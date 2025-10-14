Kết quả vòng loại World Cup; Tuyển Việt Nam sắp đấu Nepal; Son Heung-min thắng Ronaldo ở giải 'Cầu thủ hay nhất châu Á'
Đức thắng chủ nhà Bắc Ireland; Son Heung-min vượt Ronaldo ở giải 'Cầu thủ hay nhất châu Á'; Tuyển Việt Nam sắp đấu Nepal... là những thông tin nổi bật trong 24h qua.
Kết quả vòng loại World Cup
Nick Woltemade sắm vai người hùng với bàn duy nhất giúp Đức thắng chủ nhà Bắc Ireland 1-0. Phút 28, từ quả phạt góc của David Raum, tiền đạo 22 tuổi chọn vị trí thông minh trong khu 5m50 rồi đánh đầu tung lưới Bailey Peacock-Farrell, ghi bàn đầu tiên trong màu áo tuyển Đức.
Woltemade là cầu thủ Newcastle thứ hai ghi bàn cho tuyển Đức sau Dietmar Hamann trong trận thắng 3-0 ở vòng loại Euro hồi tháng 3/1999, cũng trong một trận sân khách ở Bắc Ireland.
Trên sân Windsor Park, Belfast hôm qua, Bắc Ireland thi đấu tốt, thậm chí nhiều thời điểm dồn ép đội khách. Bắc Ireland dứt điểm nhiều hơn, 12 lần với 3 cú trúng đích - so với 11 và 2 của Đức.
Chủ nhà đánh phủ đầu và đưa bóng vào lưới Đức ở phút 14. Nhưng bàn thắng của Daniel Ballard không được công nhận vì đồng đội Paddy McNair đã việt vị. Sang hiệp hai, Ethan Galbraith và Callum Marshall đều phung phí cơ hội ngon ăn khiến Bắc Ireland không thể giành dù chỉ một điểm.
Với chiến thắng 1-0 này, Đức tiếp tục dẫn đầu bảng A với 9 điểm, bằng Slovakia - đội thắng Luxembourg 2-0 ở trận đấu cùng giờ. Bắc Ireland có 6 điểm, còn Luxembourg chưa giành điểm nào.
Tại bảng J, Bỉ cũng gặp nhiều khó khăn trên sân Xứ Wales. Ngay phút 8, Xứ Wales mở tỷ số nhờ công Joe Rodon. Sau đó, cú đúp phạt đền của Kevin de Bruyne và pha lập công của Thomas Meunier giúp Bỉ dẫn 3-1. Cầu thủ vào sân thay người Nathan Broadhead rút ngắn cách biệt cho Xứ Wales, trước khi tiền đạo của Arsenal, Leandro Trossard ấn định chiến thắng 4-2 cho Bỉ.
Với kết quả này, Bỉ dẫn đầu bảng với 14 điểm sau 6 trận. Bắc Macedonia có 13 điểm qua 7 trận, còn Xứ Wales có 10 điểm với một trận ít hơn. Bỉ đang nắm lợi thế lớn, khi chỉ phải gặp Kazakhstan và Liechtenstein ở hai lượt cuối.
Tại bảng D, Pháp bị chủ nhà Iceland cầm hòa 2-2 trong ngày đội trưởng Kylian Mbappe vắng mặt vì chấn thương mắt cá. Iceland ghi hai bàn từ hai cú sút trúng đích duy nhất, còn Pháp đạt thành tích tương tự từ 9 cú sút - do công Christopher Nkunku và Jean-Philippe Mateta.
Kết quả hòa không ảnh hưởng đến vị thế của Pháp. Thầy trò Didier Deschamps vẫn dẫn đầu với 10 điểm. Xếp sau lần lượt là Ukraine (7 điểm), Iceland (4) và Azerbaijan (1).
Tuyển Việt Nam đấu Nepal: Cần HLV Kim Sang Sik liều lĩnh
HLV Kim Sang Sik đặt ra mục tiêu cao khi tái đấu Nepal: Giành chiến thắng mãn nhãn và không để thủng lưới trên sân Thống Nhất. Dù Nepal gây khó khăn trong trận lượt đi, họ vẫn được đánh giá thấp hơn về đẳng cấp và kinh nghiệm quốc tế so với Việt Nam. Tuy nhiên, việc thắng đậm và giữ sạch lưới là thử thách, vì đối phương đã có thời gian “bắt bài” cách chơi của tuyển Việt Nam.
Dưới sự dẫn dắt của ông Kim, tuyển Việt Nam và U23 thường khởi đầu chậm. Nhiều bàn thắng chỉ đến trong hiệp hai, khi đối thủ đã mỏi mệt. Với mục tiêu tiến sâu ở vòng loại Asian Cup, chiến thắng nhọc nhằn trước Nepal không đủ để thỏa mãn người hâm mộ.
Bài viết cho rằng HLV Kim Sang Sik cần thể hiện sự liều lĩnh hơn: Thay đổi nhân sự, sử dụng các cầu thủ trẻ năng động như Thanh Nhàn, Gia Hưng, Phi Hoàng hoặc những người ít được dùng như Văn Khang, Đình Bắc để tạo bất ngờ. Những nhân tố mới có thể không mạnh như các trụ cột, nhưng chính tốc độ, khát vọng và yếu tố bất ngờ sẽ là đòn “chống lại” hàng thủ Nepal vốn đã nắm rõ chiến thuật của tuyển Việt Nam.
Tóm lại, để hoàn thành mục tiêu đẹp: Thắng đậm, không thủng lưới, HLV Kim Sang Sik cần từ bỏ lối đá an toàn quen thuộc và chấp nhận mạo hiểm chiến thuật — đặt niềm tin vào những cái tên mới để phá thế đối phương.
Son Heung-min thắng Ronaldo ở giải 'Cầu thủ hay nhất châu Á'
Tiền đạo Hàn Quốc Son Heung-min lần thứ 10 giành giải Cầu thủ hay nhất châu Á, trong khi siêu sao Cristiano Ronaldo đứng thứ ba.
Với 146 điểm từ các chuyên gia, Son được vinh danh ở giải thưởng do báo Trung Quốc Titan Sports tổ chức thường niên. Đây là lần thứ 10 Son giành giải, sau các năm 2014, 2015, và giai đoạn từ 2017 đến 2023.
Đồng đội của anh ở tuyển Hàn Quốc, Lee Kang-in về nhì với 105 điểm. Còn Ronaldo (CLB Al Nassr) đứng thứ ba với 91 điểm.
Kể từ khi gia nhập Al Nassr tháng 1/2023, Ronaldo chưa giành được giải thưởng này. Anh lần lượt đứng thứ ba, tư và ba trong ba năm qua. Năm 2023, Ronaldo đứng thứ ba sau hai cầu thủ Hàn Quốc, Son và Kim Min-jae.
Giải "Cầu thủ hay nhất châu Á" tổ chức từ năm 2013, nhằm tôn vinh những cầu thủ thi đấu cho đội tuyển quốc gia hoặc CLB thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Từ khi ra đời, chỉ bốn người từng nhận danh hiệu này, gồm Keisuke Honda (năm 2013), Shinji Okazaki (2016), Akram Afif (2024) và Son Heung-min (tất cả năm còn lại).