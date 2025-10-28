Jude Soonsup-Bell chọn Thái Lan, chờ ra mắt tháng 11 Madame Pang xác nhận tiền đạo 21 tuổi trưởng thành từ lò Chelsea chọn khoác áo tuyển Thái Lan; thủ tục hộ chiếu và đăng ký đang gấp rút để kịp FIFA Days tháng 11, khả năng góp mặt trước Singapore (13/11) hoặc Sri Lanka (18/11).

Jude Soonsup-Bell, tiền đạo mang hai dòng máu Anh - Thái trưởng thành từ lò Chelsea, đã đồng ý khoác áo đội tuyển Thái Lan và có thể ra mắt ngay trong tháng 11. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Nualphan Lamsam (Madame Pang) xác nhận thông tin và cho biết các thủ tục hộ chiếu, đăng ký thi đấu đang được hoàn tất để kịp loạt trận FIFA Days sắp tới.

Jude Soonsup-Bell nhiều khả năng ra mắt tuyển Thái Lan vào tháng 11.

Cú hích nhân sự cho Voi chiến, được Madame Pang xác nhận

Quyết định của Soonsup-Bell xuất hiện đúng thời điểm Thái Lan hướng đến các mục tiêu trung và dài hạn ở cấp đội tuyển. Theo Madame Pang, phía FAT đang gấp rút hoàn thiện giấy tờ để chân sút 21 tuổi có thể sẵn sàng thi đấu ngay trong đợt tập trung tháng 11. Đây là bước đi phù hợp với định hướng "toàn cầu hóa" nguồn lực cầu thủ mà FAT theo đuổi.

Hồ sơ cầu thủ: từ lò Chelsea, kinh qua Tottenham, đến Grimsby Town

Soonsup-Bell trưởng thành tại học viện Chelsea, từng khoác áo đội trẻ Tottenham và được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng của bóng đá Anh trong giai đoạn trưởng thành. Ở cấp độ đội tuyển, anh là thành viên các đội U15 đến U19 Anh trong giai đoạn 2019-2021.

Hiện tại, tiền đạo này thuộc biên chế Grimsby Town (League Two - hạng 4 Anh). Anh có tên trong danh sách đăng ký của Grimsby Town ở trận đấu lịch sử loại Manchester United khỏi Carabao Cup vào cuối tháng 8, dù không được vào sân.

Dấu ấn ở các đội trẻ Anh

Sự hiện diện liên tục của Soonsup-Bell tại các cấp U15, U16, U18 và U19 Anh (2019-2021) cho thấy anh được đặt trong lộ trình phát triển bài bản. Việc lựa chọn khoác áo Thái Lan mở ra một chương mới, nơi anh có cơ hội chuyển hóa nền tảng đào tạo ấy thành đóng góp cụ thể cho đội tuyển.

Chiến lược toàn cầu hóa lực lượng của FAT

Việc thuyết phục Soonsup-Bell trở về được xem như phát súng hiệu cho chiến lược mở rộng tệp cầu thủ gốc Thái đang thi đấu ở châu Âu. Mô hình này từng đem lại thành công cho Philippines và kỳ vọng sẽ gia tăng chiều sâu đội hình, cạnh tranh vị trí lành mạnh cho Thái Lan ở các giải đấu sắp tới.

Về mặt kế hoạch, sự hiện diện của một tiền đạo trưởng thành tại hệ thống bóng đá Anh không chỉ bổ sung nhân sự mà còn là tín hiệu thu hút những cầu thủ gốc Thái khác cân nhắc cơ hội cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Lịch thi đấu dự kiến và tác động thực tiễn

Theo kế hoạch, Soonsup-Bell có thể ra mắt khi Thái Lan tiếp Singapore ngày 13/11 hoặc làm khách Sri Lanka ngày 18/11 tại Vòng loại Asian Cup 2027. Nếu hoàn tất kịp thời các thủ tục, tiền đạo 21 tuổi sẽ trở thành phương án tăng chiều sâu hàng công cho "Voi chiến" ngay ở đợt tập trung này.

Kỳ vọng tức thời

Trong bối cảnh các trận đấu vòng loại thường khắc nghiệt về cường độ và đòi hỏi phương án tấn công đa dạng, việc bổ sung một trung phong được đào tạo trong môi trường cạnh tranh cao có thể giúp Thái Lan linh hoạt hơn trong cách tiếp cận trận đấu. Sự cạnh tranh vị trí cũng là chất xúc tác để nâng tầm hiệu suất thi đấu của toàn đội.

Điểm nhấn chính

Madame Pang xác nhận: Soonsup-Bell đồng ý khoác áo tuyển Thái Lan.

Thủ tục hộ chiếu và đăng ký thi đấu đang được gấp rút hoàn tất.

Tiền đạo 21 tuổi trưởng thành từ lò Chelsea, từng thuộc đội trẻ Tottenham.

Thành viên U15-U19 Anh trong giai đoạn 2019-2021.

Đang thi đấu cho Grimsby Town (League Two); từng có tên đăng ký trận loại Manchester United tại Carabao Cup.

Khả năng ra mắt: gặp Singapore 13/11 hoặc Sri Lanka 18/11 ở Vòng loại Asian Cup 2027.

Với nền tảng đào tạo châu Âu và quyết định chọn Thái Lan, Soonsup-Bell trở thành mảnh ghép mới đáng chú ý trong tham vọng nâng tầm đội tuyển, đồng thời củng cố chiến lược khai thác nguồn lực cầu thủ gốc Thái của FAT.