Josko Gvardiol từng suýt bỏ bóng đá, nay là trụ cột Man City Ở tuổi 16, Gvardiol từng muốn rẽ sang bóng rổ vì không còn vui với bóng đá. Từ Dinamo Zagreb đến RB Leipzig 21 triệu bảng rồi Man City 77 triệu bảng, anh nay là trụ cột ở chuỗi 5 trận bất bại.

Khoảnh khắc một cầu thủ trẻ đứng bên lằn ranh rời bỏ môn thể thao của đời mình thường sớm chìm vào quên lãng. Nhưng với Josko Gvardiol, ký ức ấy lại trở thành động lực: từ cậu bé 16 tuổi ở Dinamo Zagreb từng nghĩ đến việc chọn bóng rổ để “cảm thấy hạnh phúc hơn”, đến trung tâm hàng thủ của Manchester City trong chuỗi 5 trận bất bại, hành trình ấy đòi hỏi cả sự bền bỉ lẫn kỷ luật.

Bước ngoặt tuổi 16 tại Dinamo Zagreb

“Tôi đã từng nghĩ đến việc từ bỏ bóng đá, vì tôi cũng rất thích bóng rổ,” Gvardiol chia sẻ với BBC Sport khi nhớ lại quãng thời gian còn đá cho Dinamo Zagreb. Ở tuổi 16, khi chưa thể chen chân vào đội một, anh bắt đầu nghi ngờ con đường mình chọn. “Tôi không còn thấy vui mỗi khi đến sân tập nữa. Khi bạn không còn cảm giác đó, bạn bắt đầu tự hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng hay không. Tôi chỉ muốn tìm lại niềm vui, trong khi hầu hết bạn bè tôi đều chơi bóng rổ.”

Josko Gvardiol từng suýt từ bỏ bóng đá để chuyển sang chơi bóng rổ.

Quyết định ở lại với trái bóng tròn đã thay đổi mọi thứ. Gvardiol nhanh chóng khẳng định chỗ đứng, góp phần giúp Dinamo Zagreb vô địch Croatia hai mùa liên tiếp trước khi bước ra châu Âu.

Từ Zagreb đến Leipzig rồi Etihad

Sự thăng tiến của Gvardiol được đo bằng các cột mốc rõ ràng. Anh chuyển đến RB Leipzig với giá 21 triệu bảng, trở thành cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất lịch sử bóng đá Croatia. Hai năm sau, Manchester City chi 77 triệu bảng (103 triệu USD) để đưa anh về Etihad, biến Gvardiol thành hậu vệ đắt giá thứ hai thế giới, chỉ sau Harry Maguire.

Tại Anh, nhịp điệu thi đấu dày đặc và yêu cầu chiến thuật khắt khe không làm Gvardiol chùn bước. Mùa trước, ở tuổi 23, anh ra sân 55/61 trận cho Man City, linh hoạt giữa vai trò trung vệ lệch trái và hậu vệ trái. Kể từ khi đến Ngoại hạng Anh, Gvardiol trở thành một trong những hậu vệ có khả năng ghi bàn tốt nhất, với số bàn thắng nhiều hơn bất kỳ hậu vệ nào khác từ thời điểm anh đặt chân tới xứ sương mù.

Vai trò chiến thuật: Trở về vị trí sở trường

Trong chuỗi 5 trận bất bại gần đây, Gvardiol thường xuyên đá trung vệ lệch trái, vai trò giúp anh phát huy sự tỉnh táo trong phòng ngự và nhịp xử lý đơn giản, hiệu quả. “Tôi rất vui khi được trở lại vị trí sở trường,” anh nói. “Chỉ cần chơi đơn giản, bảo vệ khung thành, giữ vững hàng thủ. Chúng tôi có những mục tiêu lớn trong mùa này, nhưng còn quá sớm để nói về chúng. Cứ đi từng trận một, đó là cách tốt nhất để tiến xa.”

Điểm nhấn ở Gvardiol là sự cân bằng: tính kỷ luật vị trí, lựa chọn an toàn khi cần và khả năng đóng góp bàn thắng đúng thời điểm. Khi được kéo ra biên trong vai trò hậu vệ trái, anh che chắn khoảng trống và hỗ trợ chiều rộng; còn khi cố định ở trung lộ, nguyên tắc “bảo vệ khung thành trước, mọi thứ tính sau” được đặt lên hàng đầu, đúng như anh tự mô tả.

Thống kê và cột mốc

Giai đoạn Điểm nhấn Dinamo Zagreb Vô địch Croatia 2 mùa liên tiếp RB Leipzig Chuyển nhượng 21 triệu bảng; kỷ lục cầu thủ tuổi teen Croatia Manchester City 77 triệu bảng; hậu vệ đắt giá thứ hai thế giới Mùa trước (Man City) Ra sân 55/61 trận; đá trung vệ lệch trái và hậu vệ trái Ngoại hạng Anh Hậu vệ ghi nhiều bàn nhất kể từ khi đến Anh

Phản ứng và tác động đến cuộc đua

Thông điệp của Gvardiol đơn giản nhưng nhất quán: đi từng trận, ưu tiên sự chắc chắn. Trong bối cảnh Manchester City đang kém ứng cử viên vô địch Arsenal 3 điểm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, chuỗi bất bại với một hàng thủ ổn định là nền tảng để bám đuổi. Cuối tuần này, họ đối đầu Aston Villa, cơ hội để thu hẹp khoảng cách.

Hành trình của Gvardiol, từ ý nghĩ rời bóng đá ở tuổi 16 đến vị thế trụ cột ở Etihad, là câu chuyện về việc tìm lại niềm vui bằng kỷ luật và bản lĩnh. Sự bền bỉ ấy đang phản chiếu lên phong độ của City: khi trung vệ lệch trái của họ cảm thấy “vui” ở vị trí sở trường, cả hệ thống phòng ngự cũng trở nên an tâm hơn.