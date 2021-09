Khách hàng Nghệ An dùng Viettel trúng xe máy điện Vinfast trị giá 30 triệu đồng

Vừa qua, Viettel Nghệ An đã tổ chức Lễ trao thưởng Chương trình “4G cực sốc - Cơn lốc quà tặng” cho các khách hàng trúng thưởng giải Đặc biệt và giải Nhất tại trụ sở Viettel huyện Yên Thành.

Tham dự buổi lễ có ông Trịnh Văn Tuấn - Phó Giám đốc Kinh doanh Viettel Nghệ An.

Đại diện Viettel trao tặng quà cho các khách hàng trúng giải Nhất tại các huyện. Ảnh: P.V

Sau khi có kết quả quay số trúng thưởng vào cuối tháng 7 vừa qua, do điều kiện dịch bệnh diễn biến căng thẳng kéo dài, Viettel Nghệ An đã tổ chức trao thưởng lần lượt các giải Nhất tại các địa bàn huyện để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Anh Nguyễn Hữu Tiến trú tại xã Minh Thành (Yên Thành) đã may mắn trúng giải Đặc biệt từ chương trình. Ảnh: P.V

Mới đây nhất, Viettel đã tiến hành trao thưởng cho khách hàng trúng giải Đặc biệt 1 xe máy điện Vinfast Klara S, trị giá gần 30 triệu đồng cho khách hàng Nguyễn Hữu Tiến, trú tại xã Minh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) và trao quạt điều hòa hơi nước cho khách hàng Nguyễn Duy Lịch, trú tại xã Hùng Thành, huyện Yên Thành.

Được biết, trong thời gian qua, 21 khách hàng khác tại các huyện trên địa bàn tỉnh cũng lần lượt nhận được giải Nhất từ Chương trình “4G cực sốc - Cơn lốc quà tặng” là chiếc quạt điều hòa hơi nước, trị giá gần 5 triệu đồng.

Tại Nghệ An, Viettel hiện là nhà mạng phủ sóng rộng nhất, với thị phần khách hàng tin tưởng sử dụng đông đảo nhất. Nhà mạng này cũng thường xuyên tổ chức ra các hoạt động xúc tiến nhằm tri ân khách hàng sử dụng dịch vụ. Trước đó, Viettel Nghệ An đã thực hiện trao thưởng nhiều chương trình có giá trị lớn như trúng vàng, sổ tiết kiệm, xe máy SH… cho các khách hàng trên toàn tỉnh./.