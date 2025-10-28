Juventus sa thải Igor Tudor sau 3 trận thua liên tiếp Juventus xác nhận chấm dứt hợp đồng sớm với HLV Igor Tudor sau thất bại 0-1 trước Lazio ở vòng 8 Serie A. Đội bóng tịt ngòi 4 trận, không thắng 8 trận liên tiếp; Brambilla tạm quyền, Spalletti và Palladino là ứng viên.

Thêm một thất bại 0-1, lần này trước Lazio ở vòng 8 Serie A, đã kéo sập chiếc ghế của Igor Tudor. Trang chủ Juventus thông báo sa thải nhà cầm quân người Croatia cùng ban huấn luyện, khép lại nhiệm kỳ chỉ kéo dài 7 tháng giữa chuỗi 3 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường và 4 trận liền không ghi bàn.

HLV Igor Tudor bị Juventus sa thải chỉ sau 7 tháng. Ảnh: X Fabrizio Romano

Chuỗi kết quả đẩy Juventus tới quyết định sa thải

Quyết định được đưa ra sau khi Juventus thua 0-1 Lazio ở Serie A và trước đó là thất bại 0-1 trước Real Madrid tại vòng bảng Champions League. Dữ kiện phơi bày vấn đề rõ ràng: Juventus không ghi được bàn nào trong 4 trận gần nhất, đồng thời quên cách chiến thắng ở 8 trận đã qua, kể từ trận đánh bại Inter Milan 4-3 ngày 13/9.

Tính toàn nhiệm kỳ, Tudor có 10 chiến thắng sau 24 trận dẫn dắt Bianconeri. Dù còn hợp đồng đến tháng 6/2027, ông bị chấm dứt sớm giữa áp lực kết quả và phong độ đi xuống.

Juventus thua bạc nhược Lazio, HLV Tudor lâm nguy

Diễn biến bối cảnh: từ Bernabeu đến cú ngã trước Lazio

Ở Bernabeu, Juventus thua Real Madrid 0-1 bởi khoảnh khắc Jude Bellingham định đoạt – thất bại cho thấy khoảng cách hiệu quả ở thời điểm then chốt. Trở lại giải quốc nội, Juventus tiếp tục bế tắc và nhận thêm trận thua 0-1 trước Lazio, đội cũng đang khủng hoảng. Hai trận thua liên tiếp với cùng kịch bản không ghi bàn đã khiến ngưỡng chịu đựng của ban lãnh đạo Juventus chạm trần.

Real Madrid hạ Juventus: Sự hồi sinh của Bellingham

Bellingham hóa người hùng giúp Real Madrid hạ Juventus

Phân tích chiến thuật: bài toán hiệu suất và độ sắc ở 1/3 cuối sân

Bốn trận liên tiếp tịt ngòi là chỉ dấu về độ hiệu quả thấp ở khu vực 1/3 cuối sân. Dưới áp lực kết quả, Juventus thiếu lời giải khi phải phá vỡ khối phòng ngự, đồng thời không tận dụng được các khoảnh khắc hiếm hoi trước khung thành. Việc nhận những bàn thua tối thiểu (0-1) cho thấy biên độ sai số rất nhỏ: chỉ một tình huống mất tập trung hoặc một cơ hội bị bỏ lỡ đã đổi khác cục diện.

Điểm nghẽn này nối dài chuỗi 8 trận không thắng, bào mòn tự tin và tạo hiệu ứng dây chuyền lên cách vận hành: càng bế tắc, quyết định ở phần cuối các pha bóng càng kém chính xác. Đó là bối cảnh khiến thay đổi trên băng ghế chỉ đạo trở thành lựa chọn của lãnh đạo đội bóng áo trắng-đen.

Băng ghế chỉ đạo: Brambilla tạm quyền, Spalletti và Palladino là ứng viên

Massimiliano Brambilla (52 tuổi) được đôn từ đội trẻ lên nắm quyền tạm thời cho tới khi Juventus công bố HLV trưởng mới. Theo thông tin từ CLB, hai cái tên nổi lên là Luciano Spalletti – người rời tuyển Italia hồi tháng 6 – và Raffaele Palladino, hiện tự do sau khi chia tay Fiorentina cuối mùa trước.

Tác động lên bảng xếp hạng và yêu cầu tức thì

Sau 8 vòng tại Serie A, Juventus có 12 điểm và đứng thứ 8. Trong bối cảnh cuộc đua vẫn mở, ưu tiên ngắn hạn của ban lãnh đạo là khôi phục khả năng ghi bàn và chấm dứt chuỗi không thắng, tạo nền tảng tâm lý trước khi tính tới những điều chỉnh dài hạn.

Thống kê chính

Chỉ số Giá trị Ghi chú Trận thua liên tiếp 3 Mọi đấu trường Không ghi bàn 4 trận Chuỗi gần nhất Chuỗi không thắng 8 trận Kể từ 13/9 Thành tích dưới Tudor 10 thắng/24 trận Nhiệm kỳ 7 tháng Điểm số Serie A 12/8 vòng Vị trí thứ 8 Hợp đồng của Tudor đến 6/2027 Đã chấm dứt sớm

Kết luận

Sa thải Igor Tudor là bước ngoặt sớm trong mùa giải của Juventus, được thúc đẩy bởi chuỗi 3 trận thua liên tiếp và sự bế tắc kéo dài ở khâu ghi bàn. Với Brambilla tạm quyền và các ứng viên như Spalletti, Palladino được nhắc tới, Juventus cần lời giải tức thì cho hàng công để xoay chuyển quỹ đạo mùa giải ở Serie A và Champions League.