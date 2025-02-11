Jaquelyn Bradshaw: pickleball giúp cô thắng ung thư Ở tuổi 28, Jaquelyn Bradshaw biến pickleball từ sở thích thành động lực sống: vượt bệnh bạch cầu hiếm, thuyên giảm sau 1 năm và thi đấu chuyên nghiệp từ 2022.

Một ngày sau một đợt hóa trị, Jaquelyn Bradshaw vẫn xỏ giày bước vào một giải đấu pickleball. Khoảnh khắc ngược nắng ấy tổng hòa cả hành trình của cô: biến môn thể thao từng chỉ là sở thích thành dây neo giúp cô vượt qua một dạng bệnh bạch cầu hiếm, trước khi được tuyên bố thuyên giảm và trở thành vận động viên chuyên nghiệp vào năm 2022.

Điểm ngoặt của một hành trình chiến đấu

Ở tuổi 22, chỉ tám tháng sau khi làm quen với pickleball, Bradshaw nhận chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu hiếm. “Có lúc tôi nghĩ, ‘Ôi trời ơi, thế là hết rồi. Mình sẽ không bao giờ được chơi lại nữa, cũng chẳng thể sống sót qua chuyện này”, cô nhớ lại. Thay vì buông xuôi, cô bấu víu vào nhịp bóng, tiếng cười và những cú đánh – thứ giúp cô “sống, thở, ăn, ngủ - tất cả đều là pickleball”.

Trong những tháng ngày hóa trị, Bradshaw vẫn ra sân khi có thể hoặc ngồi trước màn hình xem các video hướng dẫn. Sự gắn bó ấy giữ cho cơ thể cô chuyển động và tinh thần không rơi vào khoảng trống. Một năm sau, Bradshaw được tuyên bố thuyên giảm – cột mốc mở ra chương mới của cuộc đời.

Pickleball như liệu pháp vận động và tinh thần

“Pickleball giúp tôi không chỉ khỏe mạnh hơn mà còn có lý do để sống. Ngoài việc là bệnh nhân ung thư, tôi còn là một người chơi pickleball”, Bradshaw nói. Theo Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ, vận động thể chất có thể giúp cải thiện tỷ lệ sống sót, giảm nguy cơ tái phát và nâng cao tinh thần – những lợi ích mà Bradshaw cảm nhận rõ trên từng ngày trở lại sân.

Người bạn thân Jim Gorndt – người từng vượt qua ung thư hạch bạch huyết – chứng thực: “Pickleball giúp bạn quên đi những đợt điều trị, hòa mình với bạn bè, sống lại cảm giác chiến đấu và tận hưởng từng giây trên sân”. Anh kể rằng Bradshaw đã từng tham gia giải đấu chỉ một ngày sau khi hóa trị, chi tiết cho thấy ý chí khác thường của cô.

Những con số biết nói

Năm 22 tuổi: Bradshaw được chẩn đoán mắc một dạng bệnh bạch cầu hiếm, sau 8 tháng làm quen pickleball.

Sau 1 năm: được tuyên bố thuyên giảm.

Năm 2022: chính thức thi đấu pickleball chuyên nghiệp.

Tuổi 28: tiếp tục gắn bó với môn thể thao như một động lực sống.

Từ nỗi sợ đến bản lĩnh

Pickleball không chỉ đòi hỏi phản xạ nhanh mà còn buộc người chơi đối diện với những bất ngờ – như cách Bradshaw đối mặt với bệnh tật. “Trò chơi này giúp rèn luyện khả năng phản ứng nhanh trước những điều bất ngờ”, cô chia sẻ. Từ một cô gái nhút nhát, ngại giao tiếp, Bradshaw dần trở nên tự tin, cởi mở và giàu cảm hứng: “Trước kia tôi không dám nói chuyện với ai, không dám đi xa. Giờ thì tôi thi đấu khắp đất nước, kết bạn khắp nơi và sống trọn từng khoảnh khắc, tất cả là nhờ pickleball”.

Pickleball không chỉ giúp Jaquelyn hồi phục thể chất mà còn trao cho cô mục tiêu sống mới

Thông điệp sau đường vạch cuối

Với Bradshaw, mỗi pha bóng là một lời nhắc rằng cơ thể vẫn còn mạnh mẽ, và tinh thần có thể chủ động chọn cách phản ứng. “Hãy là nguồn cảm hứng của chính mình. Không ai có hành trình giống ai, vì thế đừng ngồi yên buồn bã - hãy tiếp tục vận động, đó là cách duy nhất để vượt qua”, cô nhắn gửi.

Độ lan tỏa của một môn chơi

Từ một bệnh nhân ung thư từng đối diện với cái chết, Jaquelyn Bradshaw đã viết lại căn cước của mình trên sân: không chỉ là người sống sót, mà là vận động viên – người để pickleball dẫn lối, từng cú đánh là một bước tiến khỏi nỗi sợ.