Jurgen Klopp được cho là muốn đưa N'Golo Kanté về Paris FC Paris FC theo dõi N’Golo Kanté theo Foot Mercato; Jurgen Klopp, Giám đốc Bóng đá Toàn cầu Red Bull, được cho là muốn đưa anh về khi hợp đồng với Al-Ittihad hết hạn năm 2026.

Paris FC đang theo dõi sát sao N’Golo Kanté, trong bối cảnh Jurgen Klopp – Giám đốc Bóng đá Toàn cầu của Red Bull – được cho là muốn đưa nhà vô địch World Cup 2018 về với tân binh Ligue 1. Theo Foot Mercato, đội bóng thủ đô sau khi được tiếp quản bởi tập đoàn Red Bull và gia đình tỷ phú Arnault đang hướng tới các thương vụ mang tính bước ngoặt.

Kante vẫn đang thi đấu ấn tượng tại Ả Rập Saudi (Ảnh: GOAL).

Bối cảnh: Vì sao Paris FC nhắm Kanté

Paris FC đã chi 57,3 triệu Euro trong kỳ hè vừa qua để tăng cường lực lượng và hiện xếp thứ 12 tại Ligue 1, ở mùa giải đầu tiên trở lại hạng đấu cao nhất sau 46 năm. Nguồn lực từ Red Bull giúp CLB tận dụng mạng lưới đội bóng toàn cầu, dữ liệu và kinh nghiệm thị trường chuyển nhượng. Trong cấu trúc đó, Klopp nhiều lần tới thăm Paris FC để cố vấn chuyên môn, có tiếng nói trong các quyết định chuyển nhượng và nhân sự huấn luyện, thậm chí trực tiếp trò chuyện với một số mục tiêu nhằm thuyết phục họ gia nhập hệ sinh thái Red Bull.

Jurgen Klopp được cho là muốn đưa Kante về Paris FC (Ảnh: FootballTransfer).

Hợp đồng và thời điểm: Mốc 2026 của Kanté

Kanté rời Chelsea năm 2023 để gia nhập Al-Ittihad theo dạng tự do, tiếp tục thể hiện phong độ ổn định và góp phần giúp CLB vô địch Saudi Pro League mùa trước. Hợp đồng hiện tại của tiền vệ 34 tuổi với Al-Ittihad sẽ hết hạn vào mùa hè 2026. Đây được xem là mốc thời gian có thể làm thay đổi cục diện, trong khi một số CLB Ả Rập khác cũng theo dõi sát sao tình hình của anh.

Hiệu ứng Euro 2024 và “case study” hồi hương

Sự trở lại bất ngờ của Kanté tại Euro 2024 – nơi anh được nhìn nhận là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển Pháp – đã thổi bùng những đồn đoán về khả năng hồi hương thi đấu ở châu Âu. Trước đây, West Ham và Manchester United từng được cho là quan tâm, nhưng không có thương vụ nào xảy ra.

Xu hướng các nhà vô địch World Cup 2018 trở lại Ligue 1 ở giai đoạn cuối sự nghiệp gần đây khá rõ: Florian Thauvin (RC Lens) là ví dụ tiêu biểu, và nhờ đó đã được gọi trở lại đội tuyển Pháp. Mùa hè vừa qua, Olivier Giroud, Paul Pogba và Benjamin Pavard cũng đã trở về thi đấu tại quê nhà. Trong bối cảnh ấy, Kanté hoàn toàn có thể là cái tên tiếp theo được chờ đợi.

Vai trò của Klopp trong hệ sinh thái Red Bull

Dù không trực tiếp điều hành Paris FC, Klopp có ảnh hưởng đáng kể tới chiến lược chuyển nhượng và định hướng nhân sự qua vai trò Giám đốc Bóng đá Toàn cầu của Red Bull. Theo thông tin nêu trên, ông đã nhiều lần hiện diện tại Paris FC để cố vấn, tham gia vào quá trình ra quyết định và kết nối với các mục tiêu tiềm năng. Việc Paris FC theo dõi Kanté vì thế diễn ra trong bức tranh rộng hơn về chiến lược tăng tốc của CLB dưới quỹ đạo Red Bull.

Tác động tiềm năng nếu thương vụ tiến triển

Nếu Paris FC tiến thêm một bước trong việc theo đuổi Kanté, đây sẽ là động thái thể hiện tham vọng của một tân binh Ligue 1 muốn rút ngắn khoảng cách cạnh tranh. Ở chiều ngược lại, mốc 2026 của Kanté tại Al-Ittihad là yếu tố quyết định nhịp điệu của mọi cuộc đàm phán tương lai.

Các mốc và dữ kiện đáng chú ý

2018: Kanté vô địch World Cup.

2023: Gia nhập Al-Ittihad theo dạng tự do.

2023/24: Al-Ittihad vô địch Saudi Pro League.

Euro 2024: Kanté gây ấn tượng trong màu áo đội tuyển Pháp.

2026: Hợp đồng với Al-Ittihad hết hạn vào mùa hè.

Paris FC: Chi 57,3 triệu Euro mùa hè gần nhất; xếp thứ 12 Ligue 1 trong mùa đầu trở lại hạng đấu cao nhất sau 46 năm.

Kịch bản tiếp theo

Hiện chưa rõ mức độ ảnh hưởng trực tiếp của Klopp tới việc Paris FC theo đuổi Kanté. Tuy vậy, sự hậu thuẫn của Red Bull và xu hướng “hồi hương” của thế hệ 2018 khiến câu chuyện này đáng để theo dõi, đặc biệt khi mùa hè 2026 tiến gần.