Kết quả kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Tài chính

Từ mâu thuẫn trong đời sống hàng ngày, lời qua tiếng lại và cãi vã nhau, một đối tượng tại huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã sinh lòng oán hận và 2 lần tìm cách giết bác ruột của mình. Vụ việc vừa được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Tân Yên điều tra làm rõ.

(Baonghean.vn) - Chiều 29/7, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban 6 tháng đầu năm 2022 về tình hình, kết quả thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.