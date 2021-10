Kẻ mang hơn nửa tỷ đi mua ma túy bị tử hình

Ngày 11/10, tại TAND tỉnh Nghệ An, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Doãn Văn Dũng (SN 1978), trú xã Nghi Đức, TP Vinh về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.



Theo hồ sơ vụ án, ngày 22/1/2020, Doãn Văn Dũng đi lên khu vực rừng thuộc xã Tri Lễ, huyện Quế Phong mua 650 triệu đồng tiền ma túy của người đàn ông Lào. Sau đó, Dũng cầm gần 3 kg ma túy về cất giấu tại 2 ngôi nhà thuộc xóm 16 và 17, xã Nghi Phú, TP Vinh nhằm mục đích bán lại kiếm lời.

Bị cáo Doãn Văn Dũng lĩnh án tử hình. Ảnh: Trần Vũ Sáng 28/1, Dũng đã chỉ đạo cho vợ là Nguyễn Thị Trang (SN 1974) bán 2 loại ma túy với tổng số tiền 4,5 triệu đồng cho Nguyễn Công Hội (SN 1980, trú TP Vinh).



Ngày 13/2, khi Hội đang bán ma túy cho Phạm Minh Hiếu (SN 1977), trú TP Vinh thì bị công an bắt giữ. Từ lời khai của Hiếu, công an ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hội. Sau đó, Hội khai mua ma túy của Trang.

Ngày 17/2, công an bắt giữ Trang. Khi công an khám xét nơi ở của Trang thì chồng là Doãn Văn Dũng đã tự nguyện giao nộp ma túy cho cơ quan công an.

Cơ quan điều tra xác định, Doãn Văn Dũng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán gần 3 kg ma túy. Nguyễn Thị Trang phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán 4,815 gam ma túy. Nguyễn Công Hội phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán 6,35 gam ma túy.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào giữa tháng 12/2020, bị cáo Dũng khai vì hám lợi nên đã mua khối lượng lớn ma túy về bán vào dịp tết. Các bị cáo còn lại đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Doãn Văn Dũng tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy, bị cáo Nguyễn Thị Trang 2 năm tù giam, bị cáo Nguyễn Công Hội 5 năm tù, bị cáo Phạm Minh Hiếu bị tuyên phạt 12 tháng tù giam.

Sau đó, bị cáo Doãn Văn Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Dũng khai vì nghiện ma túy nên dịp trước Tết đã mua một khối lượng nhiều về sử dụng dần chứ không bán.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định việc truy tố bị cáo về tội mua bán ma túy là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật...