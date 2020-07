Khắc phục tồn tại, đẩy nhanh tiến độ nạo vét Lạch Cờn

Nhanh chóng khắc phục tồn tại



Lý giải vì sao doanh nghiệp lại múc lấy cát sát chân đê, ông Phan Thế Huy - Phó Chủ tịch UBND phường Quỳnh Phương, cho biết: Quá trình khảo sát thiết kế Dự án “Khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông ở Lạch Cờn thuộc xã Quỳnh Lập và Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai” do Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An làm chủ đầu tư, đơn vị thi công đã xin UBND phường Quỳnh Phương mượn mặt bằng ở khu vực gần đê ở khối Hồng Hải để đổ cát thải hút từ sông, lạch lên. Địa phương xét thấy phù hợp, bởi khu vực bãi cát đó lâu nay để hoang nên đồng ý.

Từ năm 2019 đơn vị thi công đã đổ cát thải trên diện tích được mượn, nhưng đã cho múc một số diện tích bãi thải (hình thức như đào ao nuôi tôm) để chứa cát thải làm nơi trung chuyển.

Sau khi có phản ánh của người dân về thực trạng trên, chính quyền phường Quỳnh Phương đã mời các đại diện: Ban quan lý dự án đê điều - Chi cục Thủy lợi, UBND phường Quỳnh Phương, đơn vị thi công (Công ty TNHH Minh Quang) họp bàn về cách khắc phục các tồn tại.

Đơn vị thi công hoàn thổ mặt bằng ở bãi chứa cát thải phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Công Phượng Tại cuộc họp này, Công ty TNHH Minh Quang cam kết hoàn trả mặt bằng như ban đầu đối với bãi thải và thực hiện đúng phạm vi nạo vét theo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đó là cam kết phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức cắm mốc, phạm vi thi công theo thiết kế được duyệt ngoài thực địa; phối hợp chính quyền địa phương công khai các thông tin về phạm vi, thời gian quy mô dự án để nhân dân biết, tạo điều kiện thực hiện dự án đảm bảo tiến độ; phối hợp với UBND phường Quỳnh Phương cùng đại diện nhân dân giám sát trong quá trình thực hiện dự án.



Chúng tôi đã có mặt tại hiện trường khu vực bãi chứa cát thải khối Hồng Hải, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai. Sau khi bà con phản ánh về tình trạng doanh nghiệp múc cát sát đê biển, đến ngày 16/07/2020, đơn vị thi công đã thực hiện hoàn trả mặt bằng cho bãi thải như ban đầu, cắm mốc phạm vi nạo vét ngoài thực địa và khắc phục một số tồn tại liên quan đến dự án.



Đẩy nhanh tiến độ khơi thông luồng lạch



Qua tìm hiểu được biết, khu vực Lạch Cờn thuộc xã Quỳnh Lập và phường Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai) không chỉ là nơi neo đậu tàu thuyền của ngư dân Hoàng Mai mà còn là nơi tránh trú bão, trao đổi hàng hóa, hậu cần nghề cá của nhiều địa phương trong tỉnh và tàu thuyền tỉnh bạn. Số lượng tàu thuyền vào tránh trú bão lên đến trên 1.000 chiếc.

Trước thực trạng lạch bị bồi đắp khiến tàu thuyền ra vào cảng khó khăn, nhiều chủ tàu buộc chuyển sang cập ở các cảng lạch Quèn (Quỳnh Lưu), lạch Hội (Cửa Hội), thậm chí phải sang trú bão tại các lạch cảng của Thanh Hóa... khiến cho chi phí mỗi chuyến đi biển của bà con ngư dân bị đội lên. Chưa kể, có nhiều ngư dân rất muốn đầu tư đóng tàu to, máy lớn, nhất là từ khi Nhà nước có chủ trương hỗ trợ ngư dân đóng tàu đánh bắt xa bờ, khai thác các loài hải sản có giá trị cao. Nhưng vì lý do luồng lạch bồi lắng chưa đáp ứng được yêu cầu nên đành phải từ bỏ ý định.

Tàu thuyền chen chúc neo đậu tại Cảng cá Lạch Cờn. Ảnh: Công Phượng Ngư dân ở đây mong muốn Nhà nước có phương án hỗ trợ để sớm nạo vét cửa Lạch Cờn giải quyết tình trạng bồi lắng, tạo điều kiện giúp ngư dân ra vào cảng thuận lợi, nhất là trong thời điểm mùa mưa bão sắp tới.



Trước yêu cầu cấp bách phải khẩn trương nạo vét luồng lạch để phục vụ tàu thuyền vào ra và tránh trú bão an toàn, ngày 6/11/2019, UBND tỉnh Nghệ An có quyết định số 4596- QĐ/UBND phê duyệt dự án khắc phục sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông ở Lạch Cờn thuộc xã Quỳnh Lập và phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An làm chủ đầu tư. Dự án sẽ nạo vét hơn 2 km từ cửa biển vào trong Lạch Cờn với tổng mức đầu tư 20 tỉ đồng.

Mục tiêu dự án này sẽ đảm bảo tiêu thoát lũ cho sông Hoàng Mai và 675 tàu thuyền (trong đó có 450 tàu công suất 150CV trở lên) ra vào đánh bắt, tránh trú bão qua cửa Lạch Cờn, tiến độ thực hiện từ năm 2019 đến 2020 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng.

Tiếp đó, UBND tỉnh Nghệ An có quyết định 1331/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 về việc “phê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản” đối với cát san lấp (cả nhiễm mặn) thu hồi được trong quá trình nạo vét tại Lạch Cờn cho Công ty TNHH Minh Quang. Giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 63.000 đồng/m3 đối với cát làm vật liệu san lấp (cát nhiễm mặn). Tổng số tiền cấp quyền khai thác phải nạp là trên 262 triệu đồng.

Cửa sông Lạch Cờn nhiều đoạn bị bồi lắng khiến tàu thuyền khó vào ra. Ảnh: Công Phượng

Ngoài công tác hoàn thổ trả lại mặt bằng bãi chứa cát thải và khắc phục một số tồn tại khác, chúng tôi đang huy động máy móc, phương tiện thực hiện các bước tiếp theo để dự án đảm bảo tiến độ như cam kết của nhà thầu đối với chủ đầu tư Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh. Phấn đấu hoàn thành các hạng mục quan trọng của dự án trước mùa mưa bão để phục vụ tàu thuyền tránh trú bão an toàn. Ông Lê Quang Huy - Giám đốc Công ty TNHH Minh Quang Ông Nguyễn Trường Thành - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết thêm: Ngay sau cuộc họp giữa các bên liên quan, đơn vị thi công đã triển khai ngay công tác hoàn thổ bãi thải. Đây là dự án nạo vét bồi lấp cửa sông Lạch Cờn quan trọng của tỉnh, chủ đầu tư thường xuyên giám sát, kiểm tra đôn đốc đơn vị thi công đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ để bảo thông luồng lạch trước mùa mưa lũ phục vụ cho tàu thuyền khai thác hải sản.



Dự án khắc phục sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông ở Lạch Cờn thuộc xã Quỳnh Lập và phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai là rất cấp bách, giúp cho tàu thuyền khai thác hải sản ra vào thuận lợi hơn, đặc biệt là tránh trú bão an toàn trong mùa mưa lũ. Vì vậy, sau khi khắc phục các tồn tại nêu trên, đơn vị thi công cũng như chủ đầu tư mong muốn người dân đồng tình ủng hộ dự án thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ để sớm đưa vào sử dụng phục vụ hiệu quả./.