Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 năm 2022

Ngày 26/4/2022, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung. Tham dự phiên họp có các thành viên UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 4/2022 của UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng Tại cuộc họp UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp tháng 3/2022, các buổi làm việc chuyên đề trong tháng 3/2022; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác theo Quyết định số 2416/QĐ-UBND; các Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách nhà nước tháng 4, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tháng 5/2022 và các nội dung thuộc thẩm quyền.



Sau khi nghe báo cáo của các sở, ngành có liên quan và các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận như sau:

I.Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tháng 5 năm 2022

1.Kết quả đạt được

- Các cấp, các ngành đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đã trở lại trong trạng thái bình thường mới.

- Kinh tế tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, trong đó:

+ Thương mại, dịch vụ phục hồi tích cực: Tổng mức bán lẻ hàng hóa 4 tháng ước tăng 20,64%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước tăng 19,58%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 729,4 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ. Lượng khách du lịch tháng 4 ước đạt 789.399 lượt, tăng 237% so với cùng kỳ...

+ Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 16,85% so với cùng kỳ; lũy kế 4 tháng ước tăng 12,41% so với cùng kỳ 2021.

+ Thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực: Tính đến 20/4/2022, đã cấp mới cho 36 dự án, điều chỉnh 35 lượt dự án; tổng số vốn cấp mới và tăng thêm 17.205 tỷ đồng.

+ Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 6.303 tỷ đồng, đạt 42% dự toán (thu nội địa 5.721 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 582 tỷ đồng).

-Tính đến ngày 20/4/2022, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt 20,22% kế hoạch đã giao chi tiết, cao hơn so với cùng kỳ 2021.

-Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; trong đó: Đã chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức cho học sinh các cấp học trên địa bàn trở lại trường học trực tiếp đảm bảo an toàn. Các hoạt động văn hóa: Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022; Khai trương du lịch biển Quỳnh;... vận hành phố đi bộ tại thành phố Vinh thu hút được sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo nhân dân và du khách. Chỉ đạo hoàn thành Đại hội thể dục thể thao cấp huyện...

-Tổ chức làm việc với Ban Kinh tế Trung ương để chuẩn bị triển khai nhiệm vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Làm việc với các nhà đầu tư chiến lược để nghiên cứu triển khai 02 dự án: cảng nước sâu Cửa Lò và Sân bay quốc tế Vinh.

-Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

2.Khó khăn, hạn chế

- Công tác bồi thường, GPMB mặc dù được tập trung chỉ đạo nhưng vẫn còn chậm so với yêu cầu, nhất là dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông...

- Một số đơn vị, chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt thấp so với yêu cầu.

3. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 5 năm 2022

3.1.Theo dõi sát tình hình, diễn biến dịch bệnh, tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; tăng cường tuyên truyền, đề cao ý thức của người dân.

- Sở Y tế:

+ Chỉ đạo hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và chủ động các phương án tiêm mũi 4, nhất là các đối tượng ưu tiên theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả.

+ Chủ động rà soát y tế dự phòng, y tế cơ sở; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong công tác điều trị, không để quá tải hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở. Sẵn sàng kịch bản đáp ứng cho mọi tình huống, kể cả khi xuất hiện biến chủng mới lây lan nhanh, nguy hiểm hơn.

3.2.Tiếp tục đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

- Các sở, ngành:

+ Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh. Các Tổ công tác được UBND tỉnh thành lập tiếp tục bám sát kịch bản tăng trưởng để triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch đã ban hành.

+ Các sở, ban, ngành có trách nhiệm nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và chủ động làm việc với các địa phương để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, xử lý ngay những vấn đề phát sinh, tác động xấu đến KTXH thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư:

+ Tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Quy hoạch tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến; tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, Tổ tư vấn kinh tế - xã hội của tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, cộng đồng dân cư... theo quy định.

+ Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy chủ động triển khai Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quvết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, đảm bảo tiến độ đề ra.

+ Tổ chức triển khai hướng dẫn thực hiện các nội dung về triển khai, thực hiện dự án đầu tư kinh doanh theo hướng dẫn của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2541/CV-TCT ngày 18/4/2022.

+ Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi hoặc thay thế Quvết định số 72/2017/QĐ- UBND ngày 28/11/2017 để ban hành sổ tay hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; sửa đổi Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 về quy chế phối hợp kiểm tra và xử lý sau kiểm tra các dự án đầu tư chậm tiến độ trình phiên họp tháng 5/2022.

+ Rà soát, tham mưu UBND tỉnh kế hoạch kiểm tra và danh mục dự án kiểm tra dự án chậm tiến độ trong năm 2022, đồng thời phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo giám sát các dự án chậm tiến độ theo yêu cầu của HĐND tỉnh.

- Sở Nông nghiệp và PTNT:

+ Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đảm bảo đúng thời vụ; rà soát, điều tiết nguồn nước đảm bảo phục vụ sản xuất; chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh (như bệnh khảm lá sắn,...).

+ Tham mưu giải pháp để tháo gỡ khó khăn đối với lĩnh vực thủy sản.

+ Chỉ đạo tích cực phòng chống cháy rừng. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả việc phá rừng, khai thác lâm sản, săn bẫy động vật rừng...

+ Chủ động làm việc với các Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính để sớm giải quyết kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

+ Phối hợp Sở Tài chính khẩn trương tổ chức đấu thầu mua xi măng năm 2022 để kịp thời cung ứng cho các địa phương làm đường giao thông nông thôn.

+ Phối hợp các bộ, ngành Trung ương để sớm phê duyệt Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung bộ; đồng thời chủ động xây dựng các kế hoạch để triển khai thực hiện.

-Sở Công Thương:

+ Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo thực hiện kịch bản tăng trưởng để thúc đẩy ngành công nghiệp; tham mưu giải pháp tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp sớm đi vào hoạt động.

+ Bám sát tiến độ Quy hoạch điện VIII. Phối hợp Điện lực Nghệ An để đảm bảo cấp điện cho sinh hoạt, sản xuất trong mùa nắng nóng.

+ Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn để kịp thời tham mưu, chỉ đạo xử lý trong trường hợp có biến động bất thường xảy ra.

- BQL Khu kinh tế Đông Nam:

+ Hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại KKT Đông Nam và các KCN để báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5/2022.

+ Bám sát tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án KCN Hoàng Mai II và KCN Thọ Lộc để giải trình, cung cấp thông tin kịp thời.

+ Rà soát, hoàn chỉnh Hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư Cảng nước sâu Cửa Lò tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phối hợp Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Tuyến kết nối từ đường D4 đến khu bến cảng phía Bắc cảng Cửa Lò trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước tháng 7/2022.

+ Rà soát, đánh giá việc thực hiện các thỏa thuận đầu tư của tỉnh với các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp.

+ Phổi hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, nắm tình hình ổn định quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trong KKT Đông Nam và các KCN tỉnh Nghệ An, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI sử dụng nhiều lao động.

-Sở Du lịch:

+ Tiếp tục triển khai kế hoạch phục hồi ngành du lịch; phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để giải quyết khó khăn về nhân lực ngành du lịch.

+ Tham mưu tổ chức Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng 2022 tại Nghệ An.

+ Phối hợp hỗ trợ tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch, nhất là dịp 30/4, 1/5 đảm bảo an toàn, hiệu quả; phối hợp các địa phương kiếm tra việc niêm yết, công khai giá dịch vụ ở các nhà hàng, khách sạn.

- Sở Giao thông vận tải kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về hoạt động vận tải; chỉ đạo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp 30/4, 1/5.

- Sở Tài nguyên và Môi trường:

+ Triển khai Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025.

+ Phối hợp các ngành liên quan tham mưu triển khai Quyết định số 10/2022/QĐ-TTg ngày 06/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về quy định trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên đối với quy mô dưới 500 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50ha.

+ Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để trình UBND tỉnh trong tháng 5/2022.

+ Đôn đốc UBND cấp huyện và Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc giải quyết tồn đọng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

- Sở Xây dựng: Tập trung thực hiện nhiệm vụ lập các quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng; triển khai kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tài trợ lập quy hoạch đô thị.

- Sở Ngoại vụ:

+ Tham mưu tổ chức buổi làm việc với Hiệp hội thương mại Hoa Kỳ.

+ Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Ký kết biên bản ghi nhớ giữa thành phố Gongju, tỉnh Chungcheong Nam, Hàn Quốc và UBND tỉnh Nghệ An về lao động thời vụ.

3.3.Tập trung các biện pháp, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là công trình trọng điểm và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo tiến độ cam kết (phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch năm 2022 được giao).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu triển khai kế hoạch của Tổ công tác đầu tư công; tăng cường làm việc với các chủ đầu tư, kiểm tra thực địa các dự án, báo cáo và đề xuất các giải pháp xử lý kịp thời để đảm bảo mục tiêu đề ra.

- Sở Giao thông vận tải:

+ Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án: Đưòng ven biển, Đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền...; Tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp các dự án: Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2); Đường Quốc lộ 7C nối Đô Lương - Tân Kỳ... Phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, nhất là công tác GPMB (đôn đốc các địa phương tập trung thực hiện cam kết tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 22/4/2022).

+ Làm cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp các sở ngành liên quan, xem xét thống nhất hình thức đầu tư các hạng mục tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh, hướng dẫn nhà đầu tư lập đề xuất dự án và thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

- Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, tham mưu tổ chức triển khai đồng bộ và có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của từng Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, đề án, dự án có liên quan trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng quy định.

3.4.Về công tác điều hành thu, chi ngân sách

-Sở Tài chính:

+ Phối hợp ngành Thuế, Hải quan tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo thu ngân sách theo tiến độ; triến khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách ưu đãi về thuế, phí hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế.

+ Đôn đốc, tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 và chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch năm 2021 để tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Tài chính thẩm định cấp kinh phí còn thiếu theo quy định.

-Cục Thuế quán triệt đến toàn hệ thống thực hiện tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử (trước ngày 01/7/2022).

3.5.Tập trung chỉ đạo các lĩnh vực văn hóa - xã hội

- Sở Giáo dục và Đào tạo:

+ Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống dịch bệnh và hoàn thành tốt năm học 2021-2022; chuẩn bị tổ chức tốt các kỳ thi trên địa bàn tỉnh, nhất là kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát thực tế và hoàn thiện hồ sơ đánh giá để trình UBND tỉnh công nhận trường đạt chuấn quốc gia theo kế hoạch.

+ Tham mưu Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 từ năm học 2022-2023 đảm bảo tiến độ trong tháng 5/2022.

- Sở Văn hóa và Thể thao:

+ Tổ chức Lễ hội Làng Sen, kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu... Phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình “Người mẹ Làng Sen”.

+ Chuẩn bị tổ chức Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX.

+ Tổ chức Lễ phát động "Toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em năm 2022" tại huyện Quỳnh Lưu và huyện Quỳ Hợp.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

+ Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về lao động. Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh để tham mưu tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với công nhân lao động (dự kiến trong tháng 5).

+ Kiểm tra, đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp triển khai kịp thời hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong KCN, KKT theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tưóng Chính phủ.

+ Tham mưu chuẩn bị báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh.

+ Tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022).

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước trẻ em, đặc biệt là thời gian trước khi học sinh nghỉ hè.

-Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh: kịp thời tham mưu khen thưởng hành động dũng cảm cứu 03 người đuối nước của ông Nguyễn Hữu Hiền - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thanh Hòa, huyện Thanh Chương.

3.6.Tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính.

- Các sở, ngành, địa phương:

+ Triển khai Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2022 thuộc thẩm quyền quản lý và phạm vi giải quyết đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, nhất là 06 Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Tư pháp, Nội vụ, Giao thông vận tải.

+ Triển khai việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022 theo hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan và Văn phòng Chính phủ.

- Sở Nội vụ: Đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo nội dung Công điện số 209/CĐ- TTg ngày 28/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

- Sở Thông tin và Truyền thông: Tích cực tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số. Triển khai Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh về chương trình xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đối số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn.

3.7.Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

- Công an tỉnh triển khai lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5...

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự cấp tỉnh, huyện theo kế hoạch đề ra.

II. Các kiến nghị, đề xuất

1.Về hỗ trợ kinh phí đầu tư các dự án cấp nước sạch

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên và có văn bản đề xuất nhu cầu cụ thể. Trên cơ sở đó, giao Sở Tài chính tham mưu xử lý trong khả năng bố trí nguồn lực của tỉnh.

2.Về kế hoạch phát triển cây dược liệu dưới tán rừng

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp các địa phương có liên quan để hỗ trợ các doanh nghiệp (như: TH, Thiên Minh Đức và một số doanh nghiệp khác) phát triển cây dược liệu dưới tán rừng gắn với xây dựng nhà máy chế biến; nghiên cứu tổ chức một số hội nghị, hội thảo để giới thiệu, kết nối với các doanh nghiệp.

3. Về triển khai dự án Đường Quốc lộ 7C nối Đô Lương - Tân Kỳ

Giao Sở Giao thông vận tải có văn bản đề xuất cụ thể; phối hợp Sở Tài chính, Sở K hoạch và Đầu tư để tham mưu UBND tỉnh giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để công trình phát huy hiệu quả đầu tư.

III. Các nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh

1. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết do Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị. Giao Văn phòng UBND tỉnh phổi hợp Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định.

2. Dự thảo Quyết định ban hành Đề án xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất cho các trường phổ thông có học sinh dân tộc thiểu số bán trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2030

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Đề án do Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện dự thảo Đề án, tham mưu UBND tỉnh ban hành.

3. Dự thảo Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững giáo dục và đào tạo Nghệ An giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Quyết định do Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện dự thảo quyết định, tham mưu UBND tỉnh ban hành.

4. Dự thảo Quyết định ban hành quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Quyết định do Sở Xây dựng chuẩn bị. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Sở Xây dựng hoàn thiện dự thảo Quyết định, tham mưu UBND tỉnh ban hành.

5. Dự thảo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghê An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Quy hoạch do UBND huyện Quỳnh Lưu báo cáo. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp UBND huyện Quỳnh Lưu, Sở Xây dựng hoàn thiện dự thảo Quy hoạch, tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 4/2022.

6. Dự thảo Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

UBND tỉnh cơ bản thống nhất thông qua dự thảo Quy hoạch tỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp đơn vị tư vấn và các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện dự thảo Quy hoạch, tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 5/2022.

7. Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết do Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 5/2022.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2022, UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã biết và triển khai thực hiện./.