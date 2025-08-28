Kinh tế Kết nối tiêu thụ hàng tấn nông sản, sẻ chia cùng bà con Nghệ An sau bão số 5 Sau bão số 5, nhiều loại nông sản ở Nghệ An bước vào kỳ thu hoạch trong tình thế khó khăn chồng chất. Song nhờ sự chung tay của hội nông dân, thương lái, cửa hàng kinh doanh và cả cộng đồng mạng xã hội, hàng tấn nông sản đã được tiêu thụ kịp thời, giúp bà con nông dân giảm bớt thiệt hại.

Hội Nông dân phường Vinh Hưng chung tay tiêu thụ ngô nếp cho hội viên. Ảnh: T.P

Đúng lúc bão số 5 đổ bộ, hàng héc-ta ngô nếp của bà con khối Phúc Hậu, phường Vinh Hưng đến kỳ thu hoạch. Trước tình thế cấp bách, Hội Nông dân phường đã kịp thời vào cuộc. Một mặt, cán bộ hội vận động bà con tập trung nhân lực thu hoạch gấp để tránh ngô bị ngập, đổ. Một mặt, họ nhanh chóng tận dụng các hội, nhóm mạng xã hội để kêu gọi tiêu thụ, nhận chia đơn, ship ngô giúp bà con.

Nhờ sự vào cuộc khẩn trương đó, hàng nghìn bắp ngô nếp được thu hoạch kịp thời, giữ được độ tươi ngon và bán được giá. Chị Nguyễn Thị Hoài Ân - Chủ tịch Hội Nông dân phường Vinh Hưng cho biết: “Cán bộ hội phân công nhau, người xuống đồng giúp bà con thu hoạch, người lên mạng xã hội đăng bài bán hàng, người đóng gói, chia đơn, người chạy xe ship hàng. Tất cả chỉ với mục đích hạn chế thấp nhất thiệt hại của bà con trong bão”.

Hàng tạ dưa lưới của anh Bùi Đình Hội được Hội Nông dân xã Thần Lĩnh kết nối tiêu thụ. Ảnh: T.P

Câu chuyện ở Vinh Hưng không phải là trường hợp cá biệt. Sau bão, tại vùng trồng na ở phường Vinh Phú, hàng loạt vườn na bước vào kỳ chín rộ, nếu chậm tay sẽ dễ rụng, thối, hư hỏng. Ngay lập tức, Hội Nông dân phường đã đứng ra làm “cầu nối” giữa nhà vườn và người tiêu dùng. Cán bộ hội đến tận vườn, cầm điện thoại livestream, vừa giới thiệu chất lượng na, vừa nhận đơn trực tiếp từ người mua. Xe ô tô của hội viên được huy động để ship hàng tận nơi, đảm bảo trái na đến tay khách hàng nhanh chóng, an toàn.

Không chỉ có ngô, na, dưa lưới của bà con cũng được cộng đồng chung tay tiêu thụ. Tại xã Thần Lĩnh, sau 1 ngày phát động, hội nông dân đã kêu gọi giải cứu hơn 5 tạ dưa lưới của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hưng Long, do hội viên Bùi Đình Hội trồng. Hiện tại, trong vườn của anh Hội còn khoảng 8 tạ dưa lưới các loại.

Những quả na chín của nông dân phường Vinh Phú được hội viên nông dân nhiệt tình quảng bá, tiêu thụ. Ảnh: T.P

Cán bộ, hội viên và người dân tiếp tục kêu gọi, ủng hộ để giúp gia đình anh tiêu thụ hết số dưa còn lại. Anh Hội chia sẻ trong sự cảm kích: “Nếu không có sự hỗ trợ này, một mình gia đình tôi chắc chắn không thể tiêu thụ kịp, thiệt hại sẽ rất lớn”.

Tinh thần sẻ chia còn được lan tỏa mạnh mẽ bởi những tấm lòng tự nguyện. Như trường hợp chị Nguyễn Phương Hảo - chủ cửa hàng hoa, quả sạch ở phường Vinh Phú. Biết một nhà màng ở phường Vinh Lộc gặp khó khăn trong tiêu thụ dưa lưới sau bão, chị Hảo đã chủ động nhận bán hộ, ship miễn phí. “Tôi bán giúp nhà vườn, hoàn toàn không lợi nhuận, thậm chí còn tốn xăng xe và công đi giao hàng. Nhưng trong lúc khó khăn, giúp được bà con việc gì thì tôi sẵn lòng, miễn sao họ vớt vát được đồng nào hay đồng ấy”, chị chia sẻ.

Thương lái Quỳnh Mai hỗ trợ bà con tiêu thụ hành lá sau mưa bão. Ảnh: T.P

Ở các vùng chuyên canh rau màu, sự đồng hành của thương lái cũng rất đáng ghi nhận. Sau bão, hành lá tại các phường Quỳnh Mai, Tân Mai bị ngập úng nặng, nông dân phải cắt bỏ gốc, chỉ giữ phần lá để bán. Trước nguy cơ hàng tấn hành bị bỏ phí, thương lái tại địa phương đã tất bật gấp nhiều lần so với thường ngày. Họ đứng ra kết nối với các mối buôn ở chợ đầu mối, các nhà hàng lớn để tiêu thụ số hành lá ngập úng, giúp bà con nông dân giảm bớt phần nào thiệt hại.

Những hoạt động kịp thời ấy đã tạo nên bức tranh ấm áp về tình làng, nghĩa xóm, về tinh thần tương trợ trong khó khăn. Không chỉ giúp bà con nông dân “giải cứu” nông sản đúng lúc, mà còn củng cố niềm tin rằng, dù thiên tai có gây ra bao nhiêu tổn thất, người dân vẫn có thể dựa vào nhau để vượt qua.

Tinh thần cộng đồng, sự vào cuộc nhanh nhạy và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đã góp phần san sẻ khó khăn, mang lại niềm tin và động lực để bà con tiếp tục gắn bó với ruộng đồng, vườn tược. Ảnh: T.P



Thực tế, thiên tai luôn là nỗi lo thường trực của nông dân. Một cơn bão có thể xóa sạch thành quả lao động của cả mùa vụ. Nhưng điều quan trọng là, khi hoạn nạn xảy ra, tinh thần cộng đồng, sự vào cuộc nhanh nhạy và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đã góp phần san sẻ khó khăn, mang lại niềm tin và động lực để bà con tiếp tục gắn bó với ruộng đồng, vườn tược.