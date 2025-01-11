Jaguar I-type (dự kiến): Lùi lịch ra mắt sang 2026 Jaguar hoãn công bố mẫu grand tourer điện (dự kiến mang tên I-type) sang 2026. Giá khởi điểm 130.000 USD, cạnh tranh Porsche Taycan, Audi e-tron GT và mẫu bốn cửa chạy điện của Mercedes-AMG. Đơn hàng mở ngay khi xe trình làng.

Jaguar sẽ dời thời điểm công bố phiên bản thương mại của mẫu grand tourer chạy điện – chiếc xe được kỳ vọng mở ra chương mới cho thương hiệu – sang năm 2026. Thông tin được Rawdon Glover, Giám đốc điều hành Jaguar, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với ABC News. Mức giá khởi điểm dự kiến 130.000 USD; đơn hàng sẽ mở ngay sau khi xe được giới thiệu và các đợt giao xe sẽ bắt đầu tương đối sớm sau đó.

Ban đầu, Jaguar dự định trình làng bản sản xuất trước khi hết năm 2025, với những chiếc đầu tiên lăn bánh vào cuối 2026. Dù lùi lịch công bố, Glover cho biết tiến độ giao xe có thể vẫn bám sát mốc đã công bố trước đây.

Thời điểm công bố: 2026 (theo ABC News)

Giá khởi điểm: 130.000 USD

Vai trò sản phẩm: Grand tourer bốn cửa chạy điện mở màn cho giai đoạn “tái định nghĩa” Jaguar

Đối thủ mục tiêu: Porsche Taycan, Audi e-tron GT, BMW i7, mẫu bốn cửa chạy điện sắp ra mắt của Mercedes-AMG

Khả năng ảnh hưởng tiến độ: vụ tấn công mạng gần đây vào Jaguar Land Rover khiến nhà máy và hệ thống CNTT gián đoạn khoảng một tháng

Định vị giá và đối thủ trực diện

Mức giá 130.000 USD đặt mẫu grand tourer điện của Jaguar cạnh các đối thủ hiệu năng cao chạy điện như Porsche Taycan, Audi e-tron GT, BMW i7 và mẫu bốn cửa chạy điện sắp ra mắt của Mercedes-AMG. Trước đó, một số báo cáo từng dự đoán giá gần 200.000 USD, nhưng con số Jaguar đưa ra hiện cho thấy định vị thiên về nhóm xe hiệu năng sang trọng, thay vì cạnh tranh trực tiếp với các lựa chọn siêu sang như Rolls-Royce Spectre hay Cadillac Celestiq.

Ở tầm giá này, tiêu chí đánh giá sẽ xoay quanh hiệu suất, độ tinh tế vận hành ở dải tốc độ cao, chất lượng xử lý thân xe, khả năng sạc và hiệu quả sử dụng năng lượng – những yếu tố quyết định thành công trong phân khúc grand tourer điện.

Ngôn ngữ thiết kế và nhận diện thương hiệu mới

Mẫu concept Type 00 được Jaguar giới thiệu trước đó phác thảo rõ hướng đi của chiếc grand tourer bốn cửa. Thiết kế mang tính thách thức thị hiếu, nhận được ý kiến trái chiều, song Glover khẳng định không có thay đổi thiết kế “nước rút” vào phút chót. Điều này hàm ý Jaguar tự tin với triết lý tạo hình đã chọn.

Song song, Jaguar đã công bố nhận diện thương hiệu mới vào tháng 11 năm trước: chữ “Jaguar” với kiểu chữ kết hợp cả viết hoa và viết thường, huy hiệu tròn “Jr” và phiên bản chỉnh sửa của biểu tượng báo nhảy (leaper). Chiếc grand tourer điện sẽ là sản phẩm đầu tiên áp dụng trọn vẹn nhận diện này trong dây chuyền sản xuất.

jaguar itype sedan prototype

Tiến độ dự án: vì sao dời lịch?

Theo Glover, việc lùi lịch không xuất phát từ thay đổi thiết kế cuối cùng. Một nguyên nhân có thể ảnh hưởng tiến độ là vụ tấn công mạng gần đây nhằm vào Jaguar Land Rover, làm gián đoạn nhà máy và hệ thống CNTT khoảng một tháng. Dù không khẳng định đây là lý do trực tiếp, bối cảnh này cho thấy những thách thức ngoài kỹ thuật có thể tác động đến kế hoạch công bố.

Jaguar dự kiến mở đơn ngay khi chiếc grand tourer trình làng trong năm 2026, với thời điểm giao xe “khá sớm” sau đó. Các xe đầu tiên trước đây được hoạch định xuất hiện trên đường vào cuối 2026; mốc này vẫn có thể khả thi nếu chuỗi cung ứng và năng lực sản xuất ổn định trở lại đúng kế hoạch.

Vị trí sản phẩm trong chiến lược “tái sinh” Jaguar

Chiếc grand tourer điện – nhiều khả năng mang tên I-type – được xem là mũi nhọn mở màn giai đoạn tái định hình Jaguar. Việc khởi đầu bằng một mẫu bốn cửa thiên hướng đường trường cho thấy ưu tiên vào khả năng vận hành ở tốc độ cao, tầm hoạt động và sự tinh tế của hệ truyền động điện. Đây là nhóm giá trị cốt lõi để Jaguar khác biệt hóa trước các đối thủ đã có chỗ đứng.

Việc duy trì thiết kế táo bạo từ concept Type 00 lên bản thương mại, cộng với nhận diện thương hiệu mới, là tín hiệu cho một Jaguar sắc sảo hơn về ngôn ngữ tạo hình. Mức giá 130.000 USD cũng là phép thử cho khả năng thuyết phục khách hàng chuyển dịch từ các sedan thể thao chạy điện hiện hữu sang một grand tourer thuần điện mang phong vị Anh quốc.

jaguar type 00 concept

Bảng tóm tắt thông tin chính

Hạng mục Thông tin Tên gọi (dự kiến) Jaguar I-type Nền tảng ý tưởng Concept Type 00 Kiểu dáng Grand tourer bốn cửa chạy điện Thời điểm công bố Năm 2026 (theo Jaguar, qua ABC News) Giao xe Bắt đầu tương đối sớm sau khi công bố; trước đó hoạch định các xe đầu tiên lăn bánh vào cuối 2026 Giá khởi điểm 130.000 USD Đối thủ Porsche Taycan, Audi e-tron GT, BMW i7, mẫu bốn cửa chạy điện sắp ra mắt của Mercedes-AMG Ghi chú tiến độ Không do thay đổi thiết kế phút chót; vụ tấn công mạng vào Jaguar Land Rover có thể đã ảnh hưởng tiến độ

Kết luận

Việc dời lịch công bố sang 2026 cho thấy Jaguar ưu tiên sự chắc chắn về vận hành và chuỗi cung ứng cho chiếc grand tourer điện mở màn giai đoạn mới. Mức giá 130.000 USD đặt xe vào nhóm cạnh tranh khốc liệt với những tên tuổi đã thành danh. Nếu giữ vững mốc giao xe ban đầu và chuyển tải được tinh thần của concept Type 00 lên bản thương mại, Jaguar sẽ có cơ hội tạo dấu ấn khác biệt trong phân khúc grand tourer chạy điện.