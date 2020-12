Kẻ đánh nữ sinh sau va chạm xe máy bị khởi tố

Động thái được Công an TP Thủ Dầu Một thực hiện sau hai ngày tạm giữ hình sự nghi can. Thành bị khởi tố theo khoản 1, điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, với khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Thành tại cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh: Yên Khánh Thành từng tiền án tội Cố ý gây thương tích khi đánh hàng xóm thương tật 33%, lĩnh án 8 năm tù. Năm 2015, do cải tạo tốt, gã được ân xá trước thời hạn và hành nghề chạy xe ba gác tại TP Thủ Dầu Một.



Theo điều tra, chiều 7/12, Thành chạy xe máy chở bạn gái trên đường Bùi Ngọc Thu, phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một. Đang chạy, anh ta đột ngột quay đầu xe để sang đường mà không quan sát.

Lúc này, hai học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Đình Chiểu đi xe điện đi tới đâm vào xe Thành. Cú va chạm bất ngờ còn khiến một phụ nữ đi xe máy khác tông thẳng vào, ngã nhào.

Thành đi nhanh về phía nữ sinh, liên tiếp đá, đạp vào đầu và mặt cô bé 15 tuổi. Tiếp đó, gã rút trong người ra gậy ba khúc đánh, chửi nạn nhân. Chỉ đến khi người dân ngăn cản hắn mới chịu dừng tay. Một số người chứng kiến tỏ thái độ bất bình, Thành đe dọa trước khi chở bạn gái đi khỏi hiện trường.

Khi video sự việc được đăng trên mạng, nhiều người bức xúc đã tìm tới nơi ở của nghi can và đưa anh ta lên công an địa phương. Tại cơ quan điều tra, Thành thừa nhận hành vi của mình, nói trước đó đã "uống rượu nên say".

Kết quả giám định xác định nữ sinh bị vết rách dài trên đầu, phải khâu 10 mũi, thương tật 1%. Gia đình nạn nhân có đơn yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố kẻ đánh con mình.