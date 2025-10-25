Jeep Wrangler 4xe 2023–2025 bị triệu hồi vì lỗi OTA Jeep triệu hồi 24.238 xe Wrangler 4xe sau khi bản cập nhật phần mềm qua mạng làm gián đoạn liên lạc giữa Telematics Box Module và Hybrid Control Processor, gây mất truyền động. Hãng tạm thời khôi phục phiên bản phần mềm trước, dự kiến thông báo đại lý từ 23/10 và chủ xe từ 26/11; chưa ghi nhận tai nạn hay chấn thương.

Jeep ban hành triệu hồi đối với 24.238 xe Wrangler 4xe đời 2023–2025 sau sự cố cập nhật phần mềm qua mạng (OTA) khiến một số xe mất truyền động. Theo hồ sơ nộp cơ quan an toàn giao thông Mỹ (NHTSA), bản cập nhật dành cho hệ thống giải trí Uconnect đã gây ra “truyền thông không hoàn chỉnh” giữa Telematics Box Module (TBM) và Hybrid Control Processor (HCP), khiến HCP tự khởi động lại và làm mất công suất truyền động, có thể xảy ra khi xe đang chạy hoặc đỗ.

Giải pháp trước mắt của Jeep là khôi phục phần mềm về trạng thái trước khi cập nhật. Hãng cho biết đang phát triển bản sửa lỗi lâu dài. Jeep ước tính 100% số xe trong diện triệu hồi có nguy cơ chịu ảnh hưởng; đồng thời ghi nhận 111 hồ sơ hỗ trợ khách hàng, 69 báo cáo hiện trường và 55 biên bản dịch vụ có thể liên quan. Không có báo cáo tai nạn hay chấn thương.

Jeep Wrangler 4xe Rubicon X 2025

Nguyên nhân kỹ thuật: liên lạc TBM–HCP bị gián đoạn

Theo Jeep, bản cập nhật OTA vốn nhắm tới hệ thống thông tin giải trí Uconnect nhưng đã vô tình làm gián đoạn luồng dữ liệu giữa TBM (mô-đun viễn thông) và HCP (bộ xử lý điều khiển hệ thống hybrid). Khi liên lạc không hoàn chỉnh, HCP có thể tự reset, kéo theo tình huống hệ thống truyền động bị vô hiệu tạm thời. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hiện tượng xe “chết” hoặc mất truyền động.

Điểm đáng lưu ý là bản cập nhật nói trên không xử lý chức năng cốt lõi liên quan vận hành; do đó, khôi phục trạng thái phần mềm trước cập nhật được Jeep lựa chọn như giải pháp tức thời để đưa xe trở lại hoạt động ổn định.

Tác động thực tế tới người dùng

Triệu chứng được ghi nhận là xe mất truyền động cả khi đang vận hành hoặc đang đỗ. Với xe hybrid sạc ngoài như Wrangler 4xe, HCP đóng vai trò điều phối giữa mô-tơ điện, pin và động cơ đốt trong; việc HCP reset đột ngột sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cung cấp lực kéo.

Jeep cho biết chưa ghi nhận tai nạn hay chấn thương liên quan sự cố này. Tuy vậy, nguy cơ mất truyền động đột ngột có thể gây bất tiện lớn và tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt trong điều kiện giao thông tốc độ cao.

Khoang lái bên trái với màn hình trung tâm hiển thị bản đồ, cụm điều hòa và ghế bọc màu đen

Biện pháp khắc phục và lộ trình thông báo

• Hướng xử lý tạm thời: khôi phục phần mềm về phiên bản trước khi cập nhật OTA gây lỗi.

• Hướng xử lý lâu dài: Jeep đang phát triển bản cập nhật sửa lỗi hoàn chỉnh cho hệ thống bị ảnh hưởng.

• Kế hoạch thông báo: theo tài liệu nộp NHTSA, Jeep thông báo đại lý từ ngày 23/10 và dự kiến thông báo chủ xe từ ngày 26/11.

Jeep khuyến nghị chủ xe trong diện ảnh hưởng chờ thông báo chính thức và liên hệ đại lý ủy quyền để được hỗ trợ theo chương trình triệu hồi.

Dữ liệu then chốt từ hồ sơ NHTSA

Hạng mục Thông tin Dòng xe và đời xe Jeep Wrangler 4xe, một phần các xe đời 2023–2025 Quy mô 24.238 xe Nguyên nhân “Truyền thông không hoàn chỉnh” giữa TBM và HCP sau cập nhật OTA Hệ quả HCP reset, gây mất truyền động khi xe đang chạy hoặc đỗ Ước tính rủi ro 100% xe trong diện triệu hồi có nguy cơ Ghi nhận liên quan 111 hồ sơ hỗ trợ khách hàng; 69 báo cáo hiện trường; 55 biên bản dịch vụ Tai nạn/chấn thương Chưa ghi nhận Thông báo đại lý 23/10 Thông báo chủ xe 26/11

Góc nhìn kỹ thuật: bài học từ cập nhật OTA

Sự cố cho thấy tính nhạy cảm của kiến trúc điện tử tích hợp trên xe điện lai sạc. Một thay đổi nhắm vào hệ thống giải trí, nếu không được kiểm thử tương tác đầy đủ với các mô-đun điều khiển truyền động, vẫn có thể tạo rủi ro vận hành. Việc Jeep lựa chọn phương án “rollback” là phù hợp để nhanh chóng loại bỏ yếu tố gây lỗi, đồng thời có thêm thời gian phát triển bản vá ổn định.

Lời khuyên cho chủ xe Wrangler 4xe

Kiểm tra thông báo triệu hồi chính thức từ Jeep và NHTSA; chuẩn bị lịch làm việc với đại lý.

Trong quá trình chờ khắc phục, nếu nhận thấy cảnh báo hệ thống hoặc hiện tượng bất thường, liên hệ đại lý để được hướng dẫn.

Với đợt triệu hồi này, trọng tâm là đảm bảo xe trở lại trạng thái phần mềm an toàn và ổn định như trước khi cập nhật. Khi bản sửa lỗi lâu dài sẵn sàng, chủ xe sẽ được thông báo để thực hiện theo hướng dẫn của hãng.