vòng 72 giờ.

Theo RIA Novosti
Copy Link

Bài liên quan

Đọc tiếp

Thủ tướng Netanyahu: Israel phải đối mặt 'sự cô lập' kéo dài vì cuộc chiến ở Gaza

Thủ tướng Netanyahu: Israel phải đối mặt 'sự cô lập' kéo dài vì cuộc chiến ở Gaza

Thủ tướng Qatar: Israel đang cố gắng thay đổi khu vực bằng vũ lực

Thủ tướng Qatar: Israel đang cố gắng thay đổi khu vực bằng vũ lực

Nhận định, dự đoán Israel vs Italy: Ngược dòng ngoạn mục

Nhận định, dự đoán Israel vs Italy: Ngược dòng ngoạn mục

Đọc tiếp

Thủ tướng Netanyahu: Israel phải đối mặt 'sự cô lập' kéo dài vì cuộc chiến ở Gaza

Thủ tướng Netanyahu: Israel phải đối mặt 'sự cô lập' kéo dài vì cuộc chiến ở Gaza

Thủ tướng Qatar: Israel đang cố gắng thay đổi khu vực bằng vũ lực

Thủ tướng Qatar: Israel đang cố gắng thay đổi khu vực bằng vũ lực

Nhận định, dự đoán Israel vs Italy: Ngược dòng ngoạn mục

Nhận định, dự đoán Israel vs Italy: Ngược dòng ngoạn mục

Xem thêm Quốc tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Quốc tế
      Israel bắt đầu thực hiện kế hoạch Gaza của ông Trump

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO