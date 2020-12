Khách hàng dùng Viettel ở Đô Lương trúng thưởng sổ tiết kiệm 50 triệu đồng

Tối 25/12/2020, tại thị trấn Đô Lương, Viettel Nghệ An đã tổ chức Lễ trao giải Chương trình “Đăng ký gói ngay - Vận may trúng lớn” dành cho các khách hàng may mắn trúng thưởng.

Dự lễ có bà Phạm Thị Bích Thủy - Trưởng phòng LĐTB- XH, ông Nguyễn Kim Nam - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đô Lương.

Về phía Viettel Nghệ An có ông Nguyễn Cảnh Hòa - Giám đốc Viettel Nghệ An.

Chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ trao thưởng cho khách hàng. Ảnh: Ngọc Phương Mở đầu buổi lễ, Viettel Nghệ An đã tổ chức chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc, ca ngợi sự đổi mới phát triển của quê hương Nghệ An và mảnh đất xứ Lường thân yêu. Ông Nguyễn Cảnh Hòa - Giám đốc Viettel Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ngọc Phương Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Cảnh Hòa - Giám đốc Viettel Nghệ An đã cảm ơn các khách đã đồng hành cùng Viettel trong suốt thời gian qua. Lễ trao giải thưởng “Đăng ký gói ngay - Vận may trúng lớn” là dịp nhằm tri ân khách hàng, mong muốn khách hàng sẽ luôn kết nối cùng Viettel hòa nhịp vào cuộc sống. Ông Nguyễn Cảnh Hòa - Giám đốc Viettel Nghệ An trao giải đặc biệt cho khách hàng may mắn nhất. Ảnh: Ngọc Phương Tại buổi lễ, Viettel Nghệ An đã trao Giải đặc biệt 1 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng cho khách hàng Hoàng Văn Nhật, trú tại xóm 1 xã Thái Sơn, huyện Đô Lương.

Khách hàng Hoàng Thị Hường trú tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, đã được trao Giải nhất là 1 Sổ tiết kiệm, trị giá 20 triệu đồng.

Ông Nguyễn Kim Nam - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đô Lương trao giải Nhất cho khách hàng trúng thưởng. Ảnh: Ngọc Phương 2 giải Nhì, mỗi giải 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng thuộc về anh Nguyễn Hữu Nam trú tại xã Thạch Ngàn huyện Con Cuông và Lê Đình Quý, trú tại xã Đức Thành, huyện Yên Thành.

3 giải Ba, mỗi giải 1 Sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng lần lượt thuộc về chị Phạm Thị Hảo trú tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu; anh Trần Quốc Trung trú tại xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ và anh Đoàn Văn Thủy trú tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc.

Trước đó, vào ngày 15/12/2020, tại trụ sở chính Viettel Nghệ An đã tiến hành quay thưởng công khai trước sự chứng kiến của đại diện Sở Công Thương, các cơ quan báo chí và đại diện khách hàng để tìm ra những khách hàng may mắn nhất của chương trình.

Chương trình “Đăng ký gói ngay - Vận may trúng lớn” của Viettel được triển khai dành riêng cho các khách hàng tại Nghệ An đăng ký mới các gói cước của nhà mạng này trong thời gian từ 01/08/2020 đến ngày 30/11/2020, với tổng trị giá giải thưởng toàn chương trình lên tới 105 triệu đồng. Khách hàng khi đăng ký các gói cước khuyến mại dành cho thuê bao di động Viettel trong thời gian trên sẽ có cơ hội nhận được mã dự thưởng để tham gia vào chương trình quay số may mắn.

Với những giải thưởng hấp dẫn, cùng các gói cước khuyến mại giá rẻ, nhiều ưu đãi, chương trình đã thu hút hơn 216.000 khách hàng trên địa bàn Nghệ An tham gia và nhận được mã dự thưởng.

Viettel Nghệ An trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trường THCS Lý Nhật Quang. Ảnh: Ngọc Phương Trong khuôn khổ chương trình, Ban lãnh đạo Viettel Nghệ An cũng đã trao tặng tài trợ 20 chiếc ghế đá cho Nghĩa trang Quốc tế huyện Đô Lương; Tặng 20 suất học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó ở Trường THCS Lý Nhật Quang huyện Đô Lương, với tổng trị giá 40 triệu đồng.

Tại Nghệ An, Viettel hiện là nhà mạng phủ sóng rộng nhất, với thị phần khách hàng tin tưởng sử dụng đông đảo nhất. Bên cạnh việc đầu tư về hạ tầng, Viettel luôn chú trọng trong việc xây dựng các chương trình chăm sóc tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi lớn, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí sử dụng. Song song với đó, Viettel cũng luôn là nhà mạng có những đóng góp lớn cho hoạt động an sinh xã hội của tỉnh nhà./.