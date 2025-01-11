Kha Ly và Thanh Duy: Hành trình 8 năm đón con gái đầu lòng Sau 8 năm đối mặt nhiều thử thách sức khỏe và y khoa, diễn viên Kha Ly và chồng Thanh Duy đã chào đón con gái đầu lòng, bé Lita, trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Tháng 5/2024, cặp đôi diễn viên Kha Ly và Thanh Duy đã chính thức chào đón con gái đầu lòng, bé Lita, sau hành trình 8 năm đầy thử thách. Niềm hạnh phúc của họ là kết quả của sự kiên trì, tình yêu và những nỗ lực y khoa không ngừng nghỉ.

Em bé Lita - trái ngọt của cặp đôi sau 8 năm chờ đợi.

Hành trình 8 năm vượt qua thử thách

Con đường làm cha mẹ của Kha Ly và Thanh Duy không hề dễ dàng. Nữ diễn viên từng phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm bệnh u tuyến giáp và hai lần phẫu thuật cắt bỏ u nang buồng trứng. Bác sĩ đã khuyên cô nên ổn định sức khỏe trước khi có kế hoạch sinh con.

Trong suốt nhiều năm, dù không áp dụng biện pháp tránh thai, cặp đôi vẫn chưa có tin vui. Họ còn phải trải qua nỗi đau mất mát khi Kha Ly không may sảy thai. Trong giai đoạn khó khăn đó, Thanh Duy luôn ở bên cạnh, tạm gác công việc để động viên và chăm sóc vợ.

Cuối cùng, vợ chồng cô đã tìm đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và may mắn đã mỉm cười. Tuy nhiên, 3 tháng đầu thai kỳ là một thử thách lớn với Kha Ly. Cô chia sẻ: “Tôi bị nghén nặng... Tôi lớn tuổi, lại hiếm muộn nên được bác sĩ theo dõi rất kỹ. Tôi phải tự tiêm thuốc mỗi ngày vào bụng để chống giãn cơ, đông máu, giữ thai nhi bám vào tử cung. Những lần tiêm như vậy khiến bụng tôi bầm tím”.

2 diễn viên là cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt.

Niềm hạnh phúc khi con chào đời

Sau 8 năm mong chờ, khoảnh khắc biết mình mang thai đã khiến Kha Ly bật khóc vì hạnh phúc. Cô tâm sự: “Vợ chồng tôi từ lâu mong ngóng tiếng trẻ con trong nhà. Tôi biết bạn đời nóng lòng nhưng không nói ra, luôn động viên tôi ‘con cái là trời cho’, không muốn gây áp lực”.

Ngày bé Lita chào đời, cả hai vợ chồng đã vỡ òa trong hạnh phúc. “Khoảnh khắc được ôm con vào lòng, niềm mơ ước đã thành hiện thực. Khi nghe tiếng khóc của con, bố mẹ đã vỡ òa hạnh phúc”, nữ diễn viên xúc động chia sẻ.

Kể từ khi có con, cuộc sống của họ ngập tràn niềm vui. Kha Ly dành toàn bộ thời gian chăm sóc con nhỏ, trong khi Thanh Duy là trụ cột kinh tế và phụ giúp vợ chăm con mỗi khi có thời gian rảnh.

Chuyện tình yêu và màn cầu hôn bất ngờ

Kha Ly và Thanh Duy gặp nhau tại sân khấu kịch Phú Nhuận của NSND Hồng Vân. Từ mối quan hệ đồng nghiệp, tình cảm giữa họ dần nảy sinh sau thời gian làm việc chung. Sau khoảng 3 năm hẹn hò, cặp đôi tổ chức hôn lễ vào năm 2016.

Thanh Duy từng tiết lộ về màn cầu hôn bất ngờ dành cho vợ tại Manchester (Anh), với sự chứng kiến của NSND Hồng Vân và cố nghệ sĩ Anh Vũ. Anh hài hước kể lại rằng mọi thứ diễn ra rất ngẫu hứng, thậm chí chiếc nhẫn cầu hôn cũng là mượn tạm của Kha Ly để chụp ảnh vì anh chưa kịp chuẩn bị.

Nàng gái một con với nhan sắc rực rỡ.

Cuộc sống viên mãn hiện tại

Dù bận rộn với vai trò làm mẹ, Kha Ly vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ. Ở tuổi U40, nữ diễn viên được khen ngợi vì vóc dáng thon gọn và phong thái trẻ trung. Cô cho biết mọi sự hy sinh đều xứng đáng khi con gái ra đời, mang lại niềm vui và sự gắn kết cho gia đình.

Hiện tại, Kha Ly đã bắt đầu quay trở lại với công việc nghệ thuật nhưng lựa chọn các dự án phù hợp để có thể cân bằng thời gian chăm sóc gia đình. Đối với kế hoạch sinh thêm con, cô cho biết vợ chồng mình để mọi thứ diễn ra tự nhiên.