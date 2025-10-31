Juventus mở kỷ nguyên Spalletti, làm khách Cremonese vòng 10 Ra mắt Luciano Spalletti, Juventus làm khách Cremonese lúc 2h45 ngày 2/11. Juventus ngắt chuỗi 8 trận không thắng nhưng mới có 4 điểm sân khách.

Luciano Spalletti bắt đầu công việc mới ở Juventus bằng chuyến làm khách tới Stadio Giovanni Zini, nơi Cremonese đang bất bại bốn trận sân nhà liên tiếp tại Serie A. Áp lực và kỳ vọng giao nhau: đội khách vừa ngắt chuỗi 8 trận không thắng, nhưng phong độ xa nhà vẫn đáng báo động với chỉ 4 điểm từ đầu mùa. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm, biến màn ra mắt của Spalletti thành bài kiểm tra tức thì về tính tổ chức và bản lĩnh.

Juventus đã bắt đầu một kỷ nguyên mới.

Thông tin trận đấu

Giải đấu: Serie A

Vòng đấu: 10

Địa điểm: Stadio Giovanni Zini

Thời gian thi đấu: 2h45 ngày 2/11, theo giờ Việt Nam

Phong độ và thống kê then chốt

Juventus chấm dứt chuỗi 8 trận không thắng nhờ vượt qua Udinese hồi giữa tuần (dưới quyền HLV tạm quyền Massimo Brambilla).

Juventus đứng thứ 7, chỉ giành 4 điểm sân khách từ đầu mùa.

Cremonese khởi đầu tích cực dưới thời HLV Davide Nicola, chỉ kém Juventus 1 điểm.

Chuỗi 4 trận bất bại sân nhà tại Serie A của Cremonese: 1 thắng, 3 hòa.

Đối đầu gần đây

Lịch sử nghiêng hẳn về Juventus: Cremonese chỉ giành 1 điểm trong 6 lần gặp gần nhất. Lần chạm trán gần nhất (5/2023), Juventus thắng tối thiểu 1-0 ngay trên sân đối thủ.

Lực lượng

Juventus

Vắng: Bremer, Juan Cabal (chấn thương); Arkadiusz Milik (chấn thương dài hạn).

Bỏ ngỏ: Khephren Thuram. Weston McKennie có thể tiếp tục đá chính.

Cremonese

Vắng: Michele Collocolo.

Bỏ ngỏ thể lực: Alberto Grassi, Antonio Sanabria, Faris Moumbagna.

Thủ môn Emil Audero đã bình phục và trở lại.

Đội hình dự kiến

Cremonese (5-3-2) Juventus (4-3-3) Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Pezzella, Zerbin; Payero, Bondo, Vandeputte; Bonazzoli, Vardy. Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, Vlahovic, Yildiz.

Phân tích chiến thuật: bài kiểm tra đầu tay của Spalletti

Câu hỏi mở cho ngày ra mắt: Spalletti có lập tức triển khai 4-3-3 ưa thích, hay duy trì khung 3 hậu vệ cũ để giảm xáo trộn? Theo dữ liệu từ nguồn, 4-3-3 là lựa chọn nhiều khả năng, với McKennie – Locatelli – Koopmeiners cầm trục giữa, còn Conceicao và Yildiz là điểm nổ biên hỗ trợ Vlahovic.

Trong cấu trúc 4-3-3, Juventus cần kiểm soát trung tuyến sớm để trung hòa lối chơi phòng ngự số đông của Cremonese. Vai trò của Locatelli là then chốt trong phát triển bóng từ tuyến hai, còn McKennie hỗ trợ tịnh tiến bóng và tranh chấp. Hệ quả chiến thuật là các khoảng trống ở hành lang trong dành cho Vlahovic di chuyển đón đường căng ngang hoặc bóng sệt cắt mặt khung thành.

Về phía Cremonese, 5-3-2 mang đến lớp phòng ngự dày trước cặp trung vệ, đồng thời đặt trọng tâm vào phản công nhanh. Điểm nóng sẽ xuất hiện ở khu trung tuyến khi Bondo – Payero – Vandeputte cố gắng bóp nghẹt trục chuyền của Juventus. Ở phía trên, bộ đôi Bonazzoli – Vardy khai thác những thoáng hở sau lưng hàng thủ đội khách, đặc biệt khi Juventus thiếu Bremer và Juan Cabal.

Cầu thủ đáng chú ý

Federico Bonazzoli (Cremonese)

Chân sút số một của đội chủ nhà với 4 bàn tại Serie A. Cú đúp ở vòng trước vào lưới Genoa cho thấy khả năng chớp thời cơ của anh, biến mọi tình huống chuyển trạng thái thành pha dứt điểm nguy hiểm.

Dusan Vlahovic (Juventus)

Ghi bàn trên chấm 11m trước Udinese, Vlahovic có cơ hội lấy lại cảm giác và sự tự tin. Trong hệ 4-3-3, anh là điểm kết thúc ưu tiên của các đường bóng từ hai biên và các miếng đánh vào hành lang trong.

Juventus sẽ có cho mình một chiến thắng?

Nhận định

Cremonese có lợi thế sân nhà và phong độ ổn định, nhưng Juventus sở hữu “hiệu ứng HLV mới” cùng động lực chứng tỏ với Luciano Spalletti. Bài toán là khả năng áp đặt ở trung tuyến và hạn chế các pha phản công của chủ nhà. Kịch bản dễ thấy nhất: trận đấu chặt chẽ, đội khách thắng sát nút.

Dự đoán: Cremonese 1-2 Juventus