(Baonghean.vn) - Với sự tham dự của 52 đơn vị sản xuất các sản phẩm OCOP 3-4 sao và 9 hệ thống, cơ sở thu mua sản phẩm, hội nghị được tổ chức nhằm giúp bên cung và bên cầu có sự khâu nối chặt chẽ, đưa sản phẩm nông sản đến với người tiêu dùng.

Sáng nay 15/4, tại thành phố Vinh, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tổ chức Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm OCOP tỉnh Nghệ An năm 2023.

Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích kết nối giữa các nhà phân phối, siêu thị, tập đoàn kinh doanh, hệ thống cửa hàng thực phẩm tiện lợi, cửa hàng thực phẩm sạch trong và ngoài tỉnh với nhà sản xuất sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm OCOP của tỉnh Nghệ An.

Tham dự hội nghị có 52 đơn vị là các công ty/hợp tác xã/hộ gia đình sản xuất, chế biến sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3-4 sao; cùng 9 hệ thống, cơ sở thu mua sản phẩm.

Thông qua hoạt động kết nối sẽ tạo mối liên kết chặt chẽ giữa các đơn vị cung cấp sản phẩm nông sản này với các hệ thống, cơ sở thu mua sản phẩm như: Chuỗi siêu thị/Chuỗi cửa hàng tiện lợi Tập đoàn Wincommecer/chuỗi cửa hàng Winmat+, Chuỗi siêu thị LOTTE Mart Vinh, Công ty MM Mega Market Nghệ An, Công ty TNHH EB Vinh (Big C Vinh), Siêu thị Maximak Vinh, các cơ sở kinh doanh nông lâm thuỷ sản an toàn như Cửa hàng thực phẩm Góc Chợ Xanh, Cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch Tomato Mart, Cửa hàng tiện lợi, đại diện Công ty Viettel Nghệ An…

Các đại biểu cũng đã được tập huấn, trao đổi, tìm hiểu về các điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng, hình ảnh sản phẩm; cách thức giao dịch, điều kiện để các nông sản Nghệ An tiêu thụ trong các hệ thống phân phối trên toàn quốc. Ban tổ chức và các đơn vị, doanh nghiệp cũng đã giải đáp thắc mắc của các cơ sở sản xuất, kinh doanh về các thủ tục pháp lý liên quan trong hoạt động kết nối, tiêu thụ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hà - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thông tin: Nghệ An có một số sản phẩm đã vào được các chuỗi thực phẩm nhưng chưa nhiều, đặc biệt có một thị trường rất quan trọng là các sàn thương mại điện tử nhưng việc khai thác chưa hiệu quả; thời gian qua Nghệ An đã kết nối với một số sàn nhưng sau 2 năm, số sản phẩm được đưa lên sàn chưa đáng kể, tình hình tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử còn rất hạn chế.

“Hội nghị được tổ chức nhằm tháo gỡ các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc; giúp bên cung và bên cầu có sự liên hệ, trao đổi trực tiếp, tạo sự khâu nối chặt chẽ trong tiêu thụ sản phẩm, tạo được tiếng nói chung, đưa sản phẩm nông sản đến với người tiêu dùng”, ông Nguyễn Văn Hà nhấn mạnh.

Tại hội nghị, có một số đơn hàng tiêu thụ sản phẩm đã được ký kết thực hiện trong thời gian tới giữa các đơn vị tham gia.