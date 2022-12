Kết quả Indonesia 1-1 Thái Lan: Chủ nhà tự trách chính mình; Mbappe đáp trả cực ngầu những trò khiêu khích của Emiliano Martinez

(Baonghean.vn) - Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng; Công an Nghệ An năm thứ 8 liên tiếp được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua Xuất sắc; "Xe dù" gia tăng hoạt động trên các tuyến đường thành Vinh... là những thông tin nổi bật ngày 29/12.

(Baonghean.vn) - Những ngày thời tiết rét đậm, rét hại này, bà con nông dân Nghệ An ngoài che chắn chuồng trại kín gió, còn sử dụng lò than, chong điện và đốt củi để sưởi ấm cho đàn vật nuôi.

(Baonghean.vn) - Theo số liệu do Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An cập nhật, tính đến thời điểm 14h ngày 29/12/2022, các tập thể, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh đã đăng ký ủng hộ hơn 70,6 tỷ đồng cho chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân Quý Mão 2023”.

(Baonghean.vn) - Gần Tết, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, bên cạnh các nhà xe, bến xe có đăng ký kinh doanh thì nhiều xe cá nhân cũng gia tăng chèo kéo, mời chào hành khách, gây tình trạng lộn xộn, ảnh hưởng an ninh trật tự, an toàn giao thông.

(Baonghean.vn) - Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đề nghị Công an tỉnh triển khai hiệu quả Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...