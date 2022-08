Khai mạc Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2022

(Baonghean.vn) - Cuộc thi là sân chơi thiết thực và ý nghĩa thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh trong toàn tỉnh.

Sáng 3/8, tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2, Hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn tỉnh Nghệ An tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2021 – 2022.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật cùng đông đảo giáo viên và học sinh trong toàn tỉnh.

Cuộc thi năm nay có sự tham gia của 63 sản phẩm đến từ 11 phòng Giáo dục và Đào tạo và gần 20 trường THCS, THPT trên toàn tỉnh tham dự. Các mô hình, sản phẩm tham dự cuộc thi tập trung vào các lĩnh vực như đồ dùng dành cho học tập; Phần mềm tin học; Sản phẩm thân thiện với môi trường; Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Cuộc thi năm nay được đánh giá là có nhiều nét mới về hình thức tổ chức, cơ cấu giải thưởng.

Trước đó, để chuẩn bị cho cuộc thi năm nay, Ban tổ chức đã tổ chức 3 cuộc Hội thảo - Tập huấn – tuyên truyền - phát động cuộc thi "Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2021-2022" tại 3 cụm trên toàn tỉnh, có sự tham gia của các trường học, phòng giáo dục và đào tạo trên toàn tỉnh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Trưởng ban tổ chức cuộc thi đã chúc mừng các tác giả, tác phẩm lọt vào vòng chung kết.

Qua nhiều năm tổ chức, từ những ngày còn sơ khai, cuộc thi đã khẳng định được chất lượng và ngày càng có sự tham gia của học sinh trên toàn tỉnh. Qua cuộc thi này nhiều dự án đã được chọn để tham dự cấp quốc gia và đạt giải cao.

Trưởng ban tổ chức giải cũng khẳng định, cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng là một sân chơi ý nghĩa và thiết thực. Qua đó, khơi dậy tiềm năng và tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng; hướng thanh thiếu niên, nhi đồng vào các hoạt động thực tiễn, từng bước nâng cao khả năng tư duy sáng tạo, đồng thời góp phần tạo ra môi trường khoa học – kỹ thuật để tuổi trẻ vận dụng những tri thức, kỹ năng, sáng tạo ra những sản phẩm, những giải pháp hữu ích, khoa học, có tính ứng dụng cao trong thực tiễn.

Cuộc thi cũng thể hiện tính nhân văn sâu sắc khi có nhiều sản phẩm được sáng tạo nhằm hỗ trợ những người cao tuổi, người thân trong gia đình và các đối tượng khuyết tật. Từ đó, góp phần phục vụ sản xuất, đời sống, học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội.