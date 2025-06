Kinh tế Kết nối cung - cầu sản phẩm giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Lâm Đồng Sáng 4/6, tại thành phố Vinh, đã diễn ra Hội nghị kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Lâm Đồng.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương và Hoàng Trọng Hiền - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, cùng đoàn công tác. Cùng dự có đông đảo doanh nghiệp, nhà phân phối trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Lâm Đồng cùng đi để tìm hiểu thị trường, tăng cường hợp tác, giao lưu.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TH

Thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã triển khai hiệu quả các chính sách xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng cường kết nối cung - cầu. Các hoạt động xúc tiến thương mại nội địa, hoạt động xúc tiến xuất khẩu cũng được triển khai như: tổ chức các đoàn doanh nghiệp tham gia hội chợ, kết nối cung cầu tại Úc, New Zealand, Campuchia, Philippines, Ả Rập Xê Út,....; Thường xuyên tổ chức hội nghị làm việc với các tham tán thương mại tại nước ngoài: Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Ấn Độ, New Zealand, Trung Quốc...

Đến nay, Nghệ An có 567 sản phẩm OCOP, đứng thứ 2 cả nước về số lượng sản phẩm OCOP đạt hàng sao được công nhận, trong đó có 529 sản phẩm đạt 3 sao, 37 sản phẩm đạt 4 sao và 1 sản phẩm đạt 5 sao. Ngoài ra, có 122 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh được công nhận. Nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn đã xuất khẩu nhiều thị trường khó tính như: đồ gỗ mỹ nghệ, nước mắm, cá các loại, mây tre đan, thổ cẩm…

Các đại biểu, doanh nghiệp tham quan gian hàng trưng bày tại hội nghị. Ảnh TH