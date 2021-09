Kết luận về vụ việc cụ ông tử vong sau khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Chiều 21/9, Hội đồng chuyên môn đánh giá các tai biến nặng xảy ra trong chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Sở Y tế Nghệ An thành lập đã tổ chức họp, đánh giá vụ việc cụ ông 82 tuổi bị tai biến mạch máu não, rồi tử vong sau khi được tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 tại huyện Hưng Nguyên.

Hội đồng chuyên môn đánh giá các tai biến nặng xảy ra trong chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 họp và đánh giá vụ việc. Ảnh: Thành Chung Tại cuộc họp, Hội đồng chuyên môn đã nghe 2 đoàn điều tra thu thập thông tin từ điểm tiêm chủng và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An (đơn vị thực hiện điều trị cho cụ ông). Thành viên hội đồng chuyên môn gồm các bác sĩ đầu ngành cùng các chuyên gia dịch tễ của tỉnh đã cho ý kiến nhận xét cụ thể về vụ việc.



Qua đó, Hội đồng chuyên môn đánh giá các tai biến nặng xảy ra trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã kết luận nguyên nhân dẫn đến tử vong của cụ ông này là: Chảy máu não - não thất diện rộng do tăng huyết áp, sau tiêm chủng vắc-xin AstraZeneca mũi 1, không liên quan đến chất lượng vắc xin và thực hành tiêm chủng.

Như Báo Nghệ An đã thông tin: Sự việc xảy ra vào ngày 19/9, tại xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên. Trường hợp tử vong là ông L.H.Y (82 tuổi) - đối tượng được ưu tiên tiêm chủng trong đợt này. Khi đến địa điểm tiêm, ông Y. được khám sàng lọc, đáp ứng đầy đủ các điều kiện để tiến hành tiêm vắc-xin.

Tuy nhiên, sau hơn 30 phút tiêm, ông Y xuất hiện các triệu chứng đột quỵ, tai biến mạch máu não. Ngay sau đó, Tổ tiêm chủng đã nhanh chóng cấp cứu và chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An điều trị, nhưng sau 1 ngày ông Y. đã tử vong./.