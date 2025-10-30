Juventus 3-1 Udinese: Vlahovic, Yildiz giải hạn 9 trận Juventus thắng 3-1 Udinese ở vòng 9 Serie A, chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng. Vlahovic mở tỷ số trên chấm 11 m, Gatti đánh đầu ở phút 67 và Yildiz ấn định 90+6 sau khi VAR xác nhận.

Juventus vượt qua Udinese 3-1 tại sân Allianz ở vòng 9 Serie A, khép lại chuỗi 9 trận chỉ hòa và thua. Dusan Vlahovic mở tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 5, Nicolo Zaniolo gỡ hòa 1-1 cho đội khách ở phút 45+1, trước khi Federico Gatti và Kenan Yildiz lần lượt lập công để ấn định chiến thắng cho đội bóng do HLV tạm quyền Massimo Brambilla dẫn dắt.

Vlahovic ghi bàn mở tỷ số cho Juve.

Khoảnh khắc then chốt: VAR và cú chốt hạ phút 90+6

Trận đấu chỉ thực sự được an bài ở phút bù giờ cuối cùng. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho Juventus hưởng quả phạt đền thứ hai. Kenan Yildiz thực hiện thành công ở phút 90+6, đưa cách biệt lên 3-1 và khép lại mọi nỗ lực vùng lên từ Udinese.

Diễn biến chính: Khởi đầu thuận lợi, cú sốc cuối hiệp và màn đáp trả

Juventus khởi đầu mạnh mẽ. Ngay phút 3, Vlahovic bị Saba Goglichidze phạm lỗi trong vòng cấm, và tiền đạo người Serbia lạnh lùng chuyển hóa cơ hội ở phút thứ 5. Kiểm soát thế trận và tạo ra thêm cơ hội, đội chủ nhà lại bỏ lỡ thời cơ nới rộng cách biệt.

Hệ quả đến ở thời điểm nhạy cảm: phút 45+1, Nicolo Zaniolo tung cú dứt điểm hiểm hóc, gỡ hòa 1-1 cho Udinese. Sau giờ nghỉ, Juventus đẩy cao nhịp độ. Phút 67, từ quả tạt của Andrea Cambiaso, trung vệ Federico Gatti bật cao đánh đầu, tái lập lợi thế dẫn trước. Phút 90+6, Yildiz ấn định chiến thắng 3-1 trên chấm 11 m sau khi VAR can thiệp.

Phân tích điểm nhấn: biên phải, bóng bổng và bản lĩnh sau giờ nghỉ

Trọng tâm tấn công của Juventus được cụ thể hóa bằng các tình huống đưa bóng ra biên và trả vào khu vực 16m50. Pha tạt bóng chuẩn xác của Andrea Cambiaso dẫn tới bàn 2-1 cho thấy lựa chọn khai thác không gian cánh phải mang lại hiệu quả khi Udinese lùi sâu bảo vệ trục giữa.

Ở khía cạnh tâm lý, Juventus phản ứng tích cực sau cú gỡ hòa cuối hiệp một. Dưới sự chỉ đạo của HLV tạm quyền Massimo Brambilla, đội chủ nhà duy trì sức ép liên tục, khiến Udinese mắc sai số trong khu vực cấm địa và phải trả giá bằng hai tình huống định đoạt: một từ bóng bổng, một từ chấm phạt đền sau VAR.

Dù thắng, Juventus vẫn để lộ khoảng trống ở thời điểm chuyển trạng thái cuối hiệp một, dẫn tới bàn thua của Zaniolo. Đây là chi tiết cho thấy sự tập trung và khả năng kết liễu trận đấu từ sớm vẫn cần được cải thiện.

Thống kê chọn lọc

Juventus chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng (hòa và thua).

Hai bàn của Juventus đến từ chấm 11 m (Vlahovic 5', Yildiz 90+6').

VAR can thiệp ở tình huống phạt đền 90+6, xác nhận bàn ấn định tỷ số.

Federico Gatti ghi bàn bằng đánh đầu ở phút 67 sau đường tạt của Andrea Cambiaso.

Nicolo Zaniolo gỡ hòa 1-1 cho Udinese ở phút 45+1.

Phút Sự kiện Cầu thủ/Đội Ghi chú 3' Phạm lỗi trong vòng cấm Saba Goglichidze (Udinese) với Dusan Vlahovic Dẫn tới penalty 5' Penalty Dusan Vlahovic (Juventus) Mở tỷ số 1-0 45+1 Bàn thắng Nicolo Zaniolo (Udinese) Gỡ hòa 1-1 67' Đánh đầu Federico Gatti (Juventus) 2-1, kiến tạo: Andrea Cambiaso 90+6 Penalty sau VAR Kenan Yildiz (Juventus) Ấn định 3-1

Tác động tới Juventus: 3 điểm giải tỏa, công việc vẫn còn nhiều

Chiến thắng giúp Juventus giải hạn sau chuỗi 9 trận thất vọng và tạm ổn định tinh thần dưới thời HLV tạm quyền Massimo Brambilla. Tuy nhiên, việc bỏ lỡ cơ hội khi đang dẫn trước và để thủng lưới ở thời điểm bù giờ hiệp một cho thấy đội bóng thành Turin vẫn còn nhiều chi tiết cần chỉnh sửa để tiến bộ bền vững.