Khắc phục một số nhà ở chưa hoàn thiện, bị tốc mái do lốc xoáy

Công an TP.HCM đã bắt giữ 55 người trong vụ 4 nữ tiếp viên hàng không xách hơn 11kg ma tuý từ nước ngoài về sân bay Tân Sơn Nhất.

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo TX. Cửa Lò ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm của anh Đậu Minh Yên và anh Đậu Khắc Bình, đồng thời mong muốn hành động đẹp này được lan toả để giữ cho phố biển Cửa Lò luôn an toàn, thân thiện trong mắt du khách thập phương.

(Baonghean.vn) - Liên tiếp trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra nhiều vụ cháy xe ô tô, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân. Vậy đâu là giải pháp phòng ngừa?

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, điểm chuẩn thi vào lớp 10 ở Nghệ An có sự chênh lệch khá lớn giữa các huyện, thành, thị. Trong đó, “căng” nhất vẫn là các trường ở thành phố Vinh.

(Baonghean.vn) - Trong thời gian từ 21-25/4, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức tham quan, học tập, nghiên cứu thực tế tại các cơ quan, đơn vị phía Nam. Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn.

(Baonghean.vn) - Sở Du lịch Nghệ An vừa có Công văn số 568/SDL-TTR gửi các cơ quan chức năng và địa phương đề nghị phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 năm 2023.