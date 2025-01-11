Thể thao Khắc Ngọc chia sẻ khi Sông Lam Nghệ An đánh rơi chiến thắng ở phút cuối Trận hòa 1-1 trên sân Hòa Xuân giữa SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An ở vòng 9 V.League 2025/26 lúc 18h00 ngày 1/11 trên sân Hòa Xuân để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ xứ Nghệ. Dù dẫn bàn trước và tạo ra thế trận chặt chẽ trong phần lớn thời gian thi đấu, đội bóng của HLV Văn Sỹ Sơn lại không thể bảo toàn lợi thế, để đối thủ gỡ hòa ở những giây cuối cùng của trận đấu.

Bước vào trận, Sông Lam Nghệ An chủ động chơi phòng ngự phản công. Dù thế trong hiệp 1, đội bóng của HLV Văn Sỹ Sơn đã tạo ra rất nhiều cơ hội về phía khung thành của Văn Biểu (SHB Đà Nẵng). Tuy nhiên, sự vô duyên của Văn Lương và các cầu thủ tấn công bên phía SLNA đã khiến cho khung thành của SHB Đà Nẵng vẫn đứng vững.

Bên kia chiến tuyến, đội bóng sông Hàn cũng cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận. Họ trung thành với lối chơi tấn công biên trong đó vào cuối hiệp 1, đội chủ nhà cũng tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm nhưng không thể chiến thắng được thủ môn Cao Văn Bình.

Đội hình xuất phát của SLNA trước SHB Đà Nẵng. Ảnh: Chung Lê

Sau giờ nghỉ, SLNA tiếp tục duy trì thế trận chắc chắn. Những nỗ lực của họ cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 81, khi trung vệ Justin Garcia mở tỷ số 1-0 cho SLNA. Bàn thắng giúp tinh thần của các cầu thủ xứ Nghệ dâng cao, và họ đã tiến rất gần đến chiến thắng thứ 2 của mùa giải.

Tuy nhiên, kịch bản nghiệt ngã đã xảy ra ở phút bù giờ cuối cùng. Hàng thủ SLNA bất ngờ mất tập trung trong pha bóng cố định, để trung vệ Kim Dong-su của SHB Đà Nẵng thoải mái đánh đầu cận thành, gỡ hòa 1-1. Tiếng còi mãn cuộc vang lên trong sự tiếc nuối của toàn đội khách, khi họ đã đánh rơi ba điểm quý giá ngay trước ngưỡng cửa chiến thắng.

Phát biểu sau trận đấu, tiền vệ Hồ Khắc Ngọc, là một trong những cầu thủ chơi ấn tượng nhất bên phía SLNA, không giấu nổi nỗi thất vọng: “Ghi được bàn thắng dẫn trước đội chủ nhà SHB Đà Nẵng nhưng lại để thủng lưới ở giây cuối cùng, đó là điều rất tiếc nuối, không chỉ với cá nhân tôi mà còn với toàn đội. Chỉ một phút mất tập trung đã khiến chúng tôi đánh rơi ba điểm quý giá”.

Khắc Ngọc bày tỏ sự tiếc nuối khi đội nhà đánh rơi chiến thắng trong phút bù giờ cuối cùng. Ảnh: Chung Lê

Dù vậy, Khắc Ngọc cho biết toàn đội sẽ không để kết quả này ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu. Anh chia sẻ thêm: “Toàn đội sẽ cố gắng giữ tinh thần ấy đến hết mùa giải, vì vẫn còn nhiều cơ hội phía trước. Chúng tôi hiểu rằng muốn có kết quả tốt hơn, Sông Lam Nghệ An cần cải thiện rất nhiều, đặc biệt là khả năng tổ chức và dứt điểm. Đó là một quá trình cần thời gian, nhưng tất cả đang rất quyết tâm để làm tốt hơn qua từng trận”.

Kể từ khi HLV Văn Sỹ Sơn tiếp quản đội bóng, Sông Lam Nghệ An đã có những chuyển biến tích cực về tinh thần và lối chơi. Khắc Ngọc nhìn nhận: “Thầy Sơn mới về làm việc với đội được gần một tháng, nhưng điều tích cực nhất là tinh thần toàn đội đã được vực dậy. Thầy luôn động viên anh em, giúp chúng tôi lấy lại sự tự tin. Còn về chuyên môn, chắc chắn SLNA cần thêm thời gian để thích nghi và hoàn thiện lối chơi theo ý đồ của ban huấn luyện”.

Ở giai đoạn khó khăn này, Tiền vệ sinh năm 1992 khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục duy trì tinh thần thi đấu kiên cường và đặt mục tiêu có điểm trong mọi trận đấu: “Trên sân khách ở vòng đấu tới gặp Ninh Bình, mục tiêu của chúng tôi vẫn là có điểm. Dù chỉ 1 điểm cũng rất quý giá trong giai đoạn này”.

Trận hòa trên sân Hòa Xuân tuy để lại nhiều tiếc nuối, nhưng cũng cho thấy tín hiệu tích cực về tinh thần thi đấu và sự gắn kết trong lối chơi của Sông Lam Nghệ An. Nếu duy trì được phong độ hiện tại và cải thiện khâu dứt điểm, đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào kết quả khả quan hơn trong những vòng đấu tiếp theo của V.League 2025/26.