Kết quả vòng loại World Cup; Tuyển Việt Nam sắp đấu Nepal; Son Heung-min thắng Ronaldo ở giải 'Cầu thủ hay nhất châu Á'

Đức thắng chủ nhà Bắc Ireland; Son Heung-min vượt Ronaldo ở giải 'Cầu thủ hay nhất châu Á'; Tuyển Việt Nam sắp đấu Nepal... là những thông tin nổi bật trong 24h qua.

Kết quả vòng loại World Cup

Nick Woltemade sắm vai người hùng với bàn duy nhất giúp Đức thắng chủ nhà Bắc Ireland 1-0. Phút 28, từ quả phạt góc của David Raum, tiền đạo 22 tuổi chọn vị trí thông minh trong khu 5m50 rồi đánh đầu tung lưới Bailey Peacock-Farrell, ghi bàn đầu tiên trong màu áo tuyển Đức.

Woltemade là cầu thủ Newcastle thứ hai ghi bàn cho tuyển Đức sau Dietmar Hamann trong trận thắng 3-0 ở vòng loại Euro hồi tháng 3/1999, cũng trong một trận sân khách ở Bắc Ireland.

Nick Woltemade đánh đầu ghi bàn giúp Đức thắng Bắc Ireland 1-0 trên sân Windsor Park, Belfast, Bắc Ireland ngày 13/10/2025. Ảnh: Reuters

Trên sân Windsor Park, Belfast hôm qua, Bắc Ireland thi đấu tốt, thậm chí nhiều thời điểm dồn ép đội khách. Bắc Ireland dứt điểm nhiều hơn, 12 lần với 3 cú trúng đích - so với 11 và 2 của Đức.

Chủ nhà đánh phủ đầu và đưa bóng vào lưới Đức ở phút 14. Nhưng bàn thắng của Daniel Ballard không được công nhận vì đồng đội Paddy McNair đã việt vị. Sang hiệp hai, Ethan Galbraith và Callum Marshall đều phung phí cơ hội ngon ăn khiến Bắc Ireland không thể giành dù chỉ một điểm.

Với chiến thắng 1-0 này, Đức tiếp tục dẫn đầu bảng A với 9 điểm, bằng Slovakia - đội thắng Luxembourg 2-0 ở trận đấu cùng giờ. Bắc Ireland có 6 điểm, còn Luxembourg chưa giành điểm nào.

Kevin de Bruyne (áo xanh) lập cú đúp phạt đền trong trận Bỉ thắng Xứ Wales 4-2 trên sân vận động Cardiff City. Ảnh: AFP

Tại bảng J, Bỉ cũng gặp nhiều khó khăn trên sân Xứ Wales. Ngay phút 8, Xứ Wales mở tỷ số nhờ công Joe Rodon. Sau đó, cú đúp phạt đền của Kevin de Bruyne và pha lập công của Thomas Meunier giúp Bỉ dẫn 3-1. Cầu thủ vào sân thay người Nathan Broadhead rút ngắn cách biệt cho Xứ Wales, trước khi tiền đạo của Arsenal, Leandro Trossard ấn định chiến thắng 4-2 cho Bỉ.

Với kết quả này, Bỉ dẫn đầu bảng với 14 điểm sau 6 trận. Bắc Macedonia có 13 điểm qua 7 trận, còn Xứ Wales có 10 điểm với một trận ít hơn. Bỉ đang nắm lợi thế lớn, khi chỉ phải gặp Kazakhstan và Liechtenstein ở hai lượt cuối.

Tại bảng D, Pháp bị chủ nhà Iceland cầm hòa 2-2 trong ngày đội trưởng Kylian Mbappe vắng mặt vì chấn thương mắt cá. Iceland ghi hai bàn từ hai cú sút trúng đích duy nhất, còn Pháp đạt thành tích tương tự từ 9 cú sút - do công Christopher Nkunku và Jean-Philippe Mateta.

Kết quả hòa không ảnh hưởng đến vị thế của Pháp. Thầy trò Didier Deschamps vẫn dẫn đầu với 10 điểm. Xếp sau lần lượt là Ukraine (7 điểm), Iceland (4) và Azerbaijan (1).