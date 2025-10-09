Thứ Tư, 10/9/2025
Văn hóa

Kết quả xổ số Vietlott 10/9 - Xổ số Vietlott Mega 6/45 thứ Tư

Quốc Duẩn 10/09/2025 16:40

Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 thứ Tư ngày 10/9 bắt đầu lúc 18h. Tra KQXS Vietlott 6/55 hôm nay. Xem kết quả XS Vietlott.

Vietlott Mega 6/45 ngày 10/9. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hàng tuần được cập nhật trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An.

Thời gian quay số mở thưởng của xổ số Mega 6/45 ngày 10/9 sẽ bắt đầu vào lúc 18h.

Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 10/9 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 10/9 - Xổ số Mega 6/45 10/9 - Vietlott Mega 10/9 - Kết quả xổ số Vietlott thứ Tư ngày 10/9/2025

Cơ cấu giải thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45:

- Giải Jackpot: Trúng 6/6 số, tối thiểu 12 tỷ đồng, cộng dồn nếu không có người trúng.

- Giải Nhất: Trúng 5/6 số, trị giá 10.000.000 VNĐ cho các vé

- Giải Nhì: Trúng 4/6 số, trị giá 300.000 VNĐ cho các vé

- Giải Ba: Trúng 3/6 số, trị giá 30.000 VNĐ cho các vé

Tỷ lệ trúng của Mega 6/45 tuy không cao so với xổ số truyền thống, nhưng giá trị giải thưởng vượt trội là điều khiến hàng triệu người tham gia mỗi kỳ quay.

Xem kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 10/9 theo dõi KQXS Vietlott mới nhất trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.

Trực tiếp XSMT 9/9 - Kết quả xổ số Đắk Lắk, Quảng Nam hôm nay 9/9/2025

Trực tiếp XSMN 9/9 - Kết quả xổ số Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu hôm nay 9/9/2025

Trực tiếp XSMT 8/9 - Kết quả xổ số Phú Yên, Huế hôm nay 8/9/2025

