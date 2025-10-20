Quốc tế Israel tuyên bố ngừng bắn và viện trợ sẽ được nối lại Dưới sức ép của Mỹ, giới chức Israel cho biết, viện trợ cho Gaza sẽ được nối lại vào ngày 20/10.

Người dân Palestine đang chuyển một người đàn ông bị thương sau cuộc không kích của Israel tại Bệnh viện Al-Aqsa Martyrs ở Deir al-Balah, trung tâm Dải Gaza, vào ngày 19/10/2025. Ảnh: Reuters

Theo CNBC, quân đội Israel cho biết ngày 19/10 rằng lệnh ngừng bắn ở Gaza đã được nối lại, sau cuộc tấn công khiến hai binh sĩ thiệt mạng và gây ra làn sóng không kích khiến 26 người thiệt mạng. Cuộc tấn công này được xem là thử thách nghiêm trọng nhất từ ​​trước đến nay đối với lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.

Một nguồn tin an ninh Israel cho biết, viện trợ cho vùng đất này sẽ được nối lại vào ngày 20/10 sau khi Mỹ gây sức ép. Trước đó, Israel đã tuyên bố ngừng cung cấp viện trợ nhằm đáp trả hành động mà họ cho là sự vi phạm “trắng trợn” lệnh ngừng bắn của lực lượng Hamas.

Theo người dân địa phương và cơ quan y tế, các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 26 người ở Gaza thương vong, trong đó có ít nhất một phụ nữ và một trẻ em.

Một quan chức Israel và một quan chức Mỹ cho biết, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và con rể của ông Trump - Jared Kushner dự kiến ​​sẽ tới Israel vào ngày 20/10.

Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công các mục tiêu của Hamas trên khắp vùng đất này, bao gồm các chỉ huy chiến trường, tay súng, một đường hầm và kho vũ khí, sau khi lực lượng Hamas phóng tên lửa chống tăng và bắn vào quân đội, khiến họ thiệt mạng.

Lực lượng Hamas cho biết họ vẫn cam kết thực hiện thỏa thuận ngừng bắn, không biết về các cuộc đụng độ ở Rafah và không liên lạc với các nhóm vũ trang ở đó kể từ tháng 3.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã ra lệnh cho quân đội đáp trả mạnh mẽ những gì ông mô tả là hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn của Hamas.

Theo CNBC, các cuộc không kích này gợi nhớ đến phản ứng của Israel đối với những gì họ coi là hành vi vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn của Hezbollah - một đồng minh của Hamas tại Liban, vào cuối năm 2024, chưa đầy một tuần sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Và nhiều ngày sau đó, hai bên cáo buộc lẫn nhau về việc vi phạm lệnh ngừng bắn, mặc dù lệnh ngừng bắn đó phần lớn vẫn được duy trì.

CNBC cho rằng, vẫn còn nhiều trở ngại to lớn trên con đường đạt được hòa bình lâu dài ở Gaza, nơi lệnh ngừng bắn đã sụp đổ vào tháng 3, và vừa mới được nối lại vào ngày 10/10 vừa qua.