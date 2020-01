Kẻ đốt bệnh viện, hành hung điều dưỡng ở Nghệ An bị khởi tố

Báo động tình trạng gây rối ở các cơ sở y tế ở Nghệ An (Baonghean.vn) - Từ người nhà cho đến các bệnh nhân liên tục gây rối, hành hung nhân viên y tế đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng đối với đội ngũ y, bác sĩ và khiến bệnh nhân có tâm lý bất an, ảnh hưởng đến quá trình điều trị. Ngày 2/1, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị cam, tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Hội (31 tuổi, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa), về tội Gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, Hội còn đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan khác.

Hiện trường vụ đốt bệnh viện, khống chế điều dưỡng ở Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập xảy ra ngày 26/12. Ảnh: Tiến Hùng Trước đó, tối 25/12, Hội sau khi uống rượu đã xông vào nhà dân đập phá tài sản, đốt quán nước của gia đình rồi lao ra đường chặn xe tại Khu kinh tế Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Công an có mặt, Hội trèo lên mái nhà chửi bới rồi nhảy từ trên mái nhà xuống và bị thương ở chân. Sau đó, Hội đi xe máy từ Khu kinh tế Nghi Sơn đến Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai) chữa trị vết thương.

Đến khoảng 3h45 ngày 26/12, Hội tỉnh dậy hút thuốc lá, bị mọi người trong phòng bệnh nhắc nhở. Bực tức, hắn ta châm lửa đốt giường bệnh khiến bệnh nhân, bác sỹ hoảng loạn. Nữ điều dưỡng Lê Thị H. Đang mang bầu 3 tháng can ngăn thì bị Hội hành hung, khống chế, xé rách quần áo.