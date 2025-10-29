Jude Bellingham khuyên em trai ở Dortmund, không đến MU Jude Bellingham khuyên em trai Jobe ở lại Dortmund đến hết mùa, giữa tin đồn MU muốn chiêu mộ tháng 1/2026; Jobe 20 tuổi sa sút, mới 4 lần đá chính.

Jude Bellingham đã can thiệp đúng thời điểm. Theo báo chí Tây Ban Nha (Defensa), ngôi sao Real Madrid khuyên em trai Jobe Bellingham kiên nhẫn ở lại Borussia Dortmund ít nhất đến hết mùa giải, thay vì để mình bị cuốn vào tin đồn chuyển đến MU ngay tháng 1/2026.

Jude Bellingham được cho bảo cậu em trai trước mắt hãy cứ ở Dortmund cho đến hết mùa giải. Ảnh: Defensa

Điểm nhấn: lời khuyên giữa bão tin đồn MU tháng 1/2026

Theo Defensa, MU quan tâm Jobe Bellingham và tin đồn cho rằng HLV Ruben Amorim muốn đưa tiền vệ 20 tuổi về Old Trafford ngay kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2026. Thậm chí, nguồn tin đề cập khả năng Kobbie Mainoo không nằm trong kế hoạch của HLV người Bồ Đào Nha và Jobe là phương án thay thế. Cũng theo nguồn này, Real Madrid được cho là theo dõi cả Jobe lẫn Mainoo.

Trong bối cảnh đó, Jude – người thấu hiểu môi trường Dortmund – khuyên em trai không rời Signal Iduna Park lúc này, để tập trung cải thiện phong độ và tránh xao nhãng bởi đồn đoán chuyển nhượng.

Phong độ của Jobe Bellingham tại Dortmund

Jobe gia nhập Dortmund hồi hè với mức giá 37 triệu euro (bao gồm 5 triệu euro phụ phí), sau mùa giải giúp Sunderland lên chơi Premier League và giành danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất giải hạng Nhất Anh 2024/25.

Nhưng khởi đầu ở Bundesliga không suôn sẻ: theo nguồn tin, Jobe chưa được HLV Niko Kovac tin dùng, chủ yếu ngồi dự bị; từ đầu mùa chỉ có 4 lần đá chính và thường bị rút ra sớm. Đây là bước lùi so với đà tiến ở Anh, tạo áp lực tâm lý không nhỏ cho cầu thủ 20 tuổi.

Vấn đề ngoài sân cỏ khiến tình hình phức tạp hơn

Defensa cho biết cha của Jobe đã công khai tranh cãi với HLV Niko Kovac về thời gian thi đấu của con trai. Hệ quả, cha mẹ Jobe bị Dortmund cấm bén mảng đến phòng thay đồ của đội. Những xung đột này càng làm tương lai gần của Jobe trở nên nhạy cảm, dễ bị chi phối bởi tin đồn.

Góc nhìn: vì sao ở lại Dortmund lúc này là hợp lý

Lời khuyên của Jude nhấn mạnh hai điểm: tính ổn định và phát triển dài hạn. Ở lại đến hết mùa cho Jobe quỹ thời gian để tái tạo sự tự tin, tranh suất đá chính và đảo chiều đánh giá chuyên môn ngay tại môi trường đã đầu tư lớn cho anh. Đó cũng là cách giảm thiểu rủi ro của một thương vụ giữa mùa – vốn đòi hỏi thích nghi ngay lập tức.

Với MU, nếu thông tin quan tâm là xác thực, việc Jobe tạm thời “đóng cửa” kỳ Đông 2026 đồng nghĩa họ phải chờ đợi hoặc sắp xếp lại kế hoạch nhân sự ở giữa sân. Còn với Real Madrid, “theo dõi sát sao” thời điểm này cho phép họ quan sát tiến trình phục hồi của Jobe trước khi đưa ra bước đi tiếp theo.

Diễn biến chuyển nhượng: các mốc và hệ quả tiềm tàng

Kỳ Đông 2026: Thời điểm xuất hiện đồn đoán MU muốn hoàn tất thương vụ Jobe Bellingham (theo Defensa).

Ngắn hạn: Ở lại giúp Jobe tập trung vào suất đá chính và cải thiện phong độ trong nửa sau mùa giải.

Dài hạn: Quyết định trước mắt tại Dortmund có thể nâng hoặc hạ giá trị chuyển nhượng của Jobe ở kỳ Hè liền sau.

Số liệu đáng chú ý

Hạng mục Giá trị Tuổi 20 Phí chuyển nhượng đến Dortmund 37 triệu euro (bao gồm 5 triệu euro phụ phí) Trận đá chính từ đầu mùa 4 Thành tích trước khi đến Dortmund Giúp Sunderland thăng hạng Premier League; Cầu thủ trẻ hay nhất Championship 2024/25 Kỳ chuyển nhượng được đồn đoán Tháng 1/2026 Nguồn thông tin Báo chí Tây Ban Nha/Defensa

Tóm lại, giữa lúc Jobe Bellingham đối diện cả áp lực chuyên môn lẫn va chạm ngoài sân cỏ, lời khuyên “ở lại đến hết mùa” của Jude Bellingham là thông điệp hướng tới sự ổn định. Những đồn đoán quanh MU, Ruben Amorim hay việc Real Madrid dõi theo sẽ chỉ có ý nghĩa khi Jobe tự xoay chuyển được phong độ của mình ở Dortmund.