Thời sự Khắc phục những bất cập, chồng chéo trong các quy định liên quan đến hoạt động của bộ máy mới Đó là một trong những nội dung quan trọng được Chính phủ chỉ đạo thực hiện tại Nghị quyết 316/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2025 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 9/2025 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thống nhất phương châm "Chuyên cần tích cực, nỗ lực thành công, gần dân, vì dân, đổi mới sáng tạo, hiệu quả tầm cao"

Trong đó, về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thời gian tới, Nghị quyết nêu rõ, thời gian tới, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, tạo áp lực lên công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Trước tình hình đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả hơn nữa các Nghị quyết, Kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư và Lãnh đạo chủ chốt, của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tận dụng thời cơ, thuận lợi, hiệu quả của chính sách, giải pháp mới ban hành và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thống nhất phương châm "Chuyên cần tích cực, nỗ lực thành công, gần dân, vì dân, đổi mới sáng tạo, hiệu quả tầm cao", tăng tốc bứt phá trong những tháng cuối năm 2025 để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cả năm 2025. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chú trọng những nội dung sau đây:

Tập trung nguồn lực, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án luật, nghị quyết, báo cáo, đề án trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; tăng tốc, bứt phá hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII và tích cực hưởng ứng, tổ chức thực hiện hiệu quả đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị, phục vụ tổ chức tốt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng. Theo dõi sát tình hình quốc tế, trong nước, chủ động dự báo, có phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ; tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng, thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đã đề ra của từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước; tăng thu, triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên; chủ động cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Chủ động nắm chắc tình hình thị trường, cân đối cung cầu, giá cả hàng hóa để có giải pháp phù hợp, hiệu quả ổn định thị trường, nhất là đối với hàng hóa thiết yếu, bảo đảm nguồn cung vào dịp cuối năm, không để thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng, tăng giá đột biến. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về giá, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trường hợp điều chỉnh giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý, cần đánh giá tác động kỹ lưỡng, tổng thể, bảo đảm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và thi hành pháp luật; tập trung hoàn thiện hồ sơ dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 để gửi các cơ quan của Quốc hội thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến, bảo đảm thời hạn gửi đại biểu Quốc hội theo quy định. Đối với các dự án luật, nghị quyết đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện; kịp thời báo cáo Chính phủ những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền.

Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, nhất là 48 nghị định, quyết định quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực thi hành; xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng; bảo đảm năm 2025 cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những "điểm nghẽn" do quy định pháp luật.

Tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp thúc đẩy sản xuất các ngành công nghiệp nền tảng, các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, tập trung tối đa mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình của Bộ, cơ quan, địa phương mình, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm. Khẩn trương phân bổ ngay kế hoạch vốn đã được giao nhưng đến nay chưa phân bổ chi tiết; thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình giải ngân đối với từng dự án, xác định rõ tồn tại, yếu kém ở từng khâu để có giải pháp xử lý kịp thời. Rà soát, đề xuất dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa, đủ điều kiện, thủ tục theo quy định để khởi công, khánh thành vào ngày 19 tháng 12 năm 2025 nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp thúc đẩy sản xuất các ngành công nghiệp nền tảng, các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, tranh thủ tối đa các nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, các ngành, lĩnh vực công nghiệp mới như bán dẫn, năng lượng Hydrogen...; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu bảo đảm sự kết nối liên thông, hiệu quả. Khẩn trương triển khai các dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đã được ngân sách Nhà nước bố trí kinh phí; phê duyệt danh mục để triển khai các dự án được bố trí bổ sung vốn từ nguồn tăng thu ngân sách Nhà nước năm 2024 để thực hiện ngay trong năm 2025.

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng, đa dạng hóa thị trường, hàng hóa xuất khẩu và chuỗi cung ứng; khai thác tối đa thị trường trong nước. Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", tạo ra phong trào, xu thế sử dụng hàng Việt Nam chất lượng cao. Xây dựng kế hoạch cụ thể, thường xuyên, liên tục đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ; nhanh chóng, kịp thời triệt phá nạn thuốc giả, thực phẩm giả; triển khai quyết liệt các chỉ đạo, kết luận của cấp có thẩm quyền về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó có các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ bảo đảm phù hợp với bối cảnh, tình hình mới.

Triển khai khẩn trương, hiệu quả công tác khắc phục hậu quả bão số 10, 11 và các cơn bão vừa qua

Chủ động, tích cực theo dõi, thông tin kịp thời về tình hình thiên tai, nhất là bão, lũ, sạt lở đất để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho Nhân dân và cho các hoạt động giao thông vận tải trên biển, trên sông, an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi, thủy điện, hệ thống điện, viễn thông, cơ sở giáo dục, y tế, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ... Chỉ đạo, huy động mọi lực lượng, nguồn lực tại chỗ triển khai khẩn trương, hiệu quả công tác khắc phục hậu quả bão số 10, 11 và các cơn bão vừa qua, nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân.

Triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá, phát triển giáo dục đào tạo, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Thực hiện hiệu quả các chính sách người có công, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật, nhất là quy định mới về trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan liên quan, giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo phức tạp.

Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp với lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng ngừa và ứng phó kịp thời với các tình huống; phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin, kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các vi phạm. Cụ thể hóa các điều ước quốc tế, thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao, thúc đẩy hợp tác kinh tế trong phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng, công nghệ mới nổi, hạ tầng chiến lược…

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng; định hướng dư luận xã hội phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Xây dựng kế hoạch, thực hiện các chương trình truyền thông trước, trong và sau các sự kiện lớn của đất nước, như: Đại hội XIV của Đảng, Hội nghị Trung ương 13 Khóa XIII, Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc, Kỷ niệm 79 năm ngày Toàn quốc kháng chiến… đảm bảo nội dung, hình thức phong phú, ấn tượng, lan tỏa động lực tích cực trong nhân dân, tạo đồng thuận xã hội; biểu dương những nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt. Đẩy mạnh đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, khắc phục những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong các quy định liên quan đến hoạt động của bộ máy mới, nhất là cấp cơ sở

Về Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 8945/BC-BNV ngày 04/10/2025 của Bộ Nội vụ về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; yêu cầu:

Các Bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao quán triệt, thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, khắc phục những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong các quy định liên quan đến hoạt động của bộ máy mới, nhất là cấp cơ sở. Tích cực tham mưu sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực và thiết kế công cụ giám sát, kiểm tra. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; rà soát, tinh gọn bộ máy bên trong, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, không để gián đoạn, bỏ sót nhiệm vụ.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã bám sát các văn bản chỉ đạo, định hướng của Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ và căn cứ điều kiện cụ thể, thực tế để sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm bố trí đủ ở cấp cơ sở nhằm thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn, hoàn thành trong tháng 10 năm 2025.

Rà soát, kịp thời triển khai ngay nhiệm vụ được giao, báo cáo cấp thẩm quyền những nhiệm vụ, công việc đã hoàn thành; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dữ liệu chuyên ngành để thúc đẩy chuyển đổi số, có các giải pháp khắc phục tình trạng gián đoạn, thiếu kết nối, liên thông giữa các cơ sở dữ liệu, bảo đảm tính thống nhất về thông tin báo cáo.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định về phân loại đơn vị hành chính, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và tiêu chuẩn đô thị, hoàn thành trong tháng 10 năm 2025; hoàn thiện Đề án tiền lương và phụ cấp, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định để áp dụng thống nhất trong hệ thống chính trị.

Bộ Tài chính rà soát, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến tài chính, tài sản công, cơ sở vật chất, khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Công điện số 180/CĐ-TTg ngày 30/9/2025; báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền (nếu có).