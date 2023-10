Theo dõi Báo Nghệ An trên

Quang An

(Baonghean.vn) -Chương trình có sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp tại 60 gian hàng, với khoảng hơn 1.000 sản phẩm tiêu biểu đến từ thành phố Hà Nội, tỉnh Nghệ An, các tỉnh, thành phía Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ.

Tối 27/10, tại phố đi bộ thành phố Vinh, UBND TP. Hà Nội và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Khai mạc chương trình liên kết, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội - Nghệ An 2023.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Q.A

Tham dự có đại diện Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch TP.Hà Nội và tỉnh Nghệ An; các ban, ngành, lãnh đạo TP.Vinh; các hội doanh nghiệp 2 địa phương, cùng các đơn vị trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Chương trình liên kết, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội - Nghệ An 2023 là sự kiện hợp tác sâu rộng trên 3 lĩnh vực đầu tư, thương mại và du lịch, trên tinh thần gắn kết đặc biệt giữa thành phố Hà Nội với tỉnh Nghệ An - quê hương Bác Hồ kính yêu; cụ thể hóa nội dung hợp tác, phát triển giữa tỉnh Nghệ An và thành phố Hà Nội, được ký kết từ năm 2019.

Ông Nguyễn Hữu Minh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Nghệ An nhấn mạnh vai trò hợp tác giữa TP Hà Nội và tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quang An

Các đại biểu cắt băng khai mạc chương trình. Ảnh: Quang An

Sự kiện được kỳ vọng thu hút đông đảo người tiêu dùng và du khách tham gia, tiếp cận những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người dân, kích cầu tiêu dùng nội địa, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đồng thời góp phần hỗ trợ doanh nghiệp của các địa phương trao đổi kinh nghiệm, quảng bá thương hiệu, tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng hệ thống phân phối, thị trường tiêu thụ sản phẩm rộng lớn.

60 gian hàng đặc trưng của TP.Hà Nội, tỉnh Nghệ An và các địa phương được giới thiệu đến nhân dân và du khách. Ảnh: Quang An

Đại biểu tham quan các gian hàng. Ảnh: Quang An

Tại lễ khai mạc, người dân và du khách đã được tham quan, thưởng thức các đặc sản mang hương vị đặc trưng của núi rừng và miền biển xứ Nghệ được trưng bày, giới thiệu như trà sen, các sản phẩm sấy từ sen, trà hoa vàng Quế Phong, nước mắm Cửa Hội, giò me Nam Nghĩa, bò giàng Kỳ Sơn... cũng như các đặc sản, sản phẩm của thủ đô Hà Nội như: Gốm sứ Bát Tràng, sơn mài Hạ Thái, tơ tằm Vạn Phúc…; cùng nhiều sản phẩm của các tỉnh, thành sông Hồng và khu vực Bắc Trung Bộ, đem đến cho người tiêu dùng những trải nghiệm thú vị.