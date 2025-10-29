Juventus đề nghị 50 triệu euro cho Malo Gusto từ Chelsea Juventus được cho sẽ chi 50 triệu euro cho Malo Gusto. Chelsea chịu áp lực Công bằng Tài chính UEFA, còn sự trở lại của Reece James khiến tương lai hậu vệ phải này bấp bênh.

Theo Fichajes, Juventus đang dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Malo Gusto và chuẩn bị đặt lên bàn đề nghị trị giá tới 50 triệu euro ngay kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Với Chelsea, đây là mức giá đủ lớn để cân nhắc trong bối cảnh họ cần bán để đáp ứng các quy định về Công bằng Tài chính của UEFA.

Juventus theo sát Malo Gusto.

Điểm nhấn chuyển nhượng: 50 triệu euro và tín hiệu từ hai CLB

Nguồn tin Fichajes khẳng định Juventus sẵn sàng gửi đề nghị lên tới 50 triệu euro cho hậu vệ phải đang thuộc biên chế Chelsea. Đó là con số phản ánh quyết tâm của đội bóng thành Turin, đồng thời mở ra kịch bản đàm phán thuận lợi vì The Blues cần tạo dòng tiền dương từ các thương vụ bán người.

Trong bối cảnh thị trường sôi động, việc một hậu vệ phải được định giá 50 triệu euro cho thấy Juventus nhìn thấy giá trị sử dụng rõ ràng. Ở chiều ngược lại, Chelsea có lý do để lắng nghe: bán tài sản có giá là một cách làm “sạch sổ sách” nhanh chóng và ít rủi ro hơn so với cắt giảm sâu đội hình.

Bài toán của Chelsea: Công bằng Tài chính và cạnh tranh vị trí

Sau giai đoạn chi tiêu vượt mốc một tỷ bảng dưới thời chủ sở hữu mới, Chelsea chịu áp lực phải cân bằng tài chính. Fichajes cho biết tương lai của Gusto không còn được đảm bảo khi anh gặp khó khăn trong việc tái tạo phong độ cao như mùa 2023/24 trong hệ thống chiến thuật của HLV Enzo Maresca.

Yếu tố cạnh tranh nội bộ cũng rõ ràng: sự trở lại mạnh mẽ của đội trưởng Reece James – lựa chọn số một ở hành lang phải – thu hẹp cơ hội ra sân của Gusto. Khi thời lượng thi đấu có thể giảm, một đề nghị lớn từ Juventus trở thành lựa chọn thực dụng cho cả cầu thủ lẫn CLB.

Phương án thay thế: Guela Doue và Josh Acheampong

Nếu để Gusto ra đi, Chelsea dường như đã chuẩn bị kịch bản thay thế. Theo Fichajes, The Blues được liên hệ với Guela Doue của Strasbourg và sở hữu sẵn tài năng trẻ “cây nhà lá vườn” Josh Acheampong để bổ sung chiều sâu. Điều này giúp giảm rủi ro về nhân sự nếu thương vụ với Juventus tiến triển nhanh.

Góc nhìn chuyên môn: giá trị của “hệ thống phù hợp”

Fichajes nhấn mạnh Juventus tin rằng Gusto sẽ thành công nếu đặt trong một hệ thống phù hợp. Với một hậu vệ phải hiện đại, “phù hợp” không chỉ là vị trí xuất phát, mà còn là cách đội bóng tổ chức hành lang biên: có được khoảng trống để bứt tốc hay không, vai trò chồng biên hay bó vào trong hỗ trợ luân chuyển, tần suất pressing và chiều cao khối phòng ngự.

Khi cấu trúc chiến thuật tạo ra các tam giác phối hợp ổn định ở biên, hậu vệ phải có thể tối ưu điểm mạnh: hỗ trợ thoát pressing, tạo ưu thế quân số ở nửa không gian, hoặc tăng chất lượng quả căng ngang. Đó là lý do môi trường chiến thuật thường quyết định trực tiếp đến khả năng đóng góp của một hậu vệ cánh.

Tác động và mốc thời gian

Nếu Juventus hiện thực hóa đề nghị 50 triệu euro vào mùa hè, cán cân đàm phán sẽ nghiêng về phía đội bóng Ý nhờ mức giá cụ thể và đúng thời điểm. Với Chelsea, thương vụ này vừa giải quyết áp lực tài chính, vừa hợp thức hóa lộ trình trẻ hóa – tái cấu trúc nhân sự ở hành lang phải.

Về phía Gusto, bối cảnh cạnh tranh tại Chelsea cùng sự trở lại của Reece James khiến quyết định rời đi trở nên dễ hiểu nếu anh muốn một vai trò trung tâm hơn. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn phụ thuộc vào diễn biến đàm phán, mức độ sẵn sàng của The Blues và việc họ chốt phương án thay thế như thế nào.

Tóm lại, theo Fichajes, đề nghị 50 triệu euro của Juventus là chất xúc tác đủ mạnh để mở khóa thương vụ. Tính khả thi đến từ nhu cầu của cả hai bên: Juventus cần một mảnh ghép phù hợp ở biên phải, còn Chelsea cần tối ưu hóa tài chính và cơ cấu đội hình.