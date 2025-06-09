Văn hóa Kết quả xổ số Vietlott 6/9 - Xổ số Vietlott Power 6/55 thứ Bảy Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 thứ Bảy ngày 6/9 bắt đầu lúc 18h. Tra KQXS Vietlott 6/55 hôm nay. Xem kết quả XS Vietlott.

Vietlott Power 6/55 ngày 6/9. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hàng tuần được cập nhật trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An.

Thời gian quay số mở thưởng của xổ số Power 6/55 ngày 6/9 sẽ bắt đầu vào lúc 18h.

Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 6/9 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Cơ cấu giải thưởng xổ số Vietlott Power 6/55:

- Giải Jackpot 1: Trúng 6/6 số, trị giá tối thiểu 30 tỷ đồng, cộng dồn không giới hạn nếu chưa có người trúng.

- Giải Jackpot 2: Trúng 5/6 số + số đặc biệt, trị giá tối thiểu 3 tỷ đồng, cộng dồn không giới hạn nếu chưa có người trúng.

- Giải Nhất: Trúng 5/6 số, trị giá 40.000.000 VNĐ cho các vé

- Giải Nhì: Trúng 4/6 số, trị giá 500.000 VNĐ cho các vé

- Giải Ba: Trúng 3/6 số, trị giá 50.000 VNĐ cho các vé

Tỷ lệ trúng của Power 6/55 tuy không cao so với xổ số truyền thống, nhưng giá trị giải thưởng vượt trội là điều khiến hàng triệu người tham gia mỗi kỳ quay.

