Jeep Grand Cherokee 2026: Hurricane 4 mới, 324 mã lực Bản nâng cấp giữa vòng đời thêm Hurricane 4 2,0 l (324 mã lực, 332 lb-ft ≈ 450 Nm), màn hình 12,3 inch, lưới tản nhiệt 3D cùng tinh chỉnh đầu xe để tăng làm mát.

Jeep Grand Cherokee 2026 nhận bản nâng cấp giữa vòng đời với điểm nhấn là động cơ xăng tăng áp 2,0 l bốn xy-lanh mới có tên Hurricane 4, công suất 324 mã lực và mô-men xoắn 332 lb-ft (khoảng 450 Nm). Xe bổ sung màn hình giải trí 12,3 inch, lưới tản nhiệt bảy khe dạng 3D và các tinh chỉnh khí động ở phần đầu nhằm cải thiện làm mát. Dòng sản phẩm được đơn giản hóa quanh các bản Laredo, Limited, Trailhawk và Summit, trong khi Grand Cherokee L (trục cơ sở dài, 3 hàng ghế) vẫn tiếp tục được bán.

front three quarter view of brown suv with black roof, led headlights, and black multi spoke wheels in studio setting.

Những thay đổi đáng chú ý ở bản 2026

Động cơ Hurricane 4 2,0 l tăng áp, công suất 324 mã lực; mô-men xoắn 332 lb-ft (≈ 450 Nm).

Màn hình giải trí nay tối đa 12,3 inch (trước đây lớn nhất 10,1 inch).

Lưới tản nhiệt bảy khe kiểu 3D, dải đèn ban ngày dạng “gậy khúc côn cầu”, cản trước tối ưu làm mát.

Trailhawk 4xe đổi móc kéo và decal nắp ca-pô sang màu đỏ.

Dòng sản phẩm xoay quanh Laredo, Limited, Trailhawk, Summit; gói Altitude/Reserve bổ sung trang bị.

Hurricane 4: 2,0 l tăng áp, đậm đặc công suất

Trong bối cảnh nhiều hãng chuyển từ V6 sang bốn xy-lanh tăng áp, Jeep bổ sung Hurricane 4 cho Grand Cherokee mà không loại bỏ Pentastar V6 3,6 l. Động cơ mới dùng thân máy hợp kim nhôm, cấu trúc DOHC, chi tiết chịu lực rèn và turbo hình học biến thiên. Thông số 324 mã lực đặt xe gần nhóm dẫn đầu trong các lựa chọn bốn xy-lanh không điện hóa của phân khúc.

Mô-men xoắn đạt 332 lb-ft (≈ 450 Nm) trong dải 3.000–4.500 vòng/phút; Jeep cho biết 80% mô-men có sớm từ 2.300 vòng/phút. Đáng chú ý, các con số này đạt được với xăng thường 87 octane. Toàn bộ sức mạnh truyền qua hộp số tự động 8 cấp quen thuộc, đi kèm sức kéo tối đa 6.200 pound (khoảng 2.812 kg).

Bí quyết hiệu quả đốt cháy nằm ở công nghệ Turbulent Jet Ignition, từng xuất hiện trên động cơ Nettuno V6 621 mã lực của Maserati MC20: một buồng tiền đốt nhỏ trên mỗi xy-lanh đốt một phần nhiên liệu, sau đó luồng khí cháy được phun vào buồng đốt chính, giúp quá trình cháy sạch và hiệu quả hơn. Jeep chưa công bố mức tiêu hao nhiên liệu; các số liệu sẽ được cập nhật khi có.

Về sản xuất, Hurricane 4 được lắp ráp tại nhà máy ở Dundee, Michigan; Pentastar V6 và hệ truyền động 4xe bốn xy-lanh lần lượt đến từ Mexico và Italy.

Tinh chỉnh thiết kế phục vụ làm mát

Jeep không thay đổi triệt để ngoại hình, nhưng chi tiết đều có chủ đích. Lưới tản nhiệt bảy khe nay tạo hiệu ứng nổi khối rõ rệt, đèn định vị LED thiết kế kiểu “gậy khúc côn cầu” và bố cục phần dưới cản trước được tối ưu nhằm tăng lưu lượng gió làm mát khoang động cơ. Trên bản Trailhawk 4xe, hai móc cứu hộ trước và decal nắp ca-pô chuyển sang màu đỏ, tạo nhận diện riêng.

front three quarter view of white suv with black roof, amber daytime running lights, and red tow hooks in studio setting.

Cabin và công nghệ: màn hình 12,3 inch, trang bị cao cấp

Bản nâng cấp mang đến màn hình giải trí 12,3 inch thay cho cấu hình tối đa 10,1 inch trước đây, cho trải nghiệm hiển thị rộng rãi và hiện đại hơn. Ở cấu hình cao cấp Summit Reserve, Grand Cherokee trang bị da Palermo, ốp gỗ sồi và hệ thống âm thanh McIntosh 19 loa, hướng tới khách hàng đề cao tiện nghi.

Phiên bản Laredo Altitude được trang bị tiêu chuẩn động cơ Hurricane 4 cùng màn hình 12,3 inch. Những khách hàng cần 3 hàng ghế có thể chọn Grand Cherokee L trục cơ sở dài, chia sẻ tính năng và tùy chọn tương tự bản 5 chỗ không hybrid.

2026 jeep grand cherokee interior

Dải phiên bản, gói trang bị và màu sơn mới

Dòng Grand Cherokee 2026 được đơn giản hóa với bốn bản chính: Laredo, Limited, Trailhawk và Summit. Gói Altitude hoặc Reserve mở khóa thêm tiện ích. Ngoài ra, xe có ba màu mới: Steel Blue, Fathom Blue và Copper Shino.

Hiện Jeep chưa công bố giá; thông tin sẽ có trước khi Grand Cherokee 2026 cập bến đại lý trong vài tháng tới.

Bảng thông số nhanh (theo công bố ban đầu)

Hạng mục Thông tin Tùy chọn động cơ Pentastar V6 3,6 l; Hurricane 4 2,0 l tăng áp; 4xe plug-in hybrid (bốn xy-lanh) Công suất Hurricane 4 324 mã lực Mô-men xoắn Hurricane 4 332 lb-ft (≈ 450 Nm), 3.000–4.500 vòng/phút; 80% có từ 2.300 vòng/phút Hộp số Tự động 8 cấp Sức kéo tối đa 6.200 pound (≈ 2.812 kg) Màn hình trung tâm Tối đa 12,3 inch Phiên bản Laredo, Limited, Trailhawk, Summit; Grand Cherokee L (3 hàng ghế) vẫn tiếp tục Trang bị đáng chú ý Summit Reserve: da Palermo, ốp gỗ sồi, âm thanh McIntosh 19 loa Nơi lắp ráp động cơ Hurricane 4: Dundee, Michigan; V6: Mexico; 4xe: Italy Màu sơn mới Steel Blue; Fathom Blue; Copper Shino

Kết luận

Với Hurricane 4, Grand Cherokee 2026 gia nhập xu hướng bốn xy-lanh tăng áp công suất cao, đồng thời giữ lại lựa chọn Pentastar V6 và hệ truyền động 4xe để đáp ứng đa dạng nhu cầu. Các cập nhật về làm mát đầu xe, giao diện màn hình 12,3 inch và cấu hình trang bị tinh gọn cho thấy Jeep ưu tiên hiệu quả và trải nghiệm sử dụng thực tế. Giá bán và các thông số vận hành chi tiết (bao gồm tiêu hao) sẽ là mảnh ghép còn thiếu khi xe chính thức mở bán.