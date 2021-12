Ngày 27/12/2021, tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cũng đã có tham luận với chủ đề Công an Nghệ An: Kéo giảm tội phạm, giữ bình yên xứ Nghệ. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu nội dung tham luận:

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự hội nghị.

Trong năm 2021, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An, trong năm qua Công an Nghệ An đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực hết mình, đẩy mạnh thi đua để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, có nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả cao.

Nổi bật là làm tốt công tác nắm tình hình, từ sớm, từ xa, từ trước, đồng thời luôn chủ động, nhạy bén, sát thực tiễn, đầu tư công sức, trí tuệ để tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai hiệu quả công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn. Năm 2021, đã tham mưu hơn 90 văn bản lớn, trong đó có 11 nghị quyết, chỉ thị, đề án, quy chế, quy trình mang tầm chiến lược.



Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng- Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trình bày tham luận tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77, ngày 27/12/2021.

Bên cạnh đó, tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp bảo vệ vững chắc An ninh Quốc gia, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành "điểm nóng", phức tạp. Đấu tranh quyết liệt, hiệu quả đối với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để xảy ra tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu "xã hội đen". Làm tốt công tác phòng ngừa và kéo giảm 11% tội phạm về trật tự xã hội (vượt 6% so với chỉ tiêu của Bộ Công an giao). Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan "tín dụng đen" tiếp tục được Bộ Công an đánh giá, ghi nhận rất cao, được nhiều lượt biểu dương, khen thưởng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự Công an Nghệ An, ngày 12/12. Ảnh: Nguyên Sơn

Công an tỉnh Nghệ An thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, là năm thứ 6 liên tiếp được Bộ Công an xếp thứ nhất về chỉ số cải cách hành chính trong toàn lực lượng. Cùng với lực lượng Công an toàn quốc, Công an tỉnh Nghệ An là lực lượng chủ công, nòng cốt của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn. Phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc tiếp tục được phát triển sâu, rộng, chất lượng; trong năm đã xây dựng 2 mô hình, nâng tổng số lên 11 mô hình được Bộ Công an thông báo biểu dương, nhân rộng toàn quốc từ trước đến nay.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý làm việc với Công an Nghệ An ngày 12/12. Ảnh: Nguyên Sơn

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật luôn được Công an tỉnh Nghệ An xác định là cốt lõi, tiền đề quan trọng nhất để tạo bước đột phá xuất sắc cho các mặt công tác Công an khác. Đặc biệt, đã có nhiều giải pháp, cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở, nhất là đề xuất chính quyền bố trí trụ sở Công an xã chính quy, tiết kiệm ngân sách cho Bộ Công an hàng trăm tỷ đồng. Với những thành tích, chiến công đã đạt được, năm 2021 là năm thứ 7 liên tiếp Công an tỉnh Nghệ An vinh dự được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.