Kẹt tiền ăn chơi, xách dao khống chế phụ nữ cướp xe

Do kẹt tiền ăn chơi, Thuận đã thủ theo hung khí ra đường chặn xe một người phụ nữ, đe dọa cướp chiếc xe tay ga rồi thay biển số khác đem đi bán…

Ngày 14/11, Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Minh Thuận (SN 1998) và Nguyễn Tuấn Đạt (SN 1999, cả 2 cùng ngụ quận 12) về hành vi cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, ngày 12/11, do không có tiền ăn chơi, Thuận nảy sinh ý định cướp tài sản nên dắt theo con dao trong người và ra đoạn đường ĐHT 31, phường Tân Hưng Thuận, quận 12 chờ… "con mồi”.

Đến gần 10h, Thuận phát hiện chị N.T.K.C (SN 1986, quê Cần Thơ) điều khiển xe tay ga đi ngang qua nên Thuận xông ra chặn xe dùng dao uy hiếp, đe dọa bắt chị C. bước xuống xe.

Chị C. truy hô, Thuận ném con dao lại hiện trường rồi cướp xe chị C. tẩu thoát. Thuận thay biển số xe vừa cướp được rồi đem đến nhờ Đạt bán hộ. Đạt bán chiếc xe được 7 triệu đồng và đưa hết cho Thuận.

Nhận tin báo vụ cướp, Công an quận 12 đã cử các tổ trinh sát xuống địa bàn thu thập thông tin, xác định nghi can và tổ chức truy xét. Biết không thể thoát, ngày 13/11, Thuận đã đến Công an quận 12 đầu thú.