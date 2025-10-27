Juventus thua 0-1 trên sân Lazio, Igor Tudor lâm nguy Sai lầm sớm khiến Juventus thua 0-1 trên sân Olimpico phút 9, nối dài 8 trận không thắng và 4 trận tịt ngòi; thất bại thứ 3 liên tiếp dưới thời Igor Tudor.

Khoảnh khắc then chốt đến ngay phút 9: từ pha phát bóng lên của Mattia Perin, Jonathan David đánh đầu về bất cẩn, Lazio phản công chớp nhoáng và Toma Basic sút xa chạm nhẹ đối thủ thành bàn. Bàn thua sớm đủ để định đoạt trận đấu giữa hai đội đều đang khủng hoảng, và đẩy HLV Igor Tudor vào thế khó khi Juventus nối dài chuỗi trận nghèo nàn.

Lazio tạo khác biệt từ sớm. Ảnh: Lega Serie A

Diễn biến: Bàn sớm và nhịp độ bị bóp nghẹt

Lazio nhập cuộc tự tin hơn trong bối cảnh bầu không khí trên khán đài Olimpico vẫn còn nặng nề vì các CĐV la ó chủ tịch Claudio Lotito liên quan chính sách chuyển nhượng. Sau bàn mở tỷ số phút 9 của Basic, đội bóng thủ đô lập tức chủ động giảm nhịp, chuyền chậm để kiểm soát và triệt tiêu cảm hứng của Juventus.

Phút 30, thêm một lỗi cá nhân từ tuyến giữa Juventus: Manuel Locatelli xử lý hỏng, trao cơ hội cho Matteo Guendouzi trong vòng cấm. Trung vệ Federico Gatti kịp can thiệp cứu thua, nhưng sự lúng túng của đội khách trong các pha triển khai và phòng ngự chuyển trạng thái đã lộ rõ.

Hiệp hai: Thay người của Tudor, cơ hội vẫn khan hiếm

Sau giờ nghỉ, HLV Tudor tung Kenan Yildiz nhằm tăng tốc độ và khả năng xuyên phá. Juventus dâng cao, chủ động hơn trong tranh chấp, nhưng số cơ hội rõ ràng vẫn ít. Phút 75, từ một tình huống phạt góc, Thuram dứt điểm nguy hiểm song thủ môn Ivan Provedel phản xạ xuất sắc.

Cuối trận, cơ hội ngon ăn lại thuộc về Lazio: Gustav Isaksen vượt qua Filip Kostic rồi cứa lòng, bóng liếm mép cột dọc ra ngoài. Tỷ số 1-0 được giữ đến hết trận.

Juventus tiếp tục chìm trong thất vọng. Ảnh: Lega Serie A

Phân tích chiến thuật: Lazio thực dụng, Juventus rối trong triển khai

Điểm ngoặt chiến thuật xuất hiện ngay sau bàn thắng. Lazio nhận thấy đối thủ rối loạn nên chủ trương hạ nhịp, giữ bóng an toàn để điều khiển nhịp điệu. Cách chơi này khiến Juventus phải đuổi theo trận đấu trong một cấu trúc thiếu liên kết: đường lên bóng từ tuyến dưới dễ bị cắt, các vệ tinh quanh Jonathan David không được đặt vào vị trí dứt điểm thuận lợi.

Hai tình huống tiêu biểu phơi bày vấn đề cấu trúc của Juventus: pha đánh đầu về vội vã của David mở ra bàn thua, và tình huống Locatelli mất bóng ngay trung lộ trao cơ hội cho Guendouzi. Cả hai đều cho thấy sự thiếu an toàn trong các pha bóng “bước một” – thời khắc chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công của đội bóng áo sọc trắng đen.

Điều chỉnh của Tudor với Yildiz giúp tốc độ tấn công được cải thiện, song Juventus vẫn phải dựa nhiều vào bóng chết và các tình huống tranh chấp 50-50, thay vì tạo dựng cơ hội từ những đợt phối hợp có tổ chức. Ở chiều ngược lại, Lazio bảo toàn khối đội hình, hạn chế rủi ro và chỉ tung đòn khi thấy khoảng trống – minh chứng là pha xử lý muộn của Isaksen.

Thống kê quan trọng

Hạng mục Giá trị Tỷ số Lazio 1-0 Juventus Ghi bàn Toma Basic 9' Chuỗi không thắng của Juventus 8 trận Chuỗi không ghi bàn của Juventus 4 trận gần nhất Thất bại liên tiếp dưới thời Igor Tudor 3 trận (Como, Real Madrid, Lazio) Thứ hạng hiện tại Juventus thứ 8, Lazio thứ 10 Serie A

Phản ứng và bối cảnh

Bầu không khí trên khán đài Olimpico vẫn căng thẳng khi các CĐV Lazio la ó chủ tịch Claudio Lotito vì chính sách chuyển nhượng. Trên sân, đội chủ nhà lựa chọn sự thực dụng để xoa dịu khủng hoảng. Ngược lại, màn trình diễn thiếu sinh khí tiếp tục phủ bóng lên Juventus. Với mạch kết quả hiện tại, tương lai của HLV Igor Tudor bị đặt dấu hỏi lớn.

Tác động đến cuộc đua và triển vọng

Thất bại khiến Juventus rơi xuống thứ 8, trong khi Lazio tạm đứng thứ 10. Về chuyên môn, Juventus cần lời giải cho khâu triển khai bóng và hạn chế sai lầm cá nhân – hai nguyên nhân trực tiếp khiến đội bóng trả giá ở Olimpico. Nếu không cải thiện ngay khả năng tạo cơ hội lẫn sự chắc chắn trong chuyển trạng thái, chuỗi tịt ngòi và không thắng có nguy cơ còn kéo dài.

Kết quả: Lazio 1-0 Juventus. Ghi bàn: Basic 9'.