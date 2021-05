Khách hàng Viettel Nghệ An có cơ hội trúng xe máy điện VinFast và nhiều quà tặng hấp dẫn

(Baonghean.vn) - Là dịch vụ cuộc gọi chất lượng cao lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, dịch vụ VoLTE của Viettel đã có hàng triệu người dùng, riêng tại Nghệ An con số này lên đến gần 100.000. Không phải ngẫu nhiên mà càng nghe gọi nhiều, khách hàng càng “nghiện” VoLTE.

(Baonghean.vn) - Ngày 14/4, Viettel Nghệ An phối hợp cùng Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Giọt hồng sẻ chia”.

(Baonghean.vn) - Khách hàng sử dụng dịch vụ của Viettel đã may mắn trúng giải đặc biệt 1 sổ tiết kiệm 50 triệu đồng của chương trình “Đăng ký gói ngay – Vận may trúng lớn”. Tại buổi lễ, đại diện Ban Giám đốc Viettel Nghệ An cũng trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba; với tổng giá trị giải thưởng là 105 triệu đồng.