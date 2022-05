Kẻ phạm tội ma túy lẩn trốn dưới vỏ bọc công nhân

Ngày 06/5/2022, Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công một đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn trong quá trình bỏ trốn khỏi địa phương về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.



Theo đó, thông qua công tác quản lý cư trú trên hệ thống dữ liệu dân cư Quốc gia và rà soát thông tin công dân đăng ký tạm trú trên địa bàn, Công an xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc phát hiện đối tượng Bùi Xuân Lợi (SN 1986), trú tại xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương hiện đang làm thủ tục đăng ký tạm trú tại xã Nghi Tiến với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đói tượng Bùi Xuân Lợi (X) thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Hồng Ngọc

Tiến hành trao đổi với cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Chương, được biết Bùi Xuân Lợi là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, vừa bị khởi tố và đã có lệnh bắt bị can để tạm giam ngày 07/4/2022 về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Chương, trong quá trình điều tra về hành vi tổ chức sử dụng ma túy trái phép, Lợi đã không chấp hành giấy triệu tập của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Chương và bỏ trốn khỏi địa phương. Quá trình bỏ trốn, Lợi đã xin làm công nhân tại một công ty trên địa bàn xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc.

Xác định đây là đối tượng nghiện ma túy nặng và rất manh động, Công an xã Nghi Tiến đã báo cáo Lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc để xin ý kiến chỉ đạo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 14h30’ ngày 05/5/2022, Công an xã Nghi Tiến đồng chủ trì cùng Công an xã Nghi Thiết, Công an xã Nghi Yên phối hợp với Đội Quản lý hành chính Công an huyện Nghi Lộc, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Thanh Chương tiến hành mật phục, bắt giữ thành công đối tượng Bùi Xuân Lợi khi đối tượng đang lẩn trốn tại xóm Nam Thắng, xã Nghi Tiến.

Hiện, đối tượng Bùi Xuân Lợi đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Chương xử lý theo quy định.